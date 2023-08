TZB-info / Vytápění / Velkoplošné chlazení / Celoplošné vytápění a chlazení s tím nejlepším efektem

Celoplošné vytápění a chlazení s tím nejlepším efektem

Systémy vytápění a chlazení z pohledu nákladů ovlivňují zásadním způsobem energetickou náročnost budov. Najít efektivní řešení ale nemusí být hledáním svatého grálu. Světlem na konci tunelu jsou celoplošné systémy kombinované s vhodným zdrojem energie, nejlépe tepelným čerpadlem.

V čem celoplošné systémy bodují?

Jednoznačně po stránce ekonomické i z hlediska efektivity. Princip těchto systémů je založen na celoplošném sálání tepla respektive chladu, které probíhá stejnoměrně po celé ploše, a proto nedochází v místnosti k žádným teplotním výkyvům natož k proudění vzduchu. To je velmi důležité. Díky tomu se v prostoru nevíří prach, což oceňují hlavně malé děti i alergici. Teplo je z plošného systému nejprve předáno všem předmětům v místnosti a pak je teprve dál předáváno na člověka. Díky tomuto způsobu přenosu tepla je možné vytápět místnost na teplotu minimálně o 1 °C méně (spíše od 2 °C), než v případě konvenčních otopných těles. Uživatel bude mít i tak stejně komfortní pocit tepla. Příznivá ekonomika je pro sálavé systémy vytápění naprosto stěžejní. Už jen z toho důvodu, že do topného potrubí proudí teplonosná látka, kterou ohříváme obvykle na teplotu pouze 25 až 30 °C, tedy na výrazně menší hodnotu, než v případě otopných těles. Proto se jedná o nízkoteplotní systém. Jak známo, teplý vzduch stoupá vždy směrem nahoru, z toho vyplývá, že pro vytápění prostoru je nejvýhodnější podlahové vytápění. Naopak pro chlazení místností se logicky nabízí doplnit podlahové vytápění stropním systémem chlazení. Tím je dosaženo naprosto ideální rovnováhy a tepelného komfortu po celý rok.

Výhody stropního chlazení a montáž

U stropního chlazení samozřejmě platí všechny zmíněné výhody a benefity jako v případě podlahového vytápění. Ve srovnání s klasickou klimatizací je efekt celoplošného sálavého chlazení ještě mnohonásobně vyšší. Připomeňme si situaci, když se v létě zapne klimatizace. Obvykle v ten moment dochází k nepříjemnému teplotnímu šoku, protože do místnosti proudí značně podchlazený vzduch. To je často doprovázeno i hlukem klimatizace. Ve společných místnostech, jako jsou například open-space kanceláře, ne každý dobře snáší tyto teplotní šoky a výkyvy. Jsou známy i časté případy nachlazení. To vše celoplošné stropní chlazení zcela eliminuje. Jedinou podmínkou 100% efektivity provozu je inteligentní regulace, hlídání rosného bodu pod stropem a kontinuální provoz. Tak je možné docílit komfortní tepelné pohody v průběhu roku. Máme-li za zdroj energie tepelné čerpadlo, stačí mít k dispozici chladicí modul. V opačném případě jednoduše potřebujete zdroj chladu. Do potrubí v režimu chlazení proudí voda o teplotě 16 °C až 18 °C. Což je přijatelné z hlediska energetické náročnosti. Jak na montáž? Ekonomicky zajímavým řešením je situace, kdy se potrubí RAUTHERM fixuje do stropního betonového masivu s pomocí speciálních úchytek. Potrubí je pak svedeno do rozdělovače, který je opět integrován v betonovém masivu. Následně se strop omítne sádrovou omítkou, která je kvalitním nositelem chladu (tepla). Takto ošetřené stropní chlazení vypadá v interiéru navíc velmi dobře. Podobně jako v případě podlahového vytápění nikde nic nepřekáží a vše je schované.

Proč si vybrat REHAU?

Důvodů je více, ale na prvním místě je dlouholetá zkušenost v oboru podložená nespočitatelným množstvím instalací bez reklamace. Variabilita REHAU systémů a jejich nabídka pro nejrůznější situace umí uspokojit požadavky každého investora. V neposlední řadě hraje roli kvalita materiálu, zejména potrubí vyráběného ze zesítěného polyetylenu typu PE-Xa, který vyniká velkou odolností povrchu a také pevností. Ke kvalitě celého systému přispívá rovněž technologie spojů potrubí, což je REHAU specialita v podobě metody násuvné objímky (byla vyvinuta firmou REHAU již v roce 1985), která je ze všech systémů nejbezpečnější.

