Jak na výběr moderního topného systému?

25.8.2025
namiwell s.r.o.
Vytápění je v našich klimatických podmínkách jedním z nejdůležitějších systémů v domě – z hlediska komfortu, provozních nákladů i vlivu na technický stav budovy. Proto je dobré předem zvážit nejen typ zdroje, ale i to, jaký přístup k vytápění nejlépe odpovídá konkrétním potřebám daného domu. Volba topného systému ovlivní pohodu, rozpočet i fungování domácnosti na desítky let dopředu.

V České republice se za posledních 15 let proměnila mapa vytápění. Ustoupilo uhlí, rostl význam zemního plynu a naposled zaznamenávaly výrazný vzestup tepelná čerpadla. Roste důraz na obnovitelné zdroje. V bytové výstavbě výrazně převažuje dálkové vytápění. Elektřina zatím pokrývá menší část, ale s rostoucím počtem domácích fotovoltaických elektráren otevírá zajímavé možnosti úspor a nezávislosti. Elektrokotle, přímotopy a sálavé panely jsou často vnímány jako doplňková nebo nouzová řešení – přestože právě moderní infrapanely mají ambici nabídnout dokonalý komfort při nižší složitosti a investici.

Vytápění je dominantní položkou v energetické bilanci českých domácností – v roce 2020 představovalo přibližně 70 % jejich celkové spotřeby energie.




Počet domácností v rodinných domech podle zdroje energie pro vytápění:

  • zemní plyn: ~1,04 mil domácností (nejčastější zdroj)
  • palivové dřevo/biomasa: ~0,30 mil
  • tuhá paliva (uhlí): ~0,27 mil (výrazný pokles)
  • elektřina (vč. přímotopů a IR): ~0,17 mil
  • tepelná čerpadla: ~0,09 mil (více než dvojnásobek oproti roku 2015)



Cílem tohoto článku je:

  • představit ucelený přehled kritérií pro výběr topného systému,
  • na jejich základě porovnat běžně využívané technologie,
  • a vyhodnotit, kdy a proč může být sálavé vytápění skutečně nejlepší volbou.

Podle čeho vybrat ten nejlepší topný systém?

  1. Komfort a zdravé vnitřní mikroklima

    Dobře navržený topný systém má zajistit nejen správnou teplotu, ale hlavně příjemný pocit v prostoru. Ten závisí nejen na teplotě vzduchu, ale na celkové pocitové teplotě, důležitý je i vliv topení na vlhkost a proudění vzduchu.
    1. Stabilní pocitová teplota:
      Ideální teplota v obytných místnostech je 20 ± 1 °C. Nejde ale jen o hodnotu naměřenou termostatem – důležité je i rovnoměrné rozložení teplot v prostoru a jejich stabilita během dne.
    2. Zahřívání stěn a podlahy:
      Radiační výměna tepla (sálání) zajišťuje tepelnou pohodu i při nižší teplotě vzduchu. Příjemně nahřáté povrchy a předměty v místnosti vytvářejí lepší pocit tepla.
    3. Rychlost odezvy:
      Okamžitá reakce na změny podmínek nebo uživatelských preferencí je vlastní elektrickým topným systémům – začnou topit ve chvíli, kdy je potřeba, bez zdlouhavého náběhu, bez zbytečných ztrát.
    4. Nízká prašnost a žádný průvan:
      Absence nuceného proudění vzduchu znamená méně cirkulujícího prachu, alergenů i bakterií – výhodné zejména pro alergiky a astmatiky.
    5. Vyrovnaná relativní vlhkost vzduchu:
      U systémů zahřívajících primárně vzduch dochází ke kondenzaci vodní páry na chladnějších stěnách místnosti. Sálavé topení ohřívá povrchy, ty zahřívají vzduch, čímž se zbytečně nevysušuje.
    6. Prevence kondenzace a plísní:
      Rovnoměrné prohřátí stěn a absence studených koutů zabraňují kondenzaci vodní páry, a tím i vzniku plísní.
    7. Tichý provoz:
      V mnoha místnostech i exteriéru hraje roli hluk, který topení vydává. Topný systém může pracovat naprosto tiše – bez ventilátorů, čerpadel nebo kompresoru.



Jak si vedou infrapanely z pohledu komfortu a zdraví?

Infrapanely bodují ve všech oblastech komfortního a zdravého vytápění – vytvářejí stabilní pocitovou teplotu bez výkyvů, příjemně prohřívají stěny a podlahy, nevysušují vzduch, nevytvářejí průvan ani víření prachu a pracují zcela bezhlučně. Díky sálavému principu navozují tepelnou pohodu přirozeným způsobem, blízkým slunečnímu ohřevu. Jsou tak ideálním řešením zejména tam, kde je kladen důraz na kvalitní mikroklima, zdraví obyvatel a pohodu v interiéru.

  1. Účinnost, efektivita a náklady

    Důležitý není jen komfort, ale i to, kolik nás topný systém bude stát – nejen při pořízení, ale i v provozu, na servisu, a to při používání v průběhu 15 i více let.

    1. Účinnost přeměny energie na teplo:
      Moderní elektrické systémy, jako jsou infrapanely nebo elektrokotle, přeměňují elektřinu na teplo s účinností blízkou 100 % – téměř beze ztrát. Plynové kotle dosahují účinnosti okolo 90–95 %, starší typy a kotle na tuhá paliva pak 60–90 %. Tepelná čerpadla mají teoreticky vyšší účinnost díky tzv. COP (obvykle 3–5), jejich reálné výsledky závisí na venkovních podmínkách, kvalitě regulace a provozní teplotě. U pasivních a nízkoenergetických domů se rozdíl v praxi často stírá.
    2. Ztráty při přenosu:
      Nejde jen o to, kolik tepla vyrobíme – ale kam a jak se dostane. V rozvodech teplé vody, směšovacích armaturách, cirkulaci i radiátorech dochází k tepelným ztrátám. Lokální topné systémy (např. infrapanely) topí přímo v místnosti bez rozvodů, a tedy bez těchto ztrát.
    3. Cena systému a ekonomika provozu:
      Při porovnání investic je nutné zohlednit nejen cenu technologie, ale i montáž, projekt, rozvody, technickou místnost, případné stavební úpravy nebo spalinové cesty. Do úvahy vstupuje i nákladnost pravidelného servisu a životnost komponent (kompresor, ventilátory apod.).
      Pro srovnání jsme připravili modelový výpočet celkových nákladů za 15 let provozu.
    4. Nízká spotřeba:
      Energetická úspora by nikdy neměla jít na úkor komfortu. V některých podmínkách se vyplatí po zahřátí a akumulaci tepla stále udržovat žádoucí teplotu v prostoru. Někdy se hodí přesně regulované zónové řízení. Dobrý topný systém by měl umožňovat oboje – tedy flexibilně reagovat na využívání prostoru a vaše potřeby. Kdo má chytrou fotovoltaiku, může elektrické topení využít s výrazně nižšími náklady na provoz např. díky virtuální baterii.
    5. Inovace a pokročilé technologie:
      Moderní vytápění se už dávno neomezuje jen na výběr zdroje. Významnou roli hrají technologie, které dokážou výrazně zlepšit účinnost, komfort i přinést úspory.
      Např. infrapanely Namiwell využívají technologii DALYN®, která optimalizuje dynamiku zahřívání, zlepšuje výkon a to při nižší výsledné spotřebě.
    6. Údržba:
      Čím složitější systém, tím vyšší pravděpodobnost poruch, potřeby revizí a výměny dílů – tedy dalších většinou neplánovaných výdajů.



Jak si vedou infrapanely z pohledu úspornosti?

Z hlediska účinnosti, ztrát, jednoduchosti i dlouhodobých nákladů vycházejí infrapanely velmi příznivě. Díky přímé přeměně elektřiny na teplo a absenci rozvodů minimalizují ztráty. Nepotřebují složité technické zázemí ani servisní zásahy, investičně patří mezi nejdostupnější plnohodnotná řešení. Pokud jsou navíc doplněny o fotovoltaiku, umožňují dlouhodobý provoz s minimálními náklady – a to bez kompromisů v komfortu. Moderní technologie, jako je DALYN®, posouvají jejich efektivitu ještě dál. V celkovém součtu tak představují jedno z nejjednodušších a zároveň nejvýhodnějších řešení pro vytápění moderního domu.

  1. Jednoduchost, regulace a udržitelnost

    V této oblasti se hodnotí především náročnost instalace, obsluhy, možnost zónového řízení, propojení se smart systémy i schopnost využít obnovitelné zdroje.
    1. Jednoduchá instalace:
      Systémy s minimálními nároky na stavební úpravy, rozvody nebo technické zázemí jsou výhodné zejména u rekonstrukcí a menších staveb.
    2. Snadná obsluha a údržba:
      Čím jednodušší systém, tím méně provozních starostí, výpadků a potřeby servisu.
    3. Zónové řízení:
      Samostatné řízení teploty v jednotlivých místnostech je klíčem k úsporám i vyššímu komfortu.
    4. Kompatibilita s chytrou domácností:
      Moderní topné systémy by měly být snadno ovladatelné přes aplikace a integrovatelné do systémů chytré domácnosti.
    5. Spojení s obnovitelnými zdroji:
      Propojení vytápění s decentralizovanou výrobou energie – typicky z fotovoltaiky – přináší vyšší soběstačnost a provozní úspory.
    6. Dlouhá životnost:
      Robustní technologie bez mechanického opotřebení nabízí spolehlivý provoz i po desetiletích.
    7. Minimální ekologická zátěž:
      Předností jsou bezemisní provoz, žádné spalování, žádná chladiva ani složitá likvidace komponent či chemických látek.



Jak si vedou infrapanely z hlediska provozní spolehlivosti?

Infrapanely patří k nejjednodušším topným systémům z hlediska instalace i provozu. Nevyžadují žádné rozvody, čerpadla ani technické místnosti, což ocení zejména majitelé menších domů nebo rekonstrukcí. Umožňují přesné zónové řízení, snadno se propojí s chytrou domácností a díky absenci mechanických částí mají minimální nároky na údržbu. Životnost infrapanelů přesahuje 30 let, provoz je tichý, bez emisí, bez chladiv a zcela bezúdržbový. Pokud hledáte spolehlivé, jednoduché a ekologické řešení, infrapanely v této kategorii excelují.

  1. Design, bezpečnost a modulárnost

    Estetika, bezpečnost a flexibilita systému jsou při výběru topení často podceňované, ale v praxi hrají významnou roli – zvlášť v interiérech s vysokými nároky na vzhled nebo u specifických typů budov.
    1. Estetická nenápadnost nebo designový prvek:
      Vzhled topného systému by měl odpovídat charakteru interiéru – ideálně nenarušovat estetiku nebo naopak fungovat jako designový prvek.
    2. Bezpečné materiály a provoz:
      Systém by měl být bezpečný na dotek, bez rizika úrazu, popálení nebo požáru, a zároveň neemitovat škodlivé látky.
    3. Nízké emise při provozu:
      Systémy bez spalování či chladiv nevytvářejí lokální emise (NOx, CO), které zatěžují vnitřní i venkovní prostředí.
    4. Modulárnost a možnost budoucího rozšíření:
      Dobře navržený systém by měl umožnit snadné doplnění další zóny nebo místnosti – bez nutnosti rozsáhlých zásahů.
    5. Široké možnosti uplatnění:
      Ideální systém by měl fungovat jak v novostavbě, tak při rekonstrukci, ve starších domech, na chatě nebo v kanceláři.



Jak si vedou infrapanely z pohledu designu a bezpečnosti?

Infrapanely patří k nejdiskrétnějším topným systémům – díky plochému tvaru a čistému designu mohou zcela splynout se stěnou či stropem, nebo se naopak stát estetickým prvkem interiéru. Jsou tiché, bezemisní a provozně zcela bezpečné – nehrozí popálení ani únik škodlivin. Oceníte i modulární přístup: topíte přesně tam, kde potřebujete, a systém lze kdykoliv rozšířit bez stavebních úprav. Díky těmto vlastnostem se infrapanely hodí do nejrůznějších typů objektů – od moderních domů až po chaty, kanceláře nebo školky.

Modelový příklad: kolik vás bude topení doopravdy stát?

Pro orientaci v nákladech jsme připravili výpočet pro typický rodinný dům – bungalov 4+kk s obytnou plochou 150 m2. Dům je dobře zateplený (Porotherm 24 cm + 20 cm EPS, stropní izolace 16–30 cm celulózy, okna s trojsklem), s roční tepelnou ztrátou 4,9 kW a potřebou tepla na vytápění cca 8 900 kWh ročně.

Porovnáváme běžně využívané technologie vytápění – od plynového kotle přes tepelná čerpadla až po infrapanely – a to včetně pořizovací ceny, nákladů na instalaci, údržbu a reálné spotřeby v horizontu 15 let provozu.

Podívejte se na porovnání v přehledné tabulce:


Zaujme hlavně jednoduchost a efektivita sálavého vytápění: Infrapanely od Namiwell vychází ve srovnání s ostatními nejen jako jedno z nejlevnějších řešení na pořízení, ale díky své nízké spotřebě a bezúdržbovému provozu i jako dlouhodobě nejúspornější volba. A pokud přidáte fotovoltaiku, dostáváte se na úroveň energetické soběstačnosti.




Ještě jeden pohled na pořizovací náklady

Pro náš modelový dům jsme porovnali reálné investiční náklady:

  • Tepelné čerpadlo (vzduch–voda) s podlahovým topením a instalací: cca 545 000 Kč
  • Namiwell infrapanely s chytrou regulací: cca 275 000 Kč
  • Fotovoltaika 6,5 kWp + baterie 10 kWh: cca 250 000 Kč
  • Celkem: 525 000 Kč – tedy méně než stojí samotné tepelné čerpadlo s podlahovkou.

Za stejnou nebo nižší investici tak získáte:

  • kompletní topný systém,
  • vlastní zdroj energie,
  • akumulaci energie pro večerní provoz,
  • a další možnost jak snížit provozní náklady.

Jaký je tedy ten nejvýhodnější topný systém?

Kritéria máme – teď je čas je aplikovat. Každý systém má nějaké své výhody, z našeho porovnání vychází následující:

  • Tepelná čerpadla jsou výhodná hlavně pro novostavby s vyšší tepelnou ztrátou, centrálním řízením a dlouhodobým horizontem návratnosti. Jsou ale drahá a technicky složitá.
  • Plynové kotle s radiátory patří k tradičním řešením. Provozní náklady jsou zatím nízké, ale do budoucna nejisté – navíc ekologické parametry dnes již neodpovídají moderním trendům.
  • Elektrokotel a elektrická podlahovka jsou technicky jednoduché a stabilní, ale bez fotovoltaiky často nákladné na provoz.
  • Infrapanely představují zajímavou alternativu tam, kde hraje roli jednoduchost, zónové řízení, nízká investice, absence údržby a možnost využití fotovoltaiky. Hlavně u domů s malou až střední tepelnou ztrátou a dobře navrženou regulací nabízí komfort i úspory s minimem starostí.

Závěrem

Pokud hledáte moderní, flexibilní a čistý způsob vytápění, zároveň co nejméně zatíží rozpočet a nabídne komfort bez starostí, infrapanely – zvlášť ve spojení s fotovoltaikou a chytrou regulací – představují řešení, které má smysl nejen dnes, ale i do budoucna.

Více o číslech a infrapanelech Namiwell:

csu.gov.cz/vysledky-energo
www.ceskovdatech.cz/clanek/182-vytapeni-v-cesku/
statistikaamy.csu.gov.cz/cim-si-doma-topime
statistikaamy.csu.gov.cz/kolik-a-na-co-se-spotrebuje

namiwell.com/cs/infrared-heating-panels/#costs
namiwell.com/cs/usporny-bezudrzbovy-a-naprosto-tichy-zdroj-tepla/
namiwell.com/cs/kdyz-nejde-o-stupne-ale-o-pocit-tepla/
namiwell.com/cs/hranate-slunce-na-doma-aneb-jak-funguji-infracervene-topne-panely/
namiwell.com/cs/dalyn-technology/

