Bosch: Klimaticky neutrální stavební fond je náš cíl

Společnost Bosch plánuje výstavbu nových laboratoří, dvou výrobních budov a dalších výrobních linek pro tepelná čerpadla. Vedle Eibelshausenu v Německu a Tranåsu ve Švédsku se významnou lokalitou evropské vývojové a výrobní sítě pro tepelná čerpadla stalo i portugalské Aveiro. Do konce desetiletí Bosch investuje do rozšíření této sítě více než jednu miliardu eur. Tepelná čerpadla mají na dosažení cíle klimaticky neutrálních budov zásadní vliv.

„Investujeme do vývoje a výroby našich tepelných čerpadel, abychom zajistili, že dokážeme navýšit výrobu požadovaným tempem. Bosch usiluje o vedoucí pozici na mezinárodním trhu s tepelnými čerpadly, a proto postupně budujeme své aktivity v této oblasti,“ říká Christian Fischer, místopředseda představenstva společnosti Bosch, který je zodpovědný za obchodní sektory společnosti Energetika a technika budov a spotřební zboží.

Tepelná čerpadla Bosch: „vyrobeno v Evropě“

„Naše tepelná čerpadla nesou označení ‚vyrobeno v Evropě‘,“ říká Jan Brockmann, generální ředitel Bosch Home Comfort Group. Bosch Home Comfort Group spoléhá na diverzifikované portfolio k dosažení klimatických cílů ve stavebnictví. Tepelná čerpadla a hybridní řešení se zapojením tepelných čerpadel jsou zásadním prvkem při dekarbonizaci více než 200 milionů budov umístěných jen v Evropě.

„Naši inženýři, výzkumníci a vývojáři pracují ruku v ruce v rámci naší výrobní sítě na vývoji nejmodernějších tepelných čerpadel,“ dodává. „S vysokou úrovní investic a další expanzí posilujeme elektrifikaci budov a kombinujeme pohodlí domova se zelenou technologií."



Bosch Home Comfort Group již řadu let vyvíjí a vyrábí technologie pro vytápění a ohřev vody v portugalském Aveiru. Tato lokalita se stala domovem pro vývoj tepelných čerpadel pro jižní Evropu a výrobní základnou pro venkovní jednotky a nástěnné vnitřní jednotky dalších generací zvláště tichých tepelných čerpadel Compress 5800i AW a Compress 6800i AW, které využívají ekologické chladivo propan (R290). Compress 5800i AW a Compress 6800i AW byly vyvinuty společně týmy z Wernau (Německo) a Aveiro propojenými v komunikační síti Bosch.

V Eibelshausenu je v provozu výrobní linka pro vnitřní jednotku tepelných čerpadel nové generace. Nová řada se odlišuje tím, že akumulační nádrže jsou vloženy do vnitřní jednotky tepelného čerpadla předtím, než opustí závod; dříve to řešili specializovaní prodejci. Tím se výrazně zkracuje čas potřebný pro instalaci. Zároveň se zvyšuje robustnost systému a zkracují se přepravní trasy. Nová řada tepelných čerpadel těží z desítek let zkušeností závodu v Eibelshausenu s výrobou zásobníků teplé vody.

Tranås jako švédský závod s tepelnými čerpadly vyrábí část venkovních jednotek na základě svých dlouholetých zkušeností s touto technologií. Tato pobočka vyvíjí a vyrábí tepelná čerpadla pro Bosch Home Comfort Group od roku 2006. Vývojově se zaměřuje na produkty pro severoevropský trh.



Topné systémy se přesouvají ze suterénu do předzahrádky

Nová generace tepelných čerpadel Compress 5800i AW a Compress 6800i AW byla vyvinuta na základě uživatelské zkušenosti ve spolupráci se specialisty z oboru vytápění. Vývoj byl zaměřen na design, funkčnost a optimalizaci emisí hluku.

„Na naší nejnovější generaci tepelných čerpadel je skvělé to, že jsou malá, snadno se instalují a jako chladivo používají ekologický propan,“ říká Maximilian Lederer, produktový manažer společnosti Bosch Home Comfort. „Díky svému horizontálnímu formátu lze tepelná čerpadla umístit do různých pozic. To znamená, že se například atraktivním způsobem začlení do estetického řešení dvora, zahrady a nebo i předzahrádky u domu. Všechny tyto vlastnosti hrají zásadní roli při rozhodování zákazníka o nákupu,“ dodává Tino Hirsch, vedoucí prodeje Bosch Home Comfort v Německu. Umožňuje to i mimořádně nízká hlučnost nejen při minimálním výkonu, ale i v běžných provozních podmínkách a konstrukční opatření, která omezila emise hlukových frekvencí, které jsou lidmi vnímány jako velmi nepříjemné.

Komplexní nabídka služeb pro trh s tepelnou technikou

Bosch Home Comfort Group uvedla na trh první tepelné čerpadlo již v 70. letech minulého století. Po akvizici švédského výrobce tepelných čerpadel IVT v roce 2006 společnost pokračovala ve vývoji nejen produktů, ale také ekosystému tepelných čerpadel s ohledem na to, aby zařízení bylo pro servisní techniky rychle a snadno instalovatelné a pro uživatele jednoduše obsluhovatelné. Tepelná čerpadla nové generace zaberou díky svému vylepšenému designu pouze 0,36 m2 prostoru.

Bosch Home Comfort Group a její značky podporují specialisty na vytápění pro zefektivnění jejich každodenní práce. Jednou z cest je například nová služba, která umožňuje topenářům si objednat precizně osazenou základovou desku pro upevnění venkovní jednotky vzduchových tepelných čerpadel a tuto netechnickou činnost tak outsourcovat.

Nová propanová tepelná čerpadla Bosch budou k dispozici na českém trhu přibližně v polovině příštího roku.