TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Ke kotli E.ON Westen zákazníci dostanou až 7letou záruku

Ke kotli E.ON Westen zákazníci dostanou až 7letou záruku

Pokud se lidé rozhodnou vytápět svoji domácnost plynem, je pro ně plynový kondenzační kotel nejlepší volbou. Proč? Nejen, že dokáže ušetřit až 30 % nákladů na vytápění oproti klasickému kotli, ale i jeho obsluha, provoz a údržba, stejně tak dopad na životní prostředí je minimální. Zároveň je to řešení, které je jednoduché na instalaci, a tak při jeho pořizování není zapotřebí počítat se zvýšenými náklady na stavební úpravy.

Společnost E.ON svým zákazníkům nabízí plynový kondenzační kotel pod svou vlastní značkou E.ON Kotel - Westen. Jedná se o plynový kondenzační kotel, který pro E.ON vyrábí společnost Baxi. Ta patří k evropským lídrům ve vytápění s téměř stoletou historií.

„Ve spolupráci s firmou Baxi jsme připravili vlastní produkt, kterému věříme a nabízíme tak zákazníkům jedinečnou sedmiletou záruku,“ vysvětluje Vít Koška, specialista na tepelnou techniku společnosti E.ON Energie.

Kotel od E.ONu je nabízen ve třech variantách. První variantou je vytápění objektu s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody (=TUV), druhou vytápění objektu a ohřev TUV v integrovaném 40 l zásobníku a třetí vytápění objektu s možností připojení externího zásobníku TUV. Tepelný výkon se přitom pohybuje od 3,5 do 24 kW a jak tepelný výkon, tak i ohřev TUV má energetickou třídu účinnosti A. Kotel má také elektronické oběhové čerpadlo, nerezový výměník a velmi dobře dostupné náhradní díly.

Pokud si zákazník vybere kotel od E.ONu, tak si navíc může polovinu platby za kotel rozložit do bezúročných splátek a také může získat 7letou záruku zdarma. „Vstupní investice nejsou závratné. V koncové ceně pro zákazníka se pohybují od 70 tisíc korun. Vynaložené náklady se zákazníkovi mohou vrátit na úsporách za energie už do pěti let. Vše ale závisí například na stávajícím způsobu vytápění nebo technickém stavu budovy,“ vypočítává Vít Koška s tím, že E.ON nabízí ke svému kotli i produkt Komplet plyn. „S produktem Komplet plyn zákazník získá od E.ONu výhodnou cenu plynu, ale i pravidelné roční kontroly kotle a spalinových cest. V rámci této služby hlídáme za zákazníka termíny jednotlivých kontrol a zákazník se tak nemusí o kontroly starat. My se mu připomeneme. Navíc má od nás k dispozici nonstop havarijní linku pro případné poruchy, kdy garantujeme příjezd technika do 48 hodin.“