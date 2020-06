TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Kapalný plyn jako efektivní alternativa pro vytápění obecních budov?

Kapalný plyn jako efektivní alternativa pro vytápění obecních budov?

Pro malé obce a školy bývá investice do sofistikovaných zařízení jako jsou tepelná čerpadla nad jejich finanční možnosti. Co tedy dělat v případě, kdy není do obce zavedena přípojka zemního plynu? Elegantní alternativou je vytápění s pomocí kapalného plynu.