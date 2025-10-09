Teplárna v problémech – jak si zajistit teplo ještě před zimou
V některých městech může hrozit, že teplárny nezvládnou zajistit dostatek tepla pro nadcházející zimu, a lidé se tak mohou ocitnout bez vytápění i teplé vody. Řešením je včasná příprava a hledání nezávislého způsobu vytápění, například instalace vlastního plynového nebo olejového kotle. Klíčem k jistotě a pohodlí během zimních měsíců je promyšlený systém s odbornou montáží a pravidelným servisem, který zajistí spolehlivý provoz i v případě problémů s centrální dodávkou.
V městské části Střekov, v Ústí nad Labem, se na jaře obyvatelé ocitli v situaci, kdy nebylo jisté, zda bude v nadcházející topné sezóně zajištěna dodávka tepla a teplé vody. Jeden z dvou hlavních dodavatelů tepla pro Ústí, teplárna Energy Ústí nad Labem, se potýká s obrovským dluhem vůči státu, který vznikl zejména neuhrazením emisních povolenek v rámci systému EU ETS. Tento systém ukládá výrobcům tepla a energie povinnost nakupovat povolenky na vypouštění CO2 a jejich rostoucí ceny v posledních letech představují pro teplárny velkou zátěž. Soudy již potvrdily povinnost dluh uhradit, ale peníze na účtech chybí. Pokud by došlo k zabavení majetku a zastavení provozu, stovky domácností by se mohly ocitnout bez tepla uprostřed zimy.
Ve Střekově je více než sto odběrných míst přímo napojených na teplárnu Energy. Další část domácností je zásobována prostřednictvím městské společnosti THMÚ, která má vlastní síť a postupně zajišťuje nové zdroje, ale ani zde není jisté, zda se v případě výpadku Energy podaří pokrýt všechny potřeby. Město na informativní schůzce s občany otevřeně doporučilo, aby domácnosti, které mají možnost, začaly co nejdříve hledat vlastní alternativní řešení a zároveň zveřejnilo seznam doporučených firem, mezi nimiž je i naše společnost.
Jednou z variant, jak rychle zajistit teplo, je plynový kotel, pokud je k dispozici přípojka. Moderní plynové kotle nabízejí vysokou účinnost, nízké provozní náklady, a především spolehlivost i při nejnižších zimních teplotách. Instalace je u objektů s přípojkou poměrně rychlá, což je v současné situaci zásadní výhoda. Plyn navíc umožňuje plynulé a snadno regulovatelné vytápění bez velkých nároků na obsluhu.
Velmi stabilním a nezávislým řešením je vytápění topným olejem. Moderní olejové kotle poskytují plný výkon bez ohledu na venkovní teplotu a jsou bezpečné a spolehlivé. Palivo je možné skladovat přímo u objektu, což domácnostem dává větší kontrolu a jistotu i při delších krizových situacích. Olejové vytápění navíc umožňuje flexibilně plánovat doplňování zásob podle aktuálních cen paliva a potřeb domácnosti.
Pro obyvatele, kteří hledají rychlou a spolehlivou náhradu za centrální teplo, jsou právě plyn a topný olej nejpraktičtější volbou. Plyn je vhodný tam, kde je přípojka již vybudovaná, a nabízí rychlou instalaci i nízké provozní náklady. Topný olej je ideální pro ty, kteří chtějí být energeticky nezávislí. Vlastní zdroj vytápění je investicí do jistoty a klidu v nadcházejících zimních měsících.
Naše společnost se specializuje na kompletní služby v oblasti instalace plynových kotlů a olejového vytápění. Postaráme se o vše – od návrhu systému, přes dodávku a montáž, až po následný servis. Díky našemu zázemí a zkušenostem dokážeme domácnost připravit na zimu tak, aby se majitelé nemuseli obávat nečekaných výpadků tepla.
Zima se blíží a čas na přípravu se krátí. Pokud nechcete riskovat, že zůstanete bez tepla, je právě teď vhodná chvíle jednat. Pomůžeme vám vybrat optimální řešení pro váš dům a zajistíme, aby byl připraven na jakoukoli situaci.
Jsme připraveni zajistit teplo pro Střekov – spolehlivě, rychle a s jistotou pro vás i vaše blízké.
Společně s našimi zákazníky věříme ve výhody, které nabízí topný olej a zemní plyn. Proto se staráme o čisté, spolehlivé a efektivní vytápění jejich domů a objektů tak, aby ušetřili svůj čas a peníze.