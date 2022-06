TZB-info / Vytápění / PODCAST: Je možné se předzásobit na vrchol topenářských prací? Mění se trh zákazníka na trh dodavatele?

Impuls ke vzniku tohoto článku, respektive rozhovoru, byl dán rozborem situace na trhu se zdroji tepla, s pracovními kapacitami instalačních firem, již v únoru 2022 na veletrhu Aquatherm.

Poslechněte si rozhovor se Zdeňkem Fučíkem, předsedou představenstva společnosti BRILON a.s.

Nutno konstatovat, že to, co se v únoru jevilo jako zcela mimořádná situace, která nemůže mít dlouhé trvání, se dnes stalo běžnou praxí a nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou se ještě více prohloubila. Cena výrobku se nestanovuje dopředu, stanoví se v době expedice, a to jak u výrobců, tak dovozců, prodejců a podobně se chovají i instalační firmy. Dřívější jistota zákazníka, že cenová nabídka bude platná například půl roku, se aktuálně vztahuje je na dny.

Kam až současná situace dospěla? Jak se s ní vypořádávají dodavatelé tepelné techniky? Je vůbec možné se předzásobit na blížící se obvyklý celoroční vrchol poptávky po topenářských pracích na podzim? Jak přistupovat k nabídce alternativních řešení, když termín požadovaného řešení je v nedohlednu? Roste význam znalostí topenářských firem, jejich schopnosti vyhledávat alternativní řešení, ale bez snížení technické úrovně? Na tyto a mnohé další otázky pro redakci TZB-info odpovídá Zdeněk Fučík, předseda představenstva společnosti BRILON a.s.