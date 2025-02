Jak se vyrábí armatury pro HVAC v italském Barberi?

Kvalitní regulační sestavy ušetří čas, peníze i starosti topenářům. Otopná soustava s dobrou hydraulikou může ušetřit nemalé finanční prostředky uživatelům budovy. Nakoukněte k italskému výrobci.

Značka Barberi a její armatury pro optimální hydrauliku otopných soustav se usadily v sortimentu společnosti Brilon i v poptávkách topenářů, protože umožňují ideální řízení provozu vytápění.

„Pro nás je důležité nakoupit a do sortimentu zařadit novou značku až poté, co se s výrobcem poznáme, poté co se pečlivě s výrobky seznámíme a výrobu a výrobky ukážeme našim topenářům a probereme vzájemně vše potřebné ke spolehlivé montáži a dobrému fungování,“ řekl Zdeněk Fučík, předseda představenstva Brilon a.s.

A jedním z kroků na cestě k nabídce armatur Barberi byla právě cesta s topenáři do výroby Barberi v italském Piemontu.

Tři generace přispěly k tomu, kde je Barberi dnes

„Společnost Barberi je rodinná firmy, která byla založena před 70 lety, původně jako subdodavatel pro jiné firmy. Když se k dědečkovi do firmy přidali synové, začal vývoj vlastních prvních produktů pro výrobce kotlů. A společně vyvinuli celou řadu produktů pro regulaci vytápění. Výsledkem je více než padesátiletá spolupráce Barberi s největšími evropskými výrobci kotlů,“ říká Francesco Barberi, SEO of Barberi.

„Nejdříve jsme se soustředili na řízení systémů, dnes permanentně pracujeme na zlepšení energetické účinnosti, která je nezbytnou součástí systémů HVAC. V mé třetí rodinné generaci jsme se rozhodli vyvíjet produkty pod značkou Barberi, a to stále v oblasti vytápění a pro celý evropský trh,“ říká dále Francesco.

Jak se v průběhu historie firmy změnily požadavky na výrobky?

Od 50. let minulého století se zásadně změnily požadavky na budovy, na komfort, proměnily se systémy HVAC. Jak se to projevilo v sortimentu Barberi?

„Musíme si uvědomit, že zákazníci Barberi začínali s kotli, poté přišly kondenzační kotle, moderní systémy na pevná paliva, solární systémy, tepelná čerpadla, nyní pracujeme na vodíku. Tedy je to neustálý vývoj, změny a novinky,“ říká Francesco a doplňuje, že největší změnou byla změna z jednotlivých produktů na komplexní řešení zahrnující více funkcí tak, aby topenáři dostali produkt, který se jednoduše začlení do systému a je plně otestován a garantován Barberi.

Barberi je klasický výrobce a zachovává si výroby od primárního materiálu, což už není tak zcela běžné. „Je naší důležitou filozofií mít celý proces uvnitř společnosti. Umožňuje nám to uchovat know-how produktu i způsobu, jakým je vytvářen. Máme i externí dodavatele, ale to jsou naši dlouhodobí partneři, kteří mají vžité naše kvalitativní a výrobní standardy Barberi,“ říká Francesco.

Pohled a zkušenosti stážisty

„Líbí se mi ten princip, kdy se produkt vyrábí od samotné suroviny. Líbí se mi jejich přístup k práci a přístup ke kvalitě. Rád bych si odsud odvezl pracovní motivaci,“ říká Petr Fučík z Fakulty stavební ČVUT, který je v Barberi na studijní stáži.

Pohled a priority obchodního partnera

„Je pro nás zcela signifikantní, že víme, s kým mluvíme, víme, jak a kde se vyrábí, co můžeme čekat a víme, že má Barberi zájem o dlouhodobou spolupráci a že nám naslouchá,“ uzavírá Zdeněk Fučík.

S topenáři a projektanty, kteří spolupracují s Brilon a.s., se ve videu podíváte do společnosti Barberi Rubinetterie Industriali s.r.l., což je italská rodinná firma s výrobní tradicí od roku 1954 a spokojenými zákazníky po celém světě. Úspěch výrobků je podložen certifikací podle norem UNI EN ISO 9001:2015 a UNI EN ISO 14001:2015. Firma se veřejně prezentuje na prestižních veletrzích, například i na ISH ve Frankfurtu n. M.