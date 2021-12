TZB-info / Vytápění / Taconova slaví výročí v Evropě i v České republice a zve na digitální cestu časem

Taconova slaví výročí v Evropě i v České republice a zve na digitální cestu časem 60 let výrazně vyššího komfortu

Pohodlí začíná v maličkostech. To bylo vždy krédem společnosti Taconova, specialisty na dokonalou teplotu čerstvé i otopné vody. Zajímavý a bohatý příběh úspěchu technologické společnosti v oboru TZB, která letos slaví 60. výročí svého založení, začal v 60. letech minulého století.

U příležitosti tohoto výročí nyní společnost Taconova na svých webových stránkách nabízí zajímavé pohledy na jednotlivá desetiletí od svého založení, včetně 25letého výročí výrobního závodu ve Velešíně na jihu Čech. Virtuální cesta časem ukazuje, co hýbalo světem, jak se úspěšně vyvíjela komfortní řešení Taconova, jací lidé za nimi stáli a jak výrobky dodnes spolehlivě fungují a zvyšují komfort a tepelnou pohodu.

Společnost Taconova, která byla založena v roce 1961 jako evropská obchodní společnost americké skupiny Taco pod názvem „Taco Heizungen AG“, vyvinula v průběhu let řadu inovativních, částečně patentovaných výrobků a vlastních komponentů, které byly již tehdy na trhu velmi úspěšné a jsou oceňovány dodnes. V průběhu šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let minulého století byly vytvořeny klíčové výrobky a skutečné bestsellery, jako například plně automatické odvzdušňovací ventily TacoVent, směšovací ventily NovaMix a vyvažovací ventily TacoSetter a TopMeter s mnoha patentovými řešeními. Později následovaly první solární stanice, stanice na přípravu a ohřev hygienické čerstvé teplé vody (PWH). „Od samého počátku bylo posláním společnosti zpříjemnit lidem život tak, jak je to jen možné,“ říká Ralph Seewald, generální ředitel společnosti Taconova. „Výrobky Taconova tak již tehdy zvýšily komfort, bezpečnost a energetickou účinnost v mnoha oblastech technických zařízení budov – a jsou tak dnes aktuálnější než kdykoli předtím.“

Od Taco přes Ostaco k Taconova

Společnost se od svého založení neustále rozrůstá a její obchod v Evropě vzkvétá. V průběhu 60. let založila společnost Taconova několik vlastních dceřiných a obchodních společností a v 80. letech se již zaměřila na vlastní vývoj pro evropský trh. Svůj sortiment výrobků neustále rozšiřuje, Taconova se vyvíjí z čistého výrobce komponentů na spolehlivého systémového dodavatele. Společnost byla několikrát prodána, přejmenována a rozšířena. V 80. letech 20. století patřila Taconova například ke známé skupině Guinness. Později přešla do rukou švýcarské společnosti Avia Osterwalder Zürich AG a obchodovala pod názvem Ostaco, aby se nakonec v roce 2017 vrátila pod hlavičku Taco Group. Kromě ještě větších odborných znalostí a posílení pozice po celém světě přinesl tento krok výhody jak společnosti Taconova, tak společnosti Taco. Od té doby totiž doplňují výrobkové portfolio Taconova také osvědčená oběhová a cirkulační čerpadla Taco.



Digitální cesta časem ukazuje, co hýbalo světem, jak se úspěšně vyvíjela komfortní řešení Taconova, jací lidé za nimi stáli a jak výrobky dodnes spolehlivě fungují a zvyšují komfort i tepelnou pohodu. Foto: Taconova Digitální cesta časem ukazuje, co hýbalo světem, jak se úspěšně vyvíjela komfortní řešení Taconova, jací lidé za nimi stáli a jak výrobky dodnes spolehlivě fungují a zvyšují komfort i tepelnou pohodu. Foto: Taconova



V České republice již čtvrt století

Taconova Group AG má od roku 1996 hlavní evropský výrobní závod v jihočeském Velešíně. Zde se tak již přes čtvrt století nejenom vyrábí drtivá většina produktového portfolia společnosti, ale také se zde montují kompletní systémová řešení z jednotlivých komponent. Hlavní motivací založení nového výrobního závodu bylo využití potenciálu a zkušeností tuzemských spolupracovníků z oblasti strojírenské výroby náročné na přesnost a blízkost klíčovým trhům a zákazníkům, která je nezbytným předpokladem pro rychlý a flexibilní servis.

Kvalita života jako firemní cíl

Díky širokému portfoliu v oblastech hydraulického vyvažování, plošného vytápění, systémové techniky, armatur a čerpadlové techniky je dnes společnost Taconova více než kdy jindy zárukou spolehlivých, inovativních a uživatelsky přívětivých řešení. Kvalitní výrobky šetřící zdroje a energie přesvědčí všude tam, kde jsou kladeny nejvyšší nároky na vytápěcí a chladicí techniku, vnitřní klima a sanitární techniku. „Jsme hrdí na to, čeho jsme dosud společně dosáhli, a těšíme se na dalších úspěšných 60 let,“ shrnuje Ralph Seewald. „V souladu s naším mottem ‚Comfort Solutions‘ neustále rozvíjíme naše portfolio výrobků a služeb – pro ještě větší komfort, jednoduchost, bezpečnost a kvalitu života. Tehdy, dnes i v budoucnu.“



Webové stránky k výročí

Veškeré zajímavé informace o 60leté historii společnosti Taconova najdete na webových stránkách k výročí na adrese www.taconova.com/en/60-years. Každých čtrnáct dní zde je zveřejněno video ke každému desetiletí. Celkem jich bude ke zhlédnutí 7 a video k devadesátým letům ukazuje i výrobní závod ve Velešíně. Všechny zájemce srdečně zveme, aby se zapojili a slavili spolu s týmem Taconova.

Více informací

Taconova Group AG | cesko-slovensko@taconova.com