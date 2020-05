TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / TOMEGAS – Návrat k tradici

Společnost TOMEGAS je především tradičním dodavatelem zkapalněných plynů, jako je propan, propan-butan, v posledních několika letech rozšiřuje společnost TOMEGAS nabídku zákazníkům i o technické plyny, které nacházejí uplatnění v dalších průmyslových odvětvích a službách.

Společnost TOMEGAS je na českém trhu zkapalněných ropných plynů již více jak 20 let. Postupem času se rodinná společnost s ryze českým kapitálem vypracovala na pozici jednoho z nejvýznamnějšího dodavatele na trhu s propan-butanem a to nejen v ČR ale i na Slovensku. Filozofií společnosti je, podle slov Pavla Tomečka mladšího, individuální a poctivý přístup ke každému zákazníkovi, který hledá partnera na pokrytí svých potřeb na trhu s propan-butanem.

Propan-butan v tlakových lahvích

Nabídka produktů společnosti TOMEGAS pokrývá všechny potřeby zákazníků od klasických dodávek propan-butanu nebo propanu v tlakových lahvích, kde mají zákazníci možnosti vybrat si podle potřeby některou z nabízených velikostí tlakových lahví od 2 do 33 kg.

Ocelové tlakové lahve společnosti TOMEGAS patří k těm nejkvalitnějším na trhu. Naplněné lahve jsou opatřeny speciální jednorázovou plombou, která konečnému spotřebiteli garantuje deklarovanou hmotnost náplně a současně také zaručuje bezpečnost při manipulaci a používání při vlastním provozu. Koneční spotřebitelé mají na výběr více jak tisíc prodejních míst v ČR, kde je možné plyn v tlakových lahvích zakoupit.

Význam široké a dostupné obchodní sítě společnosti TOMEGAS se zvýšil v době, kdy neustále roste popularita grilování v letním období a plynové grily se staly rovnocennou alternativou klasických grilů na dřevěné uhlí. Na tento vývoj zareagovala společnost TOMEGAS uvedením 5 kg propanové láhev na trh v ČR, která se velmi rychle stala jednou z nejprodávanějších. Současně s grilováním roste i poptávka po tlakových lahvích určených do terasových ohřívačů, jež zpříjemňují a prodlužují pobyt na terase nebo zahradě domu i v chladnějších dnech. Nemluvě o komerčním využití například na zahrádkách restaurací a kaváren.

Zajímavým artiklem vhodným pro nejrůznější průmyslové a obchodní provozy jsou ocelové nebo kompozitní a hliníkové lahve určené pro pohon vysokozdvižných vozíků, které zaručí zákazníkovi bezproblémový a hlavně ekologický provoz. Velmi výhodná je i ekonomika provozu VZV s pohonem čistého propanu, kde náklady na provoz VZV jsou až o 40 % nižší, oproti VZV používající akumulátory.

Sít čerpacích stanic LPG

V době, kdy společnost zásadně mění a přehodnocuje svůj postoj k přírodnímu bohatství, je ekologie dopravy jedním ze stěžejních témat současnosti. Pohon automobilů s využitím LPG je stále zajímavá a ekonomická alternativa ke standardním palivům. Nízké emise, podstatně nižší cena, rychlé tankování, to jsou stěžejní benefity tohoto systému. Společnost TOMEGAS v této souvislosti provozuje 45 vlastních čerpacích stanic s LPG a navíc je významným dodavatelem LPG do maloobchodní sítě čerpacích stanic LPG v ČR. Kvalita dodávaného LPG společností TOMEGAS do trhu je pod neustálou kontrolou vlastní laboratoře sledující významné parametry LPG a výběr dodavatelů LPG – zejména německých rafinerií zaručují nadprůměrný dojezd vozidel s pohonem na LPG i jejich bezproblémový nízkonákladový provoz.

Aktuální tip pro novou topnou sezónu

Výhodné vytápění propanem

Vytápění propanem je osvědčený, komfortní a bezpečný systém , který díky svým benefitům dokáže i v dnešní době směle konkurovat nejen elektřině, ale i poslední dobou preferovaným tepelným čerpadlům. Zásadní a stěžejní výhodou tohoto systému jsou nízké pořizovací náklady pro všechny skupiny zákazníků, které nejvíce vyniknou v případě porovnání počáteční investice u pořízení tepelných čerpadel. Vlastní náklady na provoz vytápění propanem nebo u větších požadovaných výkonů propan – butanem jsou jen mírně vyšší jak u použití zemního plynu.

Společnost Tomegas poskytuje všem svým zákazníkům nejen výhodné podmínky pronájmu zásobníků ale i velmi výhodné ceny propanu popř. propan-butanu pro vytápění, kdy zejména doplnění zásobníků v letním období zlepšuje ekonomiku nákladů celoročního vytápění nebo ohřevu teplé vody.

Samozřejmostí ze strany společnosti TOMEGAS je péče pro všechny zákazníky, kteří mohou využívat nejen podporu ze strany zkušených obchodně-technických zástupců ale i mnoha dalších spolupracovníků nebo partneru společnosti TOMEGAS.

Pro vytápění rodinných domů se nejvíce používá zkapalněný propan, který je nejčastěji uskladněn v zásobnících pro maximální množství 2 700 l nebo 4 850 l propanu dle požadovaného výkonu. Zásobníky instalovány jak v podzemním, tak zejména v nadzemním provedením, kdy společnost TOMEGAS umožňuje zákazníkovi veškerý servis v oblasti bezpečnosti a komfortního užívání po celou dobu instalovaného systému. Denní náklady na veškeré poskytnuté služby ze strany společnosti TOMEGAS v řádu několika korun na den jsou zajímavou volbou pro všechny zákazníky uvažující o komfortním, ekonomickém vytápění se všemi pozitivními aspekty pro životní prostředí.

Také v průmyslových provozech nachází propan respektive propan-butan široké uplatnění a to nejen v oblasti vytápění budov, ale také jako zdroj energie pro nejrůznější provozy ve sklářském, chemickém i dřevozpracujícím průmyslu a v energetických provozech

SPOLEČNOST TOMEGAS JE TADY VŽDY PRO VÁS, ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS.

Další informace můžete načerpat také na www.tomegas.cz.