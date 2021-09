TZB-info / Vytápění / Potrubí a armatury / Inovovaná oběhová čerpadla

Inovovaná oběhová čerpadla

Kompaktní, robustní a výkonné. To jsou osvědčená oběhová čerpadla firmy Taconova, která se vyznačují obzvláště vysokým technickým standardem, přesvědčivou účinností a rozmanitými možnostmi použití. V souladu s firemním heslem „comfort solutions“ chce Taconova usnadnit svým partnerům z průmyslu a obchodu každodenní práci v této oblasti a má proto v sortimentu oběhové čerpadlo se snadnou instalací, vhodné pro nejrůznější oblasti použití – od klasického vytápění, přes solární zařízení až po cirkulaci teplé vody.

TacoFlow3 Max Pro s novými funkcemi



Aby byl provoz čerpadel ještě šetrnější, vybavila Taconova čerpadla TacoFlow3 Max Pro novými funkcemi s úsporou energie: funkce „noc" a funkce „dovolená".

V oblasti vytápění a chlazení pokrývají osvědčená oběhová čerpadla s mokrým rotorem rozsáhlé spektrum výkonů. Díky synchronnímu motoru s permanentními magnety, který zaručuje obzvláště tichý provoz, jsou modely TacoFlow3 Max a TacoFlow3 Max Pro vhodné i pro komerční aplikace, a to pro objemy až do 12 m³/h a požadované dopravní výšky až 10,4 m. Oba modely pokrývají teplotní rozsah od −10 °C do 110 °C, takže mohou být použity jak pro topení a chlazení, tak i v solárních aplikacích. Čerpadla lze snadno a bezpečně instalovat pomocí přípojné zástrčky. Vzhledem k tomu, že zástrčka je stejná pro kompletní sortiment čerpadel firmy Taconova, je mimoto výrazně usnadněna výměna oběhového čerpadla. Čerpadlo TacoFlow3 Max Pro nabízí oproti standardní verzi další režim a doplňkové funkce: Požadovanou minimální a maximální rychlost lze plynule nastavovat a namísto dvou lze zvolit pět křivek proporcionálního a konstantního tlaku.

Aby byl provoz čerpadel ještě šetrnější k tepelným zdrojům, vybavila Taconova čerpadla TacoFlow3 Max Pro novými funkcemi s úsporou energie: funkce „noc“ a funkce „dovolená“. První funkci může topenář nastavit při instalaci čerpadla trvale jednoduchým stisknutím tlačítka. Zjistí-li čerpadlo pokles teploty vody pro vytápění od 15 do 20 °C během dvou hodin, aktivuje automaticky funkci nočního poklesu. Při vzestupu teploty vody pro vytápění přepne čerpadlo automaticky zpět do předchozího nastavení. Maximální provozní doba funkce nočního poklesu činí deset hodin, následně přejde čerpadlo automaticky do původního režimu. Další úsporu energie zajišťuje nová funkce „dovolená“, kterou může koncový uživatel v případě potřeby aktivovat sám stisknutím tlačítka. Tato funkce je vhodná k úspoře elektrické energie v teplejších měsících roku. Čerpadlo se přitom vypne, ve funkci zůstává pouze elektronika. Aby se zabránilo ucpání čerpadla usazeninami obsaženými ve vodě pro vytápění, zapne se čerpadlo v tomto režimu automaticky každou hodinu na minutu při minimálních otáčkách. Veškerá nastavení a provozní údaje jsou pohodlně zobrazovány na rozšířeném barevném LED displeji, což výrazně usnadňuje odborníkům instalaci, ovládání a údržbu čerpadla.

Inteligentní oběhové čerpadlo TacoFlow2

S TacoFlow2, TacoFlow2 ADAPT a TacoFlow2 eLink rozděluje společnost Taconova sortiment oběhových čerpadel pro vytápění do tří kategorií. Všechna jsou vybavena nejmodernějšími synchronními motory s permanentními magnety, které zajišťují velmi tichý a bezpečný provoz a nejrozmanitější možnosti a funkce nastavení. Mimoto podporují kvadratickou regulaci, automatickou funkci odvzdušnění a automatickou antiblokovací funkci Auto-unlock, která uvolňuje pomocí vibrací usazené částice nečistot v čerpadlech. Prostřednictvím funkce ActiveADAPT se navíc každých 30 minut ukládá příslušné vytížení čerpadel a jejich otáčky se automaticky přizpůsobí okolním podmínkám. Dobře čitelné LED displeje poskytují jasné informace o příslušném provozním stavu čerpadel, která patří mezi nejmenší a nejkompaktnější na trhu. Všechny modely mají záruku pět let.

U TacoFlow2 eLink existuje dodatečně k funkcím ActiveADAPT možnost provést nastavení čerpadla bezdrátově pomocí smart přístrojů (mobilní telefony nebo tablety). Přes aplikaci eLink jsou možná dodatečná, ještě jemnější nastavení a zvolená nastavení mohou být ukládána a zaprotokolována. Přes Bluetooth lze čerpadlo spojit s graficky sympatickou a intuitivně ovladatelnou aplikací. Řízení, načtení, rozčlenění, protokolování, ukládání, e-mailování – to a mnoho dalších pracovních kroků může být pohodlně provedeno bezdrátově. Jako všechna oběhová čerpadla Taconova se i TacoFlow2 eLink vyznačuje bezpečným, spolehlivým a energeticky efektivním provozem. Díky dvojité izolaci není potřeba uzemnění, funkce AutoUnlock se postará o dodatečnou bezpečnost. S dopravními výškami 6 m a 7 m, maximálním objemovým proudem 4,4 m3/h a teplotami od 2 °C do 110 °C se TacoFlow2 eLink používá v topeních s jednou trubkou a dvěma trubkami, v podlahových topeních a v solárních zařízeních. Výhody TacoFlow2 eLink jsou shrnuty pro zájemce ve videu na https://www.taconova.com/de/elink/. Na tomto odkazu je možné také stažení bezplatné aplikace s demoverzí.

Více informací

Taconova Group AG | cesko-slovensko@taconova.com