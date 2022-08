TZB-info / Vytápění / Potrubí a armatury / Všestranné použití osvědčených směšovacích ventilů

Všestranné použití osvědčených směšovacích ventilů

Ať už jde o vytápění, sanitární nebo solární systémy, směšovací ventily švýcarského výrobce Taconova s výrobním závodem v jihočeském Velešíně se používají téměř ve všech relevantních oblastech stavebnictví. Ventily NovaMix pracují zcela autonomně, bez další pomocné energie a zajišťují tak větší komfort, bezpečnost a energetickou účinnost v mnoha důležitých oblastech stavebních technologií.

Například v instalaci pitné vody. V závislosti na konstrukci jsou směšovací ventily NovaMix ideální pro instalaci na centrálním místě – zde je lze ideálně kombinovat se solárními termálními systémy – nebo přímo před odběrným místem. Ventily snižují vysoké teploty teplé vody na konstantní teplotu při odběru teplé vody, čímž zajišťují ochranu před opařením, což je neocenitelná výhoda například ve vícegeneračních domácnostech. Kromě toho zvyšují dostupný výdej teplé vody.

Všestranné použití v otopných systémech

Směšovací ventily lze použít také v systémech plošného vytápění – v podlahách, stropech, stěnách nebo při aktivaci betonových jader – pro směšování požadované teploty proudění nebo jako rozdělovací ventily pro oddělení média v oblasti vytápění a klimatizace. Ventily Taconova hrají ústřední roli rovněž v regenerativních energetických systémech, především při nabíjení zásobníků kotlů na tuhá paliva. Jejich použitím se působí proti tvorbě kondenzátu, zejména v procesu vypalování. Tím se výrazně snižuje tvorba dehtu a koroze kotle.





NovaMix Value se používá především v sanitárním sektoru jako regulační zařízení pro snížení teploty teplé vody ze zásobníků. Je možné jej použít i pro řadu dalších aplikací, kde je vyžadována konstantní teplota míchání. (foto: Taconova Group AG)





Automatický termostatický směšovací ventil NovaMix Compact 70 zajišťuje konstantní teplotu směšované vody v místě odběru a používá se v sanitárních aplikacích v soukromém i veřejném sektoru. Díky svému vizuálně atraktivnímu designu je vhodný i pro viditelnou instalaci přímo pod umyvadlo. (foto: Taconova Group AG)

NovaMix Value: univerzální řešení pro všechny kategorie budov

Jako automatický termostatický směšovací ventil zajišťuje NovaMix Value nejen konstantní teplotu směšované vody v místě odběru, ale má také tři regulovatelné teplotní rozsahy (20–50 °C, 45–65 °C, 35–70 °C) a u DN 15, 20 a 25 tři různé rozměry ventilu. Díky použití speciálně vyvinutých pojistek proti zpětnému toku nejsou nutná žádná další těsnění. Ventily mají hodnotu průtokového součinitele Kvs pouze o 0,1 nižší než u ventilů bez pojistek proti zpětnému toku. Další zvláštností je, že regulační píst má těsnění na obou stranách – a to i u velkokapacitních směšovacích ventilů NovaMix High Capacity – což na jedné straně zajišťuje ochranu proti opaření a na druhé straně snižuje nežádoucí příměsi studené vody na minimum. To umožňuje maximální využití skladovací teploty. Kromě toho nepřilnavá povrchová úprava tělesa ventilu působí proti usazování vodního kamene, čímž eliminuje údržbu a zajišťuje dlouhou životnost.

Všechny směšovací ventily NovaMix jsou plynule nastavitelné a vyznačují se vysokou přesností regulace. Pro aplikace v solárním sektoru není potřeba dalších verzí, protože tuto oblast pokrývá jeden ventil společnosti Taconova. To šetří čas a náklady na skladování. Speciální těsnění ventilů snižují příměs studené vody v různých ventilech na minimum. Povlak proti ulpívání vodního kamene zajišťuje dlouhodobě spolehlivý a bezúdržbový provoz.



Schematické znázornění směšovacích ventilů Taconova NovaMix pro centrální přípravu teplé vody se solárním ohřevem. (foto: Taconova Group AG) Schematické znázornění směšovacích ventilů Taconova NovaMix pro centrální přípravu teplé vody se solárním ohřevem. (foto: Taconova Group AG)

Schematické znázornění funkce odklonění. (foto: Taconova Group AG) Schematické znázornění funkce odklonění. (foto: Taconova Group AG)

Schematické znázornění před místem odběru vzorků pomocí NovaMix Compact. (foto: Taconova Group AG) Schematické znázornění před místem odběru vzorků pomocí NovaMix Compact. (foto: Taconova Group AG)