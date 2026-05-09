Na 38. sněmu Hospodářské komory ČR byly uděleny Merkurovy medaile

9.5.2026
Cech topenářů a instalatérů ČR
Při slavnostním aktu předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil předal na návrh členů prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky zlatou Merkurovu medaili pani Haně Londinové a Petru Konečnému.


Merkurovy medaile 2026, foto HK ČR

Hospodářská komora České republiky udělila na 38. sněmu Merkurovy medaile pro osobnosti, podnikatele, instituce a organizace včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti Hospodářské komory ČR. Ocenění nese jméno římského boha obchodu Merkura, jehož symboliku používá většina hospodářských komor na světě. Ocenění bylo zavedeno v roce 2013 u příležitosti 20. výročí založení Hospodářské komory ČR. Merkurových medailí. Slavnostní předávání proběhlo ve středu 29. dubna 2026 v O2 universum v Praze. Přítomným předal Merkurovy medaile za podporu podnikání nebo rozvoj Hospodářské komory osobně předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil.

Komora tak tradičně vyznamenává význačné osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do historie Hospodářské komory, pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují prestiž podnikání nebo řemesel v České republice i v zahraničí.

2 ocenění pro CTI ČR

Při tomto slavnostním aktu předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil předal na návrh členů prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky zlatou Merkurovu medaili člence revizí komise CTI ČR pani Haně Londinové a členu prezidia CTI ČR Petru Konečnému.

Gratulujeme k ocenění a obdržení Merkurovy medaile!

S radostí blahopřejeme k udělení Merkurovy medaile, která je udělována za významný přínos v podpoře podnikání a aktivit Hospodářské komory. Vaše práce a podpora představují klíčový přínos pro rozvoj podnikatelského prostředí.




Hana Londinová, Merkurova medaile HK ČR 2026, foto HK ČR



Petr Konečný, Merkurova medaile HK ČR 2026, foto HK ČR

