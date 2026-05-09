Na 38. sněmu Hospodářské komory ČR byly uděleny Merkurovy medaile
Hospodářská komora České republiky udělila na 38. sněmu Merkurovy medaile pro osobnosti, podnikatele, instituce a organizace včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti Hospodářské komory ČR. Ocenění nese jméno římského boha obchodu Merkura, jehož symboliku používá většina hospodářských komor na světě. Ocenění bylo zavedeno v roce 2013 u příležitosti 20. výročí založení Hospodářské komory ČR. Merkurových medailí. Slavnostní předávání proběhlo ve středu 29. dubna 2026 v O2 universum v Praze. Přítomným předal Merkurovy medaile za podporu podnikání nebo rozvoj Hospodářské komory osobně předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil.
Komora tak tradičně vyznamenává význačné osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do historie Hospodářské komory, pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují prestiž podnikání nebo řemesel v České republice i v zahraničí.
2 ocenění pro CTI ČRPři tomto slavnostním aktu předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil předal na návrh členů prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky zlatou Merkurovu medaili člence revizí komise CTI ČR pani Haně Londinové a členu prezidia CTI ČR Petru Konečnému.
