TZB-info / Vytápění / 75 let hodnot, změn a vizí

75 let hodnot, změn a vizí

„Engineering progress. Enhancing lives“ – to je motto společnosti REHAU. Svými inovativními výrobky a systémovými řešeními zlepšuje životy lidí. Společnost REHAU nyní slaví 75. výročí od svého založení a společně se svými zaměstnanci se ohlíží zpět, ačkoliv především hledí do budoucnosti.

Ať už se jedná o raketu Ariane pro kosmický výzkum, vyhřívání trávníku na olympijském stadionu v Berlíně nebo podzemní dráhu v Káhiře, ve všech těchto případech lze nalézt know-how a technické znalosti společnosti REHAU. Přizpůsobivost a silný hodnotový základ vytvořily z rodinného podniku dnešní rodinnou firmu, která bude i v budoucnu investovat do rozvoje udržitelnosti. Soustředí se na atraktivní trhy s růstovým potenciálem. V současné době skupina mimo jiné expanduje v Africe, kde nedávno převzala jihoafrickou společnost, a také v Mexiku. Jako další milník v internacionalizaci zde bude v prosinci otevřen výrobní závod pro nábytkářský průmysl, který má uspokojit rostoucí poptávku po výrobcích REHAU v Severní a Střední Americe.

Průkopník a vizionář Helmut Wagner (vpravo) položil před 75 lety základní kámen společnosti REHAU.

Zakladatel společnosti Helmut Wagner položil základní kámen úspěšného příběhu v roce 1948 v hornofranckém městečku Rehau, když na místě francké továrny na kůže začal se dvěma muži a jedním strojem nahrazovat konvenční materiály plasty, a tím je zdokonalovat. Na hodnotách důvěry, spolehlivosti a inovace vytvořil úspěšný průmyslový podnik.V roce 2000 převzali osud firmy jeho synové Jobst Wagner jako prezident a Dr. Veit Wagner jako viceprezident a úspěšně ji dále rozvíjeli. V roce 2021 předal Jobst Wagner prezidentství Dr. Veitovi Wagnerovi a přešel do funkce viceprezidenta, kde s Nilsem Wagnerem, osobou odpovědnou za REHAU New Ventures, působí ve vedoucí roli firmy třetí generace. Průkopník a vizionář Helmut Wagner zemřel v roce 2021 ve věku 95 let.

Dnes je skupina REHAU mezinárodní rodinou společností se 190 pobočkami po celém světě, 20 000 zaměstnanci a ročním obratem přes 4,5 miliardy EUR. Skupina sdružuje pod jednou střechou pět divizí: Meraxis, REHAU New Ventures, RAUMEDIC, REHAU Automotive a REHAU Industries. Receptem na úspěch je průkopnický duch, silný hodnotový základ a schopnost přizpůsobit se. Vedle myšlení za hranice možností, zahrnuje DNA skupiny rovnováhu mezi zkušenostmi a odvahou riskovat a v neposlední řadě ochotu neustále se dále rozvíjet.





Dr. Veit Wagner, prezident skupiny REHAU, je o tom přesvědčen: „Změna poskytuje živnou půdu pro nové nápady a inovace, díky nimž jsme dlouhodobě konkurenceschopní.“

Společnost REHAU vylisovala první plastový okenní profil již v roce 1958. V roce 1987 představila první technologii posuvných pouzder pro spojování potrubí a od té doby jich prodala miliardu kusů. Každý třetí automobil v Evropě obsahuje komponenty od této společnosti, která je předním odborníkem na polymery. 400 000 kilometrů mikrokabelových rozvodů REHAU spojuje lidi po celém světě a s přibližně 100 patentovými přihláškami ročně, patří REHAU k nejlepším přihlašovatelům patentů v Německu.





V roce 2000 předal Helmut Wagner vedení společnosti svým synům Jobstu Wagnerovi (vpravo) jako prezidentovi a Dr. Veitu Wagnerovi jako viceprezidentovi. V roce 2021 předal Jobst Wagner předsednictví Dr. Veitovi Wagnerovi a přešel do funkce místopředsedy.

Společnost REHAU utváří budoucnost co nejudržitelněji, protože udržitelnost je pevně zakotvena ve strategii všech rozhodnutí. Již v 50. letech 20. století společnost REHAU znovu zavedla do svých výrobních procesů plastový odpad. Na konci 80. let 20. století společnost rovněž iniciovala vývoj koncepce likvidace odpadu. Dnes jsou oběhové hospodářství a zásobování energií orientované na budoucnost a podpora rozmanitosti klíčovými podnikovými tématy na cestě k ještě větší udržitelnosti. Společnost REHAU například usiluje o zvýšení podílu recyklace ve výrobě na 20 % do roku 2025. Více než polovina okenních profilů REHAU již nyní obsahuje až 75 % recyklovaného granulátu. Dále si skupina do roku 2035 vytyčila cíl dosáhnout celosvětově neutrální výroby z hlediska emisí CO 2 . To se již také podařilo v některých závodech realizovat. REHAU pracuje s pevným kompasem napříč hranicemi společnosti směrem k udržitelné a inovativní budoucnosti v souladu s mottem: „Engineering Progress. Enhancing lives.“