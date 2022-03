Dosažení cílů v oblasti klimatu vyžaduje multitechnologický přístup

Budoucnost vytápění nebude založena jen na jedné technologii. Očekáváme rychlý růst elektrifikace. Souběžně se však budou prosazovat řešení kombinující více technologií a respektující individuální aspekty stávajících obytných budov i možnosti jejich majitelů, říkají experti Bosch Termotechnika.

Přechod na bezuhlíková řešení vytápění je zásadní ekologický úkol a nyní po invazi Ruska na Ukrajinu i geopolitický požadavek. Jaká řešení jsou možná a perspektivní, o tom hovořili experti společnosti Bosch Termotechnika v rámci on-line pořadu Expert Talk. Společnost Bosch Termotechnika zastoupili (zleva) Jan Brockmann, CEO, Dr. Philipp Perrin, Group leader Engineering Architecture and Systems a Dr. Rainer Ortmann Vice President Energy Policy.











Základní přehled

Nezbytná opatření pro změnu klimatu lze podle názoru expertů Bosch Termotechnika realizovat požadovanou rychlostí pouze pomocí multitechnologické strategie, která umožňuje naplnit sociální a ekologická kritéria požadovaná německou vládou. Je to také jediný způsob, jak učinit energetickou transformaci dostupnou pro všechny občany.

Zelená multitechnologická řešení pro oblast budov podle Bosch spočívají v komplexním přístupu:

hospodářsky vytvoření ekonomických podmínek pro podniky a soukromé investory ekologicky cíl klimaticky neutrální stavební sektor do roku 2050

vytápění je rozhodujícím faktorem sociálně zajistit cenovou dostupnost

vhodná balance mezi výší nájmů a investicemi

získání veřejné podpory od koncových uživatelů budov i politiků

Výsledkem komplexního přístupu má být z jedné strany vyhledání zdrojů, kapitálu, stanovení času na realizaci ve spolupráci s energetickým sektorem, sektorem budov, instalačními podniky a průmyslem.



Graf: Podíly zdrojů energie na její konečné spotřebě v TWh v Německu v roce 2018 a předpokládaný vývoj v dalších letech do roku 2050 (Zdroj: Deutsche Energie-Agentur GmbH, studie 2021) Graf: Podíly zdrojů energie na její konečné spotřebě v TWh v Německu v roce 2018 a předpokládaný vývoj v dalších letech do roku 2050 (Zdroj: Deutsche Energie-Agentur GmbH, studie 2021)



Graf: Podíly zdrojů tepla pro vytápění v Německu v letech 1995 až 2020. (Zdroj: Frontier Economics based on BDEW 2020) Graf: Podíly zdrojů tepla pro vytápění v Německu v letech 1995 až 2020. (Zdroj: Frontier Economics based on BDEW 2020)

V roce 2020, viz graf, byla polovina tepla (49,5 %) v Německu vyrobena ze zemního plynu, čtvrtina z extralehkého topného oleje. Soustavy zásobování tepelnou energií (bez rozlišení zdroje energií) měly podíl asi 14 %, elektrické vytápění a tepelná čerpadla se podílely shodně po 2,6 % a zbytek 6,2 % tvořila nejvíce pevná paliva, dřevo a pelety. Graf současně ukazuje, o jak zásadní úkol jde v případě plného opuštění fosilních paliv (plyn a topný olej), když jejich podíl se pohybuje okolo 75 %.

Jaké technologie umožňují masové dodávky ekologického tepla pro vytápění rodinných domů?

Nabízí se více možností, ale některé jsou neperspektivní nebo dostupné jen pro omezený okruh spotřebitelů tepla.

Neperspektivní nebo s omezenou dostupností:

Klasické spalování paliv – vysoká CO 2 stopa: Plynové a olejové kotle

Fosilní paliva vytvářejí emise CO 2

V současné době velmi využívané díky nízkým nákladům Spalování tuhého paliva – omezený trh: V úvahu přicházejí kotle na pelety a dřevo

Uhlíkově neutrální obnovitelné palivo

Dostupnost přírodně udržitelného dřeva je omezená Přímé elektrické vytápění – vysoké provozní náklady: Cenná elektrická energie je přímo využita na výrobu tepla

Stopa CO 2 závisí na výrobním energetickém mixu elektřiny

závisí na výrobním energetickém mixu elektřiny Cenově přijatelné pouze v budovách s velmi nízkou potřebou tepla Dálkové vytápění – omezená dostupnost: Výroba tepla uhlím/plynem nebo tepelnými čerpadly

Uhlíková stopa vzniká na zdroji tepla, nikoliv u spotřebitelů

Povinnost se napojit na soustavu zásobování teplem, pokud je k dispozici

Perspektivní jsou:

Spalování obnovitelně vyráběného vodíku H 2 : Udržitelné vytápění na úrovni plynového kotle

Zelený vodík umožňuje udržet nízkou uhlíkovou stopu

Je to nové palivo, ale s velkou nejistotou ohledně jeho ceny a masové dostupnosti Tepelné čerpadlo: Vysoce efektivní využití elektrické energie

Uhlíková stopa je nízká a klesá

Účinnost silně závisí na typu budovy a otopné soustavy Hybridní spalování a tepelné čerpadlo: Snížení uhlíkové stopy v obtížných případech použití pouze tepelného čerpadla

Při dostupnosti „zeleného“ vodíku je možná velmi nízká uhlíková stopa

Každý z perspektivních způsobů vytápění ad e) až g) má zásadně jiné investiční a provozní náklady. Pokud se provede co nejdokonalejší „zateplení“ domu, tedy maximální snížení jeho tepelné ztráty, má toto opatření návratnost v řádu několika desítek let. Modelový příklad ekonomického hodnocení investice do kotle na vodík ve srovnání s investicí do tepelného čerpadla (na počátku cca 8 krát větší investice než jen do kotle) a nebo zateplení a současně do tepelného čerpadla (na počátku 16 krát větší než jen do kotle) ukazuje, že ke zlomu dochází, v průměrné hodnotě někdy mezi 15, ale i až 50 lety. Výchozí stav odpovídá rodinnému domu s jedním bytem ze sedmdesátých let minulého stolení s potřebou tepla 220 kWh·m-2·a-1. Počítá se s 15ti letou životností kotle i tepelného čerpadla. Je zřejmé, že rozdíly v počáteční investici jsou obrovské a ovlivňuje je osobní i rozhodnutí, regionální možnosti, situace aj. Je zřejmé, že volba způsobu vytápění závisí i na individuálním rozhodnutí, zda se upřednostní spíše krátkodobý nebo dlouhodobý výhled.



Graf: Kumulovaný peněžní tok (náklady na investici, provoz i reinvestici) na svislé ose grafu v časovém horizontu 50 let (vodorovná osa) pro řešení s vodíkovým kotlem (modré pole) a řešení kombinující tepelné čerpadlo a zateplení domu. Graf: Kumulovaný peněžní tok (náklady na investici, provoz i reinvestici) na svislé ose grafu v časovém horizontu 50 let (vodorovná osa) pro řešení s vodíkovým kotlem (modré pole) a řešení kombinující tepelné čerpadlo a zateplení domu.

Pro různé typy obytných budov jsou perspektivní odlišné způsoby vytápění. U bytových domů s individuálně vytápěnými byty to může být přechod ze zemního plynu na vodík. Pro stávající rodinné domy může jít o hybridní řešení využívající kombinace různých způsobů a u novostaveb rodinných domů tepelná čerpadla.

V horizontu do roku 2035 lze očekávat především rychlý růst elektrifikace. Posilování zájmu o hybridní multi technologická řešení v tomto časovém horizontu bude pomalejší, ale následně by mělo nabrat většího významu než jen čistá elektrifikace.



Graf: Možné scénáře řešení vytápění v kontextu změn technologií vycházejí z očekávaného velmi rychlého rozvoje uplatnění elektrických tepelných čerpadel, při čemž poroste zájem o doplňování stávajících provozovaných technologií o jiné, nebo i o zcela nové investice do multi technologických řešení. Graf: Možné scénáře řešení vytápění v kontextu změn technologií vycházejí z očekávaného velmi rychlého rozvoje uplatnění elektrických tepelných čerpadel, při čemž poroste zájem o doplňování stávajících provozovaných technologií o jiné, nebo i o zcela nové investice do multi technologických řešení.

Limitem pro změny v sektoru vytápění je především pracovní kapacita instalačních firem. Různá řešení vyžadují odlišnou pracovní dobu. Příkladem může být srovnání poměrně rychlé instalace kotle s časově náročnější instalací tepelného čerpadla. Druhým a podstatným limitem je odborná vzdělanost instalačních firem. Vzdělání řemeslníků má klíčovou roli a ovlivní i rychlost zavádění nových technologií.

Z politického hlediska je nutné řešit ekonomické, sociální a ekologické aspekty. Přitom je nutné vnímat a respektovat individuální rozdíly nejen mezi domy, ale i lidmi a jak bylo uvedeno, respektovat i dostupné instalační kapacity. I proto se multi-technologické řešení se jeví jako jistá záruka rychlého zvyšování úspor uhlíkových emisí v sektoru budov.

České zkušenosti

Zkušenosti s multitechnologickým řešením má řada majitelů rodinných domů v Česku. Stačí si vzpomenout na dobu související s přípravou na zahájení provozu jaderné elektrárny v Temelíně, kdy bylo na úrovni cen elektřiny podporováno elektrické vytápění. V některých případech se v kotelnách domů jednoduše připojil elektrický kotel ke stávajícímu na pevná paliva. Poté přišla plynofikace, a i během ní si někteří majitelé rodinných domů rovněž ponechali v záloze stávající kotle, ať již na pevná paliva nebo elektrické. Pokud se podíváme na dnešní tepelná čerpadla, tak kombinují výrobu tepla svým pracovním režimem s bivalentně pracujícím integrovaným elektrickým kotlem. Přičemž mnohá tepelná čerpadla jsou vybavena řízením provozu v kombinaci i s palivovými kotli, s tepelnými solárními soustavami i fotovoltaickými. Podobně i plynové kotle. Takže z hlediska historie vytápění není multitechnologické řešení novinkou. Jen se v současnosti posunulo technicky a technologicky na mnohem vyšší úroveň a zapojilo technologie, které dříve nebyly.

Podporu pro nová, energeticky i emisně úsporná řešení lze nalézt v českém dotačním programu Nová zelená úsporám zaměřeném na rodinné i bytové domy. Podporována je výměna:

Kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny).

Lokálního topidla na pevná paliva, sloužícího společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.

Kotle na topné oleje.

Elektrického vytápění.

Důležitým rozhodovacím pojmem je hlavní zdroj tepla na vytápění. Jde o zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům a je pro tento účel přiměřeně dimenzován. V případě navrhovaných zdrojů musí jeho jmenovitý výkon krýt minimálně 60 % tepelné ztráty budovy. Pro novostavby (do 2 let od dokončení) je hlavní zdroj určen v platném průkazu energetické náročnosti předloženém ve stavebním řízení. Uvedený limit poukazuje na možnost kombinace s jiným zdrojem tepla.

A pak je tu kombinační bonus, který je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření, například kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaikou, jednotkou řízeného větrání aj.