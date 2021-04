Zhodnocení veletrhu ISH digital 2021

Organizátoři veletrhu ISH digital jsou příjemně překvapeni. Sledovanost akcí byla vyšší, než se předpokládalo. I s ohledem na to, že fyzická forma veletrhu ISH, jako prestižního světového setkání lidí působích v oboru TZB, zůstává pro všechny zainteresované zásadní.

V úvodním článku o veletrhu ISH digital, Frakfurt n/M, Německo, (ISH digital 2021 – názor redaktora a návštěvníka) jsem naznačil posun veletrhu, respektive jeho nabídek, možností, kvality. Nutno říci, že veletrh měl velmi široký záběr i přes menší počet vystavovatelů, respektive účastníků, sponzorů, partnerů atp., jak jsou ti, co platí za možnost se digitálně prezentovat, nazýváni, kterých bylo 373 (oproti okolo 2 000 na fyzickém veletrhu ISH 2019). Podle slov organizátorů se akce od začátku zaměřovala na vytváření sítí, výměnu znalostí, špičkový obsah, rozsáhlý podpůrný program a nejnovější řešení a inovace produktů od vystavovatelů.

Během dnů od 22. do 26. března bylo odvysíláno celkem 290 hodin obsahu. Bylo uspořádáno 277 živých a digitálních přenosů, které sledovalo více než 47 000 diváků. Nejrůznějších platforem se aktivně zúčastnilo kolem 69 000 účastníků, z toho 42 procent ze zahraničí. Přidanou hodnotou akce se stalo internetové ISH Radio, které přilákalo kolem 29 000 posluchačů. Mezi 39 % zahraničními zástupci tisku z celkem 381 byli i redaktoři portálu TZB-info. Mnoho z aktivních platforem veletrhu ISH digital však 26. března neskončilo. Pokračovaly o týden déle, některé až do 1. dubna 2021, po dohodě se zástupci vystavovatele. Základní platforma veletrhu je k dispozici všem účastníkům až do 30. dubna 2021.

Pořadatelé veletrhu byli příjemně překvapeni, jak byl veletrh veřejností akceptován. I když základní požadavek, fyzické konání veletrhu, zůstal a většinou účastníků byl zmiňován jako velmi důležitý.