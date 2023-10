TZB-info / Vytápění / Podlahové vytápění / Nová radnice města Lázně Bělohrad s vytápěním REHAU

Nová radnice města Lázně Bělohrad s vytápěním REHAU

Moderní projekt radnice spojil současnou koncepci architektury s novodobými technologiemi, které jsou efektivní, ekonomicky výhodné a současně ekologické. To vše prezentuje rovněž inteligentně řízené podlahové vytápění REHAU, které zajišťuje vytápění sdílených prostor radnice.

Budova radnice bývá reprezentativní vizitkou města a současně centrum komunikace s občany. Často tedy o mnohém napoví. Je tedy jen dobře, že se i v menších městech staví nové architektonicky zajímavé budovy. Lázně Bělohrad jsou atraktivní především svým lázeňským programem a atmosféra města je příjemná pro každého návštěvníka. Od letošního roku se však může město pochlubit svou zbrusu novou radnicí, kterou v architektonické soutěži navrhlo studio re:architekti. Nová důstojně vypadající budova je směsí charakteru, kvalitních materiálů a zajímavých detailů.

Koncepčně je nová radnice řešena jako stěnovo-sloupový konstrukční systém s tuhými stropními deskami. Zatímco sloupy a stropní desky jsou železobetonové, tak nosné stěny a příčky jsou postaveny z keramických tvárnic. Třípodlažní budova s plochou střechou stojí v čele podlouhlého náměstí K. V. Raise a nabízí komfortní zázemí pro všechny své pracovníky, ale i občany, kteří na radnici zavítají vyřizovat své záležitosti. Zajímavá je cihelná fasáda, která je mírně prolamovaná a její výraz se mění pohybem slunce. V interiéru byly použity vesměs trvanlivé materiály příjemné na dotyk včetně modřínového dřeva. Najdeme tu také teracové podlahy, pohledový beton i hladké omítky. Vesměs se jedná o materiály, které umí důstojně stárnout a zajistí, aby radnice městu sloužila po dlouhou dobu.

REHAU Varionova

Ve sdílených prostorech radnice bylo instalováno podlahové vytápění, které dodala firma REHAU. Jedná se o systém, který je založen na systémové desce Varionova v kombinaci s osvědčeným potrubím řady Rautherm S 17 × 2 mm. Systém Varionova je určen pro snadnou a rychlou pokládku mokrou cestou, přičemž systémová deska umožňuje přesnou a bezpečnou fixaci potrubí. REHAU nabízí desku Varionova ve dvou variantách, z nichž jedna je kompletovaná s kročejovou izolací z polystyrenové pěny a záleží na investorovi, kterou si nakonec vybere, a také do jakého prostoru s jakými požadavky bude systém určen. Rautherm S je špičkové potrubí vyrobené ze speciálně upraveného polyethylenu PE-Xa, který se může pak chlubit výbornými parametry, jako je pevnost, houževnatost, odolnost vůči opotřebení i vzniku mikrotrhlin. Samozřejmostí je i dlouhá živostnost. Ve skladbě potrubního profilu je koextrudovaná závěrná vrstva, která zabraňuje průniku kyslíku, a je z etylvinylalkoholu (EVAL), tedy z polymeru s nejvyšším závěrným účinkem. Adhezní vrstvou mezi základní trubkou a závěrnou vrstvou je dosaženo pevného přilnutí. Systém podlahového vytápění je řízen v každém prostoru, kde je podlahové vytápění instalované, nejmodernější verzí chytrého regulátoru NEA Smart 2.0, který inteligentně řídí vytápění s důrazem na maximální ekonomiku provozu.

Moderní projekt radnice spojil současnou koncepci architektury s novodobými technologiemi, které jsou efektivní, ekonomicky výhodné a současně ekologické. To vše podlahové vytápění REHAU prezentuje. Současně se stavbou nové radnice města Lázně Bělohrad došlo k rekonstrukci náměstí K. V. Raise s kašnou od Moniky Immrové. Až tedy někdy zavítáte do města Lázně Bělohrad, navštivte náměstí s novou radnicí, stojí to za to.

www.rehau.cz