Energetické piloty REHAU HELIX XXL

Princip spojení základových prvků budovy s využitím zemního tepla respektive chladu pro potřeby tepelného čerpadla je ekologicky i energeticky výhodné řešení, které lze využít například pro vytápění komerčních, výrobních či jiných areálů.

Základovým prvkem stavby je železobetonová pilota, jejíž rozměry primárně ovlivňují statické parametry objektu a druh podloží. Železobetonová pilota je provedena (vyvrtána) do podloží s určitou hloubkou. Beton má, jak známo, dobrou tepelnou vodivost a hlavně výborné tepelně akumulační vlastnosti, které společně se zemním teplem vybízejí k využití. V principu jde o to, aby železobetonová pilota absorbovala teplo ze země a dokázala jej přenést – dopravit – k tepelnému čerpadlu. Ve středoevropských podmínkách se teplota půdy v hloubce několika metrů (15 až 20) velmi rychle ustálí na limitu okolo 9 až 11 °C. Což je pro potřeby tepelných čerpadel dostačující jak v zimě (systém v režimu vytápění) tak v létě (systém v módu chlazení).

Pilota s výměníkem tepla

Přenos odebíraného tepla ze země k tepelnému čerpadlu se děje za pomocí výměníku tepla, který je součástí železobetonové piloty. Jsou to plastové trubky vyrobené ze síťovaného materiálu PE-Xa, které se připevní na ocelový armovací koš. Armovací koš se spustí do předem vyhloubeného vrtu, který se potom zaleje betonem. Tím se vytvoří skladba mezikruží zemina – beton – armovací koš – potrubí – beton. Trubky se následně svazkují a vedou do jednoho nebo více tepelných čerpadel. Jestliže dříve se používal systém „meandr“ (dvojnásobná nebo čtyřnásobná U-trubka), při kterém se trubky vkládaly do armovacího koše vertikálně tak, aby vytvořily smyčky (meandry), dnes se stále více používá jednodušší spirálovité řešení, které výrobce trubek, německá firma REHAU, nazývá HELIX XXL. Instalovaný tepelný výkon se pohybuje od několika kW do stovek kilowat podle velikosti stavby a počtu pilot. Významnou výhodou takového systému je snížení provozních nákladů díky eliminaci fosilních paliv (cca 80 %) a snížení emisí CO 2 (45 % až 100 %).

Spirálový systém HELIX XXL

Nový systém REHAU HELIX XXL má šroubovitý tvar s teleskopickou konstrukcí, což jej umožňuje roztáhnout z kompaktní přepravní délky na délku armovacího koše přímo na staveništi. Délka armovacího koše (tzn. piloty) je předem známá výpočtem. Součástí konstrukce je přívodní potrubí, které se fixuje na vnitřní stranu armovacího koše a vratné potrubí je pak vedeno uvnitř koše nejkratší cestou směrem nahoru. Železobetonové piloty mají obvykle průměr od 0,4 do 1,5 metru a délku od méně než 10 metrů do více než 30 metrů. Po fixaci potrubí se provede tlaková zkouška, a je-li vše v pořádku, armovací koš se i s potrubím zasune do vrtu a okamžitě se provede betonáž. Armovací koš i s potrubím jsou tedy ze všech stran obklopeny betonem, který bude ze země odebírat dle potřeby teplo či chlad, jenž předá teplonosné kapalině, která bude v uzavřeném okruhu proudit potrubím. Tímto energetickým systémem mohou být osazeny všechny piloty, nebo jen některé. Záleží na konkrétních požadavcích a také na lokálních podmínkách. Obvyklý výkon piloty je plus minus 30 W na jeden metr délky piloty. Což znamená, že průměrný výkon jedné piloty je při průměru 0,6 metru a hloubky piloty 20 metrů 600 W. Obecně je k určení výkonu zapotřebí znát průměr pilot a jejich hloubku, odstup pilot mezi sebou, počet pilot a jejich rozmístění na ploše pozemku, typ podloží (jíl, písek, štěrk, kámen…) a výšku hladiny spodní vody, požadovaný výkon ze strany investora, typ tepelného čerpadla, délka připojovacího potrubí od pilot k rozdělovači a k tepelnému čerpadlu. Potrubí RAUGEO HELIX z materiálu PE-Xa dodává REHAU v dimenzích 20 × 1,9 až 25 × 2,3 mm v připravených kotoučích o délce 65 až 115 metrů pro 13m piloty a kotouče od 95 do 170 metrů pro 15m piloty. V případě potřeby hlubších pilot se kotouče potrubí připravují na míru.

Projekt AZ-Prezip

Nejen v zahraničí, ale i u nás se systém energetických pilot se systémem HELIX XXL využívá častěji, protože ve srovnání s řešením „meandr“ uspoří až 50 % času. Jeden z posledních projektů je instalace energetických pilotů HELIX XXL na stavbě nové výrobní haly firmy AZ-Prezip a. s. v Horní Lukavici Tato stavební firma se zabývá výrobou prefabrikovaných prvků, včetně jejich montáže a speciálním zakládáním staveb, díky čemuž se sama na realizaci pilot podílela. Energetické piloty HELIX XXL budou v tomto případě sloužit pro ohřev vody do míchacího centra v nové výrobní hale firmy AZ-Prezip a.s.

