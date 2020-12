TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Taconova nabízí profesionální oběhová čerpadla pro všestranné použití

Taconova nabízí profesionální oběhová čerpadla pro všestranné použití

Inovovaná oběhová čerpadla TacoFlow2 nabízí nové možnosti a bezdrátové funkce jako řízení, načtení, rozčlenění, protokolování, ukládání historie provozních dat, e-mailování a mnoho dalších.

Společnost Taconova (Taconova je dceřinou společností nadnárodní firmy Taco se sídlem v Cranstonu, Rhode Island, USA) patří mezi přední výrobce hydraulických řešení pro oblasti topení, sanitární techniky a solární energie v bytových i komerčních prostorech. Oběhová čerpadla dodává do systémových řešení a nejvýznamnějším světovým výrobcům kotlů téměř 60let. Aktuální výrobky nabízí novou úroveň inteligence, snadnou montáž/výměnu pomocí konektorů Plug&Play i uživatelsky přívětivou důmyslnost.







TacoFlow2 eLink se používá v otopných instalacích jedno či dvoupotrubních, v podlahovém – plošném vytápění a také v solárních zařízeních. Lze jej komfortně řídit přes aplikaci eLink-App. TacoFlow2 eLink se používá v otopných instalacích jedno či dvoupotrubních, v podlahovém – plošném vytápění a také v solárních zařízeních. Lze jej komfortně řídit přes aplikaci eLink-App.

Řešení pro různé aplikace

Inovované modely oběhových čerpadel pro topení TacoFlow2 [datový list], TacoFlow2 ADAPT a TacoFlow2 eLink jsou vybaveny všestrannými možnostmi a funkcemi nastavení. Pomocí nové aplikace Taconova eLink (dostupná pro Android a iOS) se čerpadlo přes Bluetooth spojí s graficky sympatickou a intuitivně ovladatelnou aplikací a tím učiní instalatérovi práci obzvláště komfortní. Řízení, načtení, rozčlenění, protokolování, ukládání historie provozních dat, e-mailování a mnoho dalších pracovních kroků může být pohodlně provedeno odborníkem zcela bezdrátově.

Vedle chytrého provozu s aplikací může být čerpadlo TacoFlow2 eLink použito také v analogovém módu. I pak přesvědčí svými možnostmi nastavení: rychlost lze regulovat bezstupňově, kromě toho existuje volba mezi dvěma křivkami konstantního tlaku a proporcionálního tlaku. Jako všechna oběhová čerpadla se i TacoFlow2 eLink vyznačuje bezpečným, spolehlivým a energeticky efektivním provozem. Díky dvojité izolaci není potřeba uzemnění, funkce „Auto-unlock“ a automatická funkce odvzdušnění se postarají o dodatečnou bezpečnost. S dopravními výškami 6 m a 7 m, maximálním objemovým proudem 4,4 m3/h a teplotami od 2 °C do 110 °C se TacoFlow2 eLink používá v otopných instalacích jedno či dvoupotrubních, v podlahovém vytápění a také v solárních zařízeních.



V přehledné aplikaci eLink-App může být přímo na dotykové obrazovce nastaveno devět křivek proporcionálního tlaku a konstantního tlaku pro TacoFlow2 eLink. V přehledné aplikaci eLink-App může být přímo na dotykové obrazovce nastaveno devět křivek proporcionálního tlaku a konstantního tlaku pro TacoFlow2 eLink.

TacoFlow2 SOLAR [datový list] jsou specialisté na tepelná solární zařízení. Série cirkulačních čerpadel se špičkovou technologií umožňuje efektivní využití solární energie na podporu topení a ohřevu teplé vody.

Cirkulační čerpadla TacoFlow2 PURE [datový list] zaručují přípravu vždy ohřáté a hygienicky nezávadné pitné vody. Na jedné straně zabraňují tvorbě nebezpečné bakterie Legionella ve stagnujících instalacích a na druhé straně zabraňují zbytečnému plýtvání vodou a energií, protože teplá voda je v případě potřeby ihned k dispozici.

TacoFlow3 MAX [datový list] jsou čerpadla šitá na míru pro středně vysoká výkonová spektra, zejména v komerčním použití. TacoFlow3 MAX a TacoFlow3 MAX PRO disponují mnoha funkcemi, díky nimž je nastavení a odečítání velmi snadné a pohodlné.

Chytré funkce i detaily

Mnoho faktorů, jeden základ. Jedinečnost cirkulačních čerpadel společnosti Taconova je založena na vlastních vysokých nárocích na kvalitu a odráží se v nejrůznějších vlastnostech, vývojových trendech a technologiích včetně několika desítek vlastních patentů. Tak vznikají rozlišovací znaky, které zákazníkům poskytují jasné výhody.

Všechna cirkulační čerpadla TacoFlow jsou poháněna osvědčenými synchronními motory s permanentními magnety, které zajišťují velmi tichý a bezpečný provoz. Jelikož společnost Taconova nabízí vysoký výkon již u čerpadel TacoFlow2 s rotory vyrobenými z kompozitu s keramickou hřídelí a ložisky z grafitu a axiálními ložisky z keramiky, vědomě upouští od používání vzácných kovů a tím přispívá k udržitelnému rozvoji. Standardní ferit i kvadratické rotorové komory se totiž ukazují být necitlivé na magnetit. Navíc kvadratická konstrukce podporuje automatické zjištění vzduchu v zařízení, zatímco automatickou protiblokovací funkcí AutoUnlock se za pomoci vibrací uvolňují částice nečistot, které jsou v čerpadlech usazeny. Pomocí funkce activeADAPT se jednou za 30 minut ukládá příslušné vytížení čerpadel a jejich otáčky se automaticky přizpůsobí okolním podmínkám. Dobře čitelné LED displeje poskytují jasné informace o příslušném provozním stavu čerpadel, která jsou mimochodem nejmenší a nejkompaktnější na trhu. TacoFlow2, TacoFlow2 a TacoFlow2 ADAPT se navíc vyznačují 5letou zárukou.

Všechna oběhová čerpadla Taconova jsou také vybavena konektorem Plug & Play, který umožňuje ještě snadnější a rychlejší první montáž a výměnu čerpadel. S tímto konektorovým řešením odpadá nejen potřeba koordinace mezi elektrikářem a instalatérem, ale také se snižuje míra chyb při montáži. Plug & Play – nejnovější komfortní řešení – je již nyní velmi žádanou funkcí, která zákazníkům nabízí významnou přidanou hodnotu.

Vášeň pro techniku budov

Z centrály v Curychu a dalších evropských dceřiných společností distribuuje Taconova vysoce účinná, sofistikovaná řešení do celého světa – formou výrobků z oblasti hydraulického vyvážení, armaturní techniky, plošného vytápění i systémové a čerpací techniky. Rozsáhlá nabídka je však kompletní a komfortní pouze s ucelenými prvotřídními službami a zákaznickým servisem. Taconova je dceřinou společností Taco Family of Companies – nadnárodní společnosti se sídlem v Cranstonu ve státě Rhode Island (USA).

Za použití cirkulačních čerpadel Taconova mluví mnohé. Je to patrné z jejich mnohonásobného použití u četných prvovýrobců po celém světě, kteří již řadu let integrují tyto výrobky do svých systémových řešení. Společnost Taconova se však etablovala jako vlastní značka kvality také u topenářů a je symbolem moderního, inteligentního hospodaření, ekologie a ergonomie. Cílem je zůstat prostřednictvím vysoké kompatibility a flexibility výrobků, jejich neustálého inovování a vynikajícího zákaznického servisu vždy o krok napřed před potřebami zákazníka.

Oběhová čerpadla TacoFlow lze samozřejmě nalézt také ve vlastních výrobcích systémové techniky, jako jsou bytové předávací stanice TacoTherm Dual nebo směšovací stanice TacoSys Universal. Instalatéry však potěší nejvíce, že vysoce účinná čerpadla lze díky jejich kompaktní a malé konstrukci instalovat všude a zcela snadno a že nyní jsou k dostání také samostatně ve specializovaných a velkoobchodních prodejnách.

Více informací naleznete na www.taconova.cz.



Společnost Taconova přeje všem s předstihem klidné Vánoční svátky, pevné zdraví a šťastný vstup do roku 2021! Společnost Taconova přeje všem s předstihem klidné Vánoční svátky, pevné zdraví a šťastný vstup do roku 2021!

Poznámka redakce TZB-info:

Aktuálně, koncem listopadu 2020, lze oběhové čerpadlo Taconova TacoFlow2 25-60/180 G 1 1/2" koupit v odborných velkoobchodech v ceně okolo 3000 Kč včetně DPH. Stejně výkonné čerpadlo staré konstrukce, které již nesmí být na trhu z důvodu neefektivní spotřeby energie výrobci dodáváno, respektive jen jako náhradní díl, lze zakoupit za cca cenu 800 Kč včetně DPH. Rozdíl příkonů elektrické energie, pokud by bylo zastaralé čerpadlo nastaveno na druhý stupeň, je minimálně 50 %, cca 25 Watt. Stanovit přesně počet provozních hodin oběhového čerpadla je velmi ošidné, protože nejde jen o jeho chod při vytápění domu, ale i při přípravě teplé vody a vliv má i řešení otopné soustavy. Pokud bychom vyšli z předpokladu, že v nejchladnějších dnech poběží 24 hodin a v nejteplejších dnech nepoběží vůbec, tak se jedná průměrně o 4380 provozních hodin za rok a rozdíl ve spotřebě elektrické energie 109,5 kWh. To znamená roční úsporu v závislosti na konkrétní ceně elektřiny 300 až 600 Kč ročně. Jenže skutečný počet provozních hodin čerpadla je vyšší. A vyšší je také rozdíl mezi příkony, neboť moderní oběhová čerpadla s EEI<20, jako například Taconova TacoFlow2, jsou vybavena samočinným řízením, které snižuje výkon čerpadla podle chování napojené soustavy. Na takové změny staré čerpadlo nereaguje. Praxe potvrzuje, že skutečné roční úspory při využití elektronicky řízeného oběhového čerpadla přizpůsobujícího svůj výkon potřebám jsou orientačně dvojnásobné, než vyplynulo z jednoduché úvahy. A to znamená každoroční úsporu cca 600 až 1200 Kč. Návratnost použití úsporných čerpadel, jako je například Taconova TacoFlow2, se pohybuje v horizontu přibližně 3 a i méně než 2 let a její nevyužití odporuje i selskému rozumu.