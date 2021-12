TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Kapalný plyn k vytápění myček automobilů

Kapalný plyn k vytápění myček automobilů

Byznys na téma mytí automobilů v posledních letech nabral druhý dech. Populární se staly hlavně samoobslužné mycí boxy, které se staly zajímavou podnikatelskou aktivitou, a díky tomu přibylo i dodavatelů technologií.

V podstatě je důležité mít k dispozici pozemek, přípojku vody a elektřiny, kanalizaci a zdroj energie. Mycí boxy jsou v provozu celoročně, jinak by ztrácely smysl. To znamená i v choulostivém zimním období. K provozu mycích boxů je potřeba ohřev vody, a to nejen k vlastnímu mytí, ale také k vytápění podlahy v období, kdy mrzne. Dodavatel technologie obvykle doporučí zdroj energie. Velmi často se jedná o plynový kotel. Jenže ne všude je přípojka zemního plynu.

Pak nastupuje druhá varianta, totiž v podobě kapalného plynu, který je uskladněn v přilehlém nadzemním zásobníku. Takové řešení je nejrychlejší a nejekonomičtější a můžeme jej vidět na mnoha místech v Německu, ale i u nás. Používá se výhradně kapalný propan, neboť ten se odpařuje při teplotě až −40 °C, takže je vhodný i do zimního období. Navíc jeho i tak vysoká výhřevnost (46,6 MJ/kg) je naprosto dostačující.

Pro zjednodušení investice je vhodné si zásobník kapalného plynu pronajmout, například od tradičního dodavatele kapalných plynů – firmy TOMEGAS, která potěší aktivním přístupem při řešení projektu, ale hlavně kvalitou plynu, který nakupuje výhradně v sousedním Německu. Pronájem zásobníků má ještě jednu výhodu: v ceně bývá také pravidelný servis.