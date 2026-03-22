Další běh odborného kurzu Servisní technik plynových kotlů CTI ČR. Přihlaste se

22.3.2026
Cech topenářů a instalatérů ČR
Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR. Účastník po úspěšném absolvování obdrží Certifikát CTI ČR, razítko CTI ČR – SERVISNÍ TECHNIK PLYNOVÝCH KOTLŮ.

Ilustrační obrázek, kotelna Thermona, foto redakce

Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. ve spolupráci se společnosti Thermona, spol. s r.o. – Česká republika.

Lektor: Ing. Marian Formánek, Ph.D., autorizovaná osoba Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód:26-004-H), autorizující orgán : Ministerstvo průmyslu a obchodu, Elektromechanik/elektromechanička pro TZ – Národní soustava kvalifikací

Kurz bude určen všem, kteří mají zájem servisovat plynové kotle a nesplňují podmínku elektro-kvalifikace.
Vstupní požadavky: Minimální úroveň ukončené střední vzdělání s výučním listem technického směru. Podmínkou je potvrzení od lékaře schopen práce jako elektrikář a práce ve výškách.

Časová dotace: 8 dnů, kurz má teoretickou i praktickou část.

Co bude výstupem kurzu:

  • Získání profesní kvalifikace elektro pro servis plynových kotlů
  • Přehled o hlavních částech a fungování kotlů
  • Související požadavky související s plynovými kotli (spalinové cesty, tlakové nádoby)

Harmonogram

  • Získání profesní kvalifikace 26-004 - H Elektromechanik/elektromechanička.
    • Orientace v základech elektrotechniky. Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Jištění elektrických zařízení a kladení vedení.
    • Ochrana před bleskem a přepětím (LPS). Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci. Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot.
    • Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení. Kontroly a opravy elektrických spotřebičů. První pomoc při úrazu elektrickou energií.
  • Zkouška z profesní kvalifikace 26-004-H, Elektromechanik/elektromechanička TZ, platnost neomezená.
  • Elekrotechnická kvalifikace dle Nařízení vlády 194/2022 Sb. § 6 Elektrotechnik, platnost 3 roky.
Vyplněné tři přihlášky zašlete do 25. 3. 2026 na cti@cechtop.cz

