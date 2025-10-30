innogy zahájila masivní investice do výroby biometanu
Innogy počátkem roku 2027 zahájí výrobu biometanu ve vlastní stanici v Písku. Další projekty jsou rozpracované. Cílem je výrobní kapacita 2000 m3 za hodinu v roce 2030.
Intenzivní využití biometanu jako zdroje energie v České republice je nutnou podmínkou splnění dekarbonizačních cílů nastavených Evropskou unií a přijatých Českem. Ve své nové strategii na období 2025–2035 s tím počítá energetická skupina innogy, která do této oblasti plánuje v příštích deseti letech investovat desítky miliard korun. První ze zdrojů biometanu v portfoliu společnosti vznikne v Písku. Půjde o innogy vlastněnou bioplynovou stanici, která v současnosti již prochází transformací na výrobu biometanu. Cílem innogy je si vybudovat do roku 2030 zdroje biometanu s výrobní kapacitou okolo 2 000 m3/hodina.
„Potřebná modernizace tuzemské energetiky je obrovskou výzvou, ale i příležitostí. V návaznosti na naši novou rozvojovou strategii chceme ve skupině innogy v příštích deseti letech vybudovat diverzifikované portfolio obnovitelných zdrojů, v němž budou hrát významnou roli právě zelené plyny. Jednou z cest je pro nás maximální využití potenciálu biometanu v energetice,“ uvedl Tomáš Varcop, předseda představenstva a CEO innogy Česká republika.
Nová strategie innogy se zaměřuje kromě stávajícího komoditního byznysu na výrobu obnovitelného biometanu, na investice do větrných elektráren, bateriových úložišť a kogenerace, na optimalizaci teplárenských soustav nebo na další rozvoj plynové mobility i nabíječek pro elektromobily. „Naší vizí je stát se předním poskytovatelem energií a infrastruktury v Česku s důrazem na uhlíkově neutrální řešení. Do rozvoje našeho byznysu a modernizace energetické infrastruktury plánujeme v příští dekádě vložit desítky miliard korun,“ sdělil András Gróf, místopředseda představenstva a CFO innogy Česká republika, a dodal: „Nedávnou akvizicí bioplynové stanice v Písku jsme začali naplňovat tuto novou strategii a udělali jsme první krok ke vstupu na trh s biometanem, kde chceme dál růst. Do pěti let cílíme na výrobní kapacitu 2000 kubíků biometanu za hodinu.“
Obr. Pohled na bioplynovou stanici innogy v Písku před zahájením její přestavby na výrobu biometanu. Počítá se s redukcí velké skladové plochy pro zemědělskou biomasu, neboť rozložitelné odpady budou do stanice naváženy kontinuálně po celý rok a nebude nutné vytvářet sezónní zásobu biomasy. Zdroj: Innogy Energo
Bioplynovou stanici v průmyslové zóně v Písku innogy koupila na konci roku 2024. Do přestavby stávajícího provozu na výrobnu obnovitelného biometanu innogy investuje 150 miliónů korun. „Větší část investice míří do upgradingu technologie, menší pak do vybudování plynovodní přípojky. Aktuálně dokončujeme přípravu projektové dokumentace a povolení pro výstavbu plynovodní přípojky a nové technologie. Výstavba je naplánovaná na příští rok a od roku 2027 chceme zahájit výrobu biometanu a vtláčení do sítě. Vyrobený biometan využijeme nejen jako bezemisní zdroj pro naši síť CNG plniček, ale také pro naše zákazníky,“ řekl Jiří Šimek, CEO innogy Energo. Maximální výrobní kapacita stanice v Písku bude na úrovni až 450 m3/hodina. Skutečná výroba se bude pohybovat níže, ale rozhodně výše než je limit pro ekonomiku stanice okolo 250 m3/hodina. Biometanová stanice v Písku není osamocený projekt innogy. Rozpracovány jsou další zahrnující jak transformaci stávajících bioplynových stanic, tak výstavbu nových výroben biometanu. Innogy ve své dlouhodobé koncepci biometanu nepočítá se zpracováním biomasy zemědělského původu. Hlavním zdrojem rozložitelné biomasy má být především komunální odpad.
Graf: Rozumný potenciál biometanu v ČR. Biometan v podmínkách ČR může dosáhnout roční produkce až 14 TWh, z toho 5 TWh ve stávajících výrobnách biometanu a bioplynových stanicích, které mohou být na výrobu biometanu transformovány a 9 TWh v nových biometanových stanicích. Zdroj: EGU, Brno
V grafu zmíněných 14 TWh biometanu by v roce 2024 s roční českou spotřebou 73,8 TWh nahradilo cca 19 % zemního plynu.
V současnosti je v České republice celkem 540 bioplynových stanic vyrábějících elektrickou energii, z toho 411 zemědělských, respektive odpadních, které představují hlavní potenciál pro budoucí přechod na biometan.
Biometanových stanic je v Česku zatím jen třináct produkujících 0,3 TWh ročně. Podle scénáře vypracovaného poradenskou společností EGU by mohla produkce biometanu dosáhnout za předpokladu maximální transformace současných bioplynek, výstavbou nových a výstavbou příslušné infrastruktury až 13,8 TWh ročně. Na tuto výrobu lze předpokládat i dostatek rozložitelné biomasy.
„Možnosti rozvoje biometanu v České republice jsou velmi výrazné, ale současné tempo transformace bioplynových stanic na biometanové a výstavby nových biometanových stanic je nedostatečné. I to bude úkol pro nastupující vládu,“ sdělil Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnosti EGU. Bariér přeměny bioplynových stanic na biometan je několik. Mezi hlavní patří nejistoty v dlouhodobé podpoře výroby biometanu v podobě zaručené výkupní ceny nebo zeleného bonusu, může to být nedostatečná infrastruktura pro vtláčení biometanu do plynovodní sítě, vysoké investiční náklady na připojení a problémy při jednání s majiteli pozemků. Potenciál výroby může omezit dostupnost surovin, zejména kvalitních organických odpadů.