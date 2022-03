TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Nové oběhové čerpadlo TacoFlow3 GenS – jedno z nejmenších oběhových čerpadel s mokrým rotorem

Nové oběhové čerpadlo TacoFlow3 GenS – jedno z nejmenších oběhových čerpadel s mokrým rotorem

Od klasického topení přes solární energii až po cirkulaci teplé vody – firma Taconova nabízí oběhová čerpadla vhodná pro nejrůznější systémy. Novinka v technicky kvalitním sortimentu: Výkonné oběhové čerpadlo s mokrým rotorem TacoFlow3 GenS, které nadchne zejména zákazníky OEM, kteří oběhová čerpadla používají ve svých výrobcích.

Se svými kompaktními rozměry patří mezi nejmenší čerpadla na trhu a díky tomu je vhodné pro vestavbu do různých systémů. Současně čerpadlo TacoFlow3 GenS přesvědčí vynikající dopravní výškou až 8,5 metrů.

Malé, robustní a výkonné. To je nový hit firmy Taconova, který boduje jak kompaktními rozměry, tak i přesvědčivým výkonem. Inovativní oběhové čerpadlo s mokrým rotorem je k dostání jako TacoFlow3 GenS pro použití v oblasti vytápění, a jako verze TacoFlow3 GenS Solar. Nová oběhová čerpadla s mokrým rotorem jsou řízena externím signálem PWM. Na výběr jsou kromě toho různé formáty skříní s rozměry DN15 a DN25 a materiálové varianty litina nebo kompozit pro TacoFlow3 GenS v nasazení pro vytápění.

Snadná integrace do vlastních výrobků

Zapojení nových čerpadel TacoFlow3 GenS a TacoFlow3 GenS Solar do stávajících výrobků je možné bez problémů. „Již jsme začali s integrací nových čerpadel do vlastních výrobků, jako například do primárního okruhu nové stanice pro přípravu teplé vody TacoTherm Fresh Mega3 a také do solárních stanic TacoSol Circ ER a TacoSol Circ ZR,“ potvrzuje Ralph Seewald, generální ředitel společnosti Taconova. „Integrace obou čerpadel je rychlá a snadná – základní výhoda zejména pro zákazníky OEM,“ pokračuje Seewald. Nezávisle na tom, zda se nová oběhová čerpadla s mokrým rotorem používají ve stanicích pro přípravu teplé vody nebo v solárních stanicích, kabelová přípojka TacoSmart s vysokým krytím IP umožňuje všechny směry vestavby. Díky nejnovější technologii motorů se vyznačují čerpadla TacoFlow3 GenS a TacoFlow3 GenS Solar kromě vysoké spolehlivosti a bezúdržbovosti také bezpečným a tichým provozem.

Taconova: Závazek pro průmysl a obchod

Již mnoho let vyvíjí firma Taconova výrobky, které jsou vyráběny cíleně podle potřeb zákazníků OEM. Výsledkem jsou dlouhodobá partnerství s renomovanými výrobci, kteří používají čerpadla firmy Taconova ve svých produktech. „S hrdostí se díváme na seznam našich renomovaných zákazníků OEM, z nichž mnozí používají ve svých systémových řešeních oběhová čerpadla firmy Taconova již od roku 2001. To nás podněcuje k tomu, abychom naše kvalitní řešení s mimořádnými nápady stále optimalizovali. Nakonec jsme představili první vysoce účinná čerpadla pro nástěnné plynové vytápění a máme 25 patentů v oblasti čerpadel a více než 30 let zkušeností,“ uvádí Ralph Seewald.



