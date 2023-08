TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Servis plynových kotlů před zimou

Servis plynových kotlů před zimou

Letní období je ideálním okamžikem pro servis plynových zařízení, která v zimě budou zajišťovat tepelnou pohodu. S příchodem podzimu se pro tento krok rozhodne většina majitelů plynových kotlů a není snadné zajistit vhodný termín.

Na tento problém upozorňuje i Český plynárenský svaz (ČPS) ve své tiskové zprávě:

Český plynárenský svaz (ČPS) doporučuje odběratelům plynu, aby si už nyní zajistili termín pravidelného servisu svých kotlů a dalších odběrných plynových zařízení. Na podzim, kdy startuje topná sezóna, mají plynoservisy plno a čekací lhůty jsou dlouhé. Roční servis před zvýšenou zátěží v zimním období je to nejlepší, co mohou majitelé plynových zařízení udělat pro jejich bezchybný provoz. Předejdou tím i případným problémům, které se objevily v uplynulé topné sezóně v souvislosti s výskytem nečistot sulfidu měďného.

„Doporučujeme všem odběratelům, aby prováděli pravidelný servis svých odběrných plynových zařízení jako kotle, sporáky nebo také domovní rozvody plynu. Taková kontrola přinese nejen jistotu bezpečného provozu plynových zařízení, ale dokáže výrazně prodloužit i jejich životnost,“ říká Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS).

Již na jaře tohoto roku média informovala, že norský zemní plyn způsobuje problémy v distribuční soustavě. Je to dáno jeho jiným složením oproti ruskému plynu, který byl používán v předchozích letech a na jehož parametry byly všechny plynové spotřebiče uzpůsobené. Nově dodávané zemní plyny mají několikanásobně vyšší množství sirovodíku, jak bylo často zmiňováno v médiích.

„Tamní plyn však obsahuje vyšší procento sirovodíku, který se při spalování mění na síranové soli a ty pak ucpávají hořák a potrubí,“ vysvětluje Ing. Mgr. Václav Petráš Ph.D., MSc., autorizovaný inženýr v oborech Pozemní stavby a Požární bezpečnost staveb a garant oboru Pozemní stavby v Autorizační radě České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Nepodceňujte tedy revizi Vašich plynových zařízení a zajistěte si pravidelnou kontrolu co nejdříve. NRG GROUP a.s. se zabývá dodávkou a servisem nejen plynových, ale i olejových kotlů a na trhu je etablovaná více než dvě desítky let. Tato servisní organizace odborně a kvalitně připraví Váš plynový kotel pro nadcházející topné období.

Pokud uvažuje o změně plynového vytápění a chcete zvýšit svou bezpečnost a energetickou nezávislost, zvažte využití extra lehkých topných olejů. Ty, na rozdíl od zemního plynu, mají stále stejné parametry, ať už jsou získávány odkudkoliv. Jejich výroba probíhá podle pevně daných standardů a norem, takže použitím TOEL z jakéhokoliv zdroje neohrozíte vaše spotřebiče.

NRG GROUP a.s. Vám zajistí kvalitní servis pro Vaše plynová i olejová zařízení.

Použité zdroje: Tisková zpráva ČPS, Tisková zpráva ČKAIT