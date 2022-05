TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Bezchybný rozvod tepla pro KASTO Tábor

Bezchybný rozvod tepla pro KASTO Tábor

Novostavba prodejny a servisu stavebních a zemních strojů KASTO Tábor se na podlahové ploše více než 300 m2 kompletně spoléhá na rozdělovače podlahového topení společnosti Taconova. O pohodové klima v celkem 17 místnostech se starají tři moderní systémy rozdělovačů topných okruhů TacoSys Pro, které zajišťují dokonalé rozdělování tepelné energie z akumulační nádrže invertorového tepelného čerpadla IVT vzduch-voda v rámci celého objektu.

Společnost KASTO Tábor, s.r.o. byla založena v roce 1992 a její hlavní podnikatelská činnost je prodej nových i použitých stavebních a zemních strojů a jejich záruční i pozáruční servis. Dále se zabývá dodávkami náhradních dílů a servisem pro řadu značek v oblasti stavební techniky a zemědělství. Kromě toho provozuje ještě půjčovnu a technické poradenství včetně zajišťování proškolení obsluhy stavebních strojů, financování a pojištění strojů vč. komplexních servisních služeb. Nové prostory byly pro expandující společnost nevyhnutelné stejně jako spolehlivé zajištění tepelné pohody, a to v každém ročním období a v každé části budovy. „Kancelářské místnosti a zázemí pro zaměstnance vyžadují kontinuálně zvýšený tepelný komfort. Prostor dílny a skladu si vystačí s nižší teplotou, avšak bylo nutné zohlednit vliv častého otevírání vjezdové brány při vjezdu a výjezdu vozidel nebo expedici zboží. Myslím, že již první měsíce ostrého provozu v reálných a mrazivých zimních podmínkách ukázal, že vše funguje zcela bezchybně, tak jak má, a aniž by bylo potřeba do systému jakkoliv zasahovat,“ upřesňuje Petr Stolina, majitel KASTO Tábor s.r.o.

O rozdělování topné vody z AKU zásobníku o objemu 288 litrů do celého objektu při uvažovaném teplotním spádu 39/32 °C se starají celkem tři rozdělovače Tacosys Pro včetně vyvažovacích ventilů TopMeter Plus. Rozdělovače v dimenzích 12, 10 a 7 okruhů obhospodařují primárně okruhy podlahového vytápění (v letních měsících se počítá i s chlazením), ale také topné těleso typu VK v technické místnosti a koupelnový žebřík, který je osazen v dílně a slouží na sušení oblečení zaměstnanců.

Těleso rozdělovače TacoSys Pro je z nerezavějící oceli a splňuje veškeré nároky na kvalitu, efektivitu instalace a dlouhodobou spolehlivost provozu. Nabízí se ve verzích od 2 do 12 vytápěcích/chladicích okruhů s připojením pomocí šroubení Eurokonus. Příslušná velikost objemového průtoku se nastavuje na jednotlivých okruzích pomocí vyvažovacích ventilů nové generace TopMeter Plus, které jako jedny z mála na trhu splňují přísnou normu DIN-EN 1264-4 přikazující reprodukovatelné nastavení projektových hodnot průtoků. V objektu KASTO Tábor je v místnostech pro zázemí zaměstnanců (kuchyň, koupelny, WC) a na chodbách velikost objemového průtoku pevně nastavena. Prostorové termostaty pak zajišťují s pomocí elektrotermických pohonů TacoDrive uživatelsky definovanou cílovou teplotu v prostorách kanceláří, dílny a skladu.



AKU zásobník a vnitřní jednotka TČ s expanzní nádobou. (Foto: Jan Malý) AKU zásobník a vnitřní jednotka TČ s expanzní nádobou. (Foto: Jan Malý)

Místnost skladu s kompletně osazeným 12okruhovým rozdělovačem TacoSys Pro. (Foto: Jan Malý) Místnost skladu s kompletně osazeným 12okruhovým rozdělovačem TacoSys Pro. (Foto: Jan Malý)



Nejkompaktnější ventilový servopohon na trhu

Výrobcem Taconova na 100% spolehlivost testované elektrotermické pohony TacoDrive, v návaznosti na informace vysílané z celkem 8 zónových termostatů v jednotlivých místnostech, reagují skrze propojovací 24V modul NovaMaster zcela autonomně. I přes jejich subtilní tvar nemůže díky vnitřnímu řešení těles pohonů dojít k jejich zatuhnutí, a to ani během dlouhodobé odstávky. „Ventily TacoDrive jsou opravdu extrémně kompaktní a disponují reverzibilní funkcí First Open, která i v případě výpadku napájení umožňuje plnění a údržbu topného systému. Lze je tedy kdykoliv ručně přepnout do základní otevřené polohy, takže připojené topné okruhy jsme mohli na stavbě plnit a zprovoznit ještě dříve, než byla hotova elektroinstalace a spojení s RF prostorovými termostaty,“ dodává Ing. Václav Šálek ze společnosti GT Energy s.r.o., která instalaci vytápění v KASTO Tábor realizovala. Skutečnou provozní pozici a funkci pohonu lze vizuálně zkontrolovat průzorem. Prostřednictvím bezhlučného nastavení polohy ventilu je možné dosahovat opravdu variabilních hodnot průtoku. To zaručuje precizní regulaci teploty v interiéru, která přesně splňuje individuální požadavky uživatelů a zajistí tak optimální vnitřní klima doslova za všech okolností. Přenos informací z teplotních čidel typu HCT (Heating/Cooling/Timer) je do propojovacího modulu NovaMaster realizován bezdrátově. Regulace je na základě požadavku investora dále doplněna o GSM modul pro dálkové ovládání v nepřítomnosti.

Nejenom vyvážení, ale i řízená distribuce a snadná instalace

„Správné prvotní vyvážení a cílené řízení požadovaných teplot v jednotlivých místnostech zvyšuje uživatelský komfort, snižuje spotřebu energií a umožňuje trvale udržitelný a hospodárný provoz. K tomu je však nutná optimální regulace distribuce nosného média do jednotlivých okruhů systému a také spolehlivá ovládací řídící jednotka,“ přibližuje Ondrej Franko, technický poradce švýcarské společnosti Taconova, která rozdělovače topných okruhů vyrábí v jihočeském Velešíně. Rozdělovač TacoSys Pro je proto dodáván jako kompletně předmontovaný modul v uzamykatelné skříni s povrchem odolným proti poškrábání. Sestavený je včetně elektrotermických pohonů TacoDrive a vyvažovacích ventilů TopMeter Plus s přímou regulací, zobrazením a omezováním průtoku topných/chladicích okruhů. Tím, že je rozdělovač rovnou připravený k připojení, je i jeho montáž velmi pohodlnou a časově úspornou záležitostí. Navíc je z výroby ještě osazen odvzdušňovacím ventilem TacoVent Vent, který zajišťuje plně automatické odvzdušňování celého okruhu a zvyšuje tak bezpečnost provozu a rovněž uživatelský komfort s minimem nároků na servisní zásahy. Díky tomuto zároveň šetří čas potřebný ke zprovoznění soustavy a tím konsekventně i čas a náklady investorů.



Detail modulu s rozdělovačem TacoSys Pro včetně vyvažovacích ventilů TopMeter Plus, elektrotermických pohonů TacoDrive, odvzdušňovacích ventilů TacoVent Vent a propojovacího modulu NovaMaster. (Foto: Jan Malý) Detail modulu s rozdělovačem TacoSys Pro včetně vyvažovacích ventilů TopMeter Plus, elektrotermických pohonů TacoDrive, odvzdušňovacích ventilů TacoVent Vent a propojovacího modulu NovaMaster. (Foto: Jan Malý)

A spokojený majitel. (Foto: Jan Malý) A spokojený majitel. (Foto: Jan Malý)



Informace o projektu:

Země: Česká republika Objekt, místo: provozní budova KASTO Tábor, s.r.o. Typ stavby: novostavba Dokončení: prosinec 2021 Realizace: GT Energy s.r.o., Ing. Václav Šálek Cíl: komplexní zajištění rozdělení topného média pro podlahové topení v rámci celého objektu, s možností zónového, uživatelsky definovaného teplotního komfortu Použité produkty: rozdělovače Tacosys Pro, vyvažovací ventily TopMeter Plus, elektrotermické pohony TacoDrive, automatické odvzdušňovací ventily TacoVent Vent a propojovací moduly NovaMaster FOTOGRAFIE: Jan Malý