TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Zemní plyn a perspektivní způsoby jeho využití

Zemní plyn a perspektivní způsoby jeho využití

Zásobníky na zemní plyn jsou téměř plné a budoucnost je kryta smlouvami na 5 let i více. Mezi perspektivní způsoby využití plynu nepatří jen kotle, ale i plynové kogenerační jednotky a plynová tepelná čerpadla. Prosazují se i bez dotací.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

K rozhovoru o stavu zabezpečení dodávek zemního plynu a perspektivních způsobech jeho využití, který moderoval Josef Hodboď za TZB-info, se ve studiu ESTAV.TV sešli:

Jiří Šimek, předseda jednatelů innogy Energo

Richard Beber, ředitel společnosti GT Energy

Martin Weiss, Projektový manažer, Český plynárenský svaz (ČPS)

Martin Bednář, jednatel firmy Robur

Na topnou sezónu 2024/2025 je zemního plynu dostatek. Naplněnost zásobníků přesahuje 90 %. Pro spotřebitele je však zásadní nejen nejbližší topná sezóna, ale i výhled. A ten je na nebližších minimálně 5 let pokryt dlouhodobými smlouvami, jak potvrdili zástupci ČPS a innogy Energo. Na dalších smlouvách se aktivně pracuje.

V současnosti roste zájem o instalace plynových kogeneračních jednotek. Souvisí to se ztrátou konkurenceschopnosti uhelných elektráren a nutností odstavit teplárny závislé jen na uhlí. Vedle kogeneračních jednotek velkých výkonů se v některých případech jako zajímavý doplněk energetického hospodářství jeví i kogeneračních jednotky malých výkonů. Dokáží se velmi rychle od startu dostat na plný výkon, což umožňuje snižovat odběrové špičky a překonávat dobu s extrémně vysokou cenou elektrické energie. A současně slouží jako pohotovostní záloha pro výpadek dodávky elektrické energie. Pokud se klima na území České republiky mění směrem k extrémům, jak aktuálně dokazují povodně a výpadky dodávky elektřiny, každá náhradní dodávka elektřiny může pomoci snižovat následné škody.





Pro areály napojené na zemní plyn se jako zajímavá a perspektivní alternativa jeví plynová tepelná čerpadla. Bez potřeby navyšovat rezervovaný příkon elektrické energie, posilovat přenosovou kapacitu elektrické přípojky, zajistí zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie. Souběžným úsporných efektem je možnost těchto zařízení být nejen zdrojem tepla, ale i chladu.

Připravované promítnutí ceny emisních povolenek do ceny zemního plynu v roce 2027 až 2028 významně negativně zasáhne nejen každou domácnost s plynových kotlem nebo plynovým průtokovým ohřívačem vody, ale i všechny podobně vybavené podnikatelské subjekty. Jedná se totiž o všechny spotřebitele zemního plynu s výkonem zařízení od nuly do 20 MW. Že to významně rozšíří skupinu občanů, kteří spadnou do kategorie energeticky chudých, a že to způsobí bankroty řady podnikatelů je zcela evidentní. Souběžný ekonomicky negativní projev na hospodaření provozovatelů plynovodů a sekundární růst ceny zemního plynu vyvolaný předpokládatelným poklesem jeho spotřeby se veřejně ani nekomunikuje.

Pozitivním jevem je růst výroby biometanu. Pokud si odběratel zajistí nákup „certifikovaného plynu s razítkem původu“, může ve svých výkazech vztahu k životnímu prostředí a udržitelnosti vykazovat zvýšený podíl obnovitelných zdrojů energie již dnes.

Vedle stability, kterou garantují moderní plynové kondenzační kotle, se jako perspektivní stále více prosazují i plynové kogenerační jednotky a plynová tepelná čerpadla, ať již s plynovým motorem nebo sorpční. Podle vyjádření vlády bude zemní plyn hrát významnou roli v energetickém hospodářství České republiky ještě desítky let.