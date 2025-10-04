Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla ERA od Photomate získala ocenění odborné poroty na veletrhu FOR ARCH 2025

Tepelná čerpadla ERA od Photomate získala ocenění odborné poroty na veletrhu FOR ARCH 2025

4.10.2025
redakce

Photomate už není jen FVE, ale dodavatel kompletních energetických řešení pro energeticky úsporný dům s důrazem na špičková, tichá a oceňovaná tepelná čerpadla ERA pro domácnosti i komerční objekty.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Rozšíření portfolia a komplexní řešení, Photomate vstupuje na trh s tepelnými čerpadly

Česká společnost Photomate (silný partner v oblasti fotovoltaiky, působící ve 23 zemích Evropy) rozšiřuje své portfolio o vlastní tepelná čerpadla pod značkou ERA.

„Produkty byly vyvinuty na základě dlouhodobých zkušeností a zohlednění toho, co zákazníci od tepelných čerpadel očekávají: tichý chod, vysoká účinnost, férová cena a kvalitní servis,“ říká v rozhovoru pro estav.tv a TZB-info Jakub Ondráček, ředitel divize tepelná čerpadla, Photomate.

Cílem je nabízet zákazníkům komplexní řešení pro energeticky úsporný dům – od výroby elektřiny ze slunce (fotovoltaika), přes ukládání do baterií, chytré řízení celého systému, až po vytápění/ohřev vody/chlazení pomocí tepelného čerpadla.

ERA Pro:
  • určeno pro rodinné domy
  • výkon: Od 6 do 16 kW
  • klíčové vlastnosti: Tichý chod (na úrovni šepotu), elegantní design, nadstandardní záruka, výstupní teplota až 75 °C, kompatibilita s FVE, přírodní chladivo R290
  • servisní výhoda: Při poruše chladivového okruhu nabízí Photomate výměnu celé venkovní jednotky zdarma.
ERA Master:
  • určeno pro komerční objekty
  • výkon: 50 a 100 kW

Společnost Photomate získala za tepelné čerpadlo ERA Pro cenu Grand Prix od odborné poroty na mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2025.


 
 
Reklama