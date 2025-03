TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Proč je dobré vybrat kotel podle požadavků provozu a ne soutěžit na nejnižší cenu?

Natáčeli jsme v areálu kláštera v Rajhradě. Cesta od zdevastovaného objektu v 90. letech minulého století je náročná. Jedním z kroků na této cestě je nová kotelna s velkoobjemovými kotli Warmax.

Vítejte v areálu kláštera Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě v okrese Brno-venkov. Zajímala nás právě dokončená rekonstrukce plynové kotelny. Ale dozvěděli jsme se toho mnohem více.

Sestry si klášter postavily takřka vlastníma rukama v letech 1924 až 1929. Kongregaci byl zdevastovaný klášter navrácen v letech 1991 a 1992.

Matka představená v úloze technického správce

„Do 90. let tady byla československá armáda, předali nám to ve zdevastovaném stavu. Asi tak od roku 1994 se to začalo rekonstruovat. Já jsem v úřadu od prosince 2023, předtím tady byla kolegyně, která se o to starala. V 2025 nás čeká část kanalizace, která je potřeba vyměnit, opravit a doplnit. Budou to i vodovodní trubky. Práce se plánují a dělají postupně, střechy, vybavení, umyvadla, kanalizace. Věci se opotřebovávají a je třeba je vyměnit, také se v novodobé historii kláštera mění provoz. Máme tu Dům Matky Rosy, ubytovnu a 50 nájemníků, sociální byty. Provozy jsou extrémně zatížené a na rekonstrukci čeká třeba i elektroinstalace. Na rekonstrukce nemáme žádné dotace, opravujeme z našich prostředků a z darů,“ říká matka představená a popisuje i pro nás překvapivý stav: „Když jsem nastupovala, čekala jsem, že tu bude nějaký správce, ale není. Spolupracuji s naším panem údržbářem a máme tady kolem sebe takovou skupinu externích technických pracovníků, se kterými se radíme.“

„Kotle byly v podstatě hned na začátku rekonstrukce v 90. letech. Pak se ještě měnily, ale byly už velmi opotřebované a výměnu jsme nutně potřebovali,“ popisuje matka představená hlavní důvod rekonstrukce kotelny před topnou sezónou 2024/25.

popisuje rozsah prací Milan Navrátil, majitel společnosti NAVRÁTIL GROUP s.r.o.

„Kotelna byla 25 let stará s klasickými atmosférickými kotli. Na kotelnu je napojena kuchyň, ubytovna i hospic. Důležité bylo, že vše muselo proběhnout za provozu. Zakoupili jsme 2 elektrické bojlery a nainstalovali je do přední části kotelny. Ty jely v takovém nouzovém režimu, my jsme mezitím udělali kotelnu a pak vše přepojili na novou technologii,“ říká Milan Navrátil a pokračuje:

„Investorovi jsme nabídli samozřejmě úsporu oproti pětadvacet let starým kotlům. Předpokládáme kolem 40 % a hlavně spolehlivé vytápění pro celý dům, což už před rekonstrukcí nefungovalo.“

V čem se liší kotelna pro tento objekt kláštera?

„Tak každá kotelna je jiná. Ale tady jsou zvláštní prostory jako modlitebna, vytápění kostela, podlahovka, ve kterých je i zvláštní provoz. Tedy důležité bylo správné rozdělení na větve a regulace,“ vysvětluje Milan Navrátil.

Proč jste si vybrali kotle Varmax?

V době natáčení byla kotelna před svou první topnou sezónou.

„Protože to jsou velkoobjemové kotle. A objekt tohohle typu, kde je neuvěřitelně velké množství vody a původní rozvody, které nelze nikdy úplně vyčistit, jak bychom chtěli. Víme, jak složité je to tady s financováním, tak jsme hledali optimální variantu s výhledem i na dlouhou životnost. Staráme se tady o klášter přes 20 let, tak jsme chtěli kotle, které nám vydrží a se kterými máme takové zkušenosti,“ říká Milan Navrátil.

O trochu vyšší cena, ale úspory po celou dobu provozu

„Tak tady je to jeden z mála případů, kdy investorem je sesterský řád, tudíž si to dělají za svoje peníze bez jakýchkoliv dotací. A to nám umožnilo jim vlastně nabídnout optimální řešení, protože jsme nebyli tlačeni výběrovým řízením na nejnižší cenu. Sestřičky nebyly tlačeny nějakými pravidly k tomu, aby si zvolily to nejlevnější řešení. Takže my jsme jim nabídli řešení s kotli Varmax, které je řádově o 10 % dražší, než kdyby se dělalo třeba z klasických nástěnných kotlů, ale to řešení jsou výrobky, které jsou osvědčené. Stabilní. Velice odolné, určené pro velký objem vody a proti nástěnným kotlům nové generace vykazují úspory okolo 10 %. Těch 10 % ještě před krizí nebylo nic, dneska těch 10 % je hodně,“ říká Zdeněk Fučík, předseda představenstva, Brilon a.s. a dále vysvětluje:

„Tedy ještě jednou opakuji, protože to je důležité i pro jiné objekty. Bylo by fajn, kdyby se nad tím zamysleli i ti, kteří vypisují rekonstrukce kotelen ve výběrovém řízení. Protože není povinnost soutěžit na cenu a v provozu se optimální řešení mnohokrát vrátí. Tady jsme toho dosáhli a my jsme za to moc rádi. Protože nás vždycky těší, když naše výrobky jsou aplikovány tak, jak mají být, s minimem kompromisů.“

Prvotní smysl kongregace spočívá ve zmírnění lidského utrpení. Sestry nezištně pomáhají nemocným, chudým a opuštěným a podporují další dobročinné organizace ve světě. Děkujeme za službu potřebným i za možnost zde natáčet.