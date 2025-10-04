Tepelná čerpadla ERA od Photomate získala ocenění odborné poroty na veletrhu FOR ARCH 2025
Photomate už není jen FVE, ale dodavatel kompletních energetických řešení pro energeticky úsporný dům s důrazem na špičková, tichá a oceňovaná tepelná čerpadla ERA pro domácnosti i komerční objekty.
Rozšíření portfolia a komplexní řešení, Photomate vstupuje na trh s tepelnými čerpadly
Česká společnost Photomate (silný partner v oblasti fotovoltaiky, působící ve 23 zemích Evropy) rozšiřuje své portfolio o vlastní tepelná čerpadla pod značkou ERA.
„Produkty byly vyvinuty na základě dlouhodobých zkušeností a zohlednění toho, co zákazníci od tepelných čerpadel očekávají: tichý chod, vysoká účinnost, férová cena a kvalitní servis,“ říká v rozhovoru pro estav.tv a TZB-info Jakub Ondráček, ředitel divize tepelná čerpadla, Photomate.
Cílem je nabízet zákazníkům komplexní řešení pro energeticky úsporný dům – od výroby elektřiny ze slunce (fotovoltaika), přes ukládání do baterií, chytré řízení celého systému, až po vytápění/ohřev vody/chlazení pomocí tepelného čerpadla.
- určeno pro rodinné domy
- výkon: Od 6 do 16 kW
- klíčové vlastnosti: Tichý chod (na úrovni šepotu), elegantní design, nadstandardní záruka, výstupní teplota až 75 °C, kompatibilita s FVE, přírodní chladivo R290
- servisní výhoda: Při poruše chladivového okruhu nabízí Photomate výměnu celé venkovní jednotky zdarma.
- určeno pro komerční objekty
- výkon: 50 a 100 kW
Společnost Photomate získala za tepelné čerpadlo ERA Pro cenu Grand Prix od odborné poroty na mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2025.