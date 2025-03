EGU k Metodice cenové regulace od ERÚ pro oblast elektroenergetiky a dopad na vytápění

Současný stav elektroenergetiky brání masivnímu uplatnění OZE. Nápravu zaplatí spotřebitelé v růstu cen regulovaných cen.

Vyjádření poradenské společnosti EGU ze dne 27. 2. 2025 k Metodice cenové regulace pro VI. regulační období vydané Energetickým regulačním úřadem pro oblast elektroenergetiky.

Zde citace slov Michala Macenauera, ředitele strategie poradenské společnosti EGU

Cenová regulace je vždy kompromisem mezi požadavkem co nejvyšší efektivity a co nejnižší ceny a zároveň oprávněných požadavků regulovaných subjektů na výnosy spolu s požadavkem, aby sítě co nejlépe plnily svou funkci a nebyly brzdou vývoje.

Regulace síťových odvětví byla mnoho let stabilní, protože samotné sítě nepotřebovaly velké změny.

Současná situace je diametrálně odlišná od praxe do roku 2022. Registrujeme extrémní změny, připojení stovek tisíc mikrovýroben, ale i velké množství nových odběrů, stejně jako zřizování nových menších a středních výroben. K tomu přichází chytré měření, digitalizace a požadavek umožnit sdílení a nabízení flexibility zákazníkům. Pominout nemůžeme ani elektromobilitu, byť možná mírně později, než se předpokládalo.

To vše znamená, že už nyní jsou a budou potřeba výrazně vyšší nejen investice, ale i další náklady. Samotné investice budou v nadcházejícím regulačním období o 25 % až 40 % vyšší. Registrujeme velké zdražení všech komponent systému, a tudíž i obnova a rozšiřování stávajících zařízení bude výrazně dražší.

Je zde také problém relativně velkého dluhu v uznané nákladovosti z období několika posledních let a existuje riziko, že nebude dobře kompenzován v následující regulační periodě.

V rámci konzultačního procesu nové metodiky na 6. regulační periodu bylo několika důležitým návrhům a připomínkám provozovatelů sítí vyhověno, ale stále je tu jisté riziko, že cenová regulace nebude vytvářet příznivé podmínky pro to, co od sítí žádá společnost, a to je velká změna. Doufejme, že konkrétní cenové rozhodnutí tuto obavu rozptýlí.

Pozitivním prvkem je nové zavedení motivačních bonusových schémat, kdy při splnění určitých cílů bude přiznána vyšší výnosnost kapitálu. Otázkou je, jestli to bude stačit.

Navyšování regulovaných cen bude nadinflační, přibližně o 1 až 2procentní body, a meziročně vyšší než inflace. Je to způsobeno především radikálními změnami, které společnost od sítí vyžaduje a které jsou spojeny s dekarbonizací a decentralizací.

Nová situace v elektroenergetice více než kdykoliv předtím volá po změnách tarifního systému, tak, aby se proporcionálně více platilo fixně, protože náklady elektrických sítí jsou z naprosté většiny fixní, nezávislé na množství odebrané elektřiny.

Velkým problémem dnešních sítí je obrovské množství blokované kapacity připojení nových prvků, u něhož je téměř jisté, že jen část bude realizována… bohužel sítě jsou v situaci, že nemohou než s těmito blokacemi počítat tak, jako by to vše byly platné záměry a tím se pak v mnoha oblastech blokuje další kapacita pro seriózní další záměry připojování.

Redakční doplněk, Ing. Josef Hodboď

Pokud vezmu podle EGU uvažovanou střední hodnotu každoročního navyšování regulovaných cen 1,5 % a každoroční inflaci odhadnu příznivě jen na 2,5 %, tak ročně by regulované ceny vzrostly o 4 %. Například za 5 let to znamená, že se regulované poplatky v ceně elektřiny zvednou ze současné úrovně 100 % na 121,7 %. Pro běžnou domácnost, u které lze orientačně počítat s tím, že regulovaná část nákladů na elektřinu se blíží 50 % a bude růst, takto řízená modernizace sítí za 5 let přinese zdražení o více než 10 %.

Na neobnovitelná uhlíkatá paliva pro domácnosti bude v roce 2027 směrnicí EU ETS2 zavedena povinnost platit emisní povolenky. V orientační analýze uvedené například v článku Jak zdraží vytápění domácností plynem a uhlím revize systému obchodování s emisemi CO 2 ? bylo odhadnuto zdražení vytápění plynem o cca 9 %.