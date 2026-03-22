Další běh odborného kurzu Servisní technik plynových kotlů CTI ČR. Přihlaste se
Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR. Účastník po úspěšném absolvování obdrží Certifikát CTI ČR, razítko CTI ČR – SERVISNÍ TECHNIK PLYNOVÝCH KOTLŮ.
Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. ve spolupráci se společnosti Thermona, spol. s r.o. – Česká republika.
Lektor: Ing. Marian Formánek, Ph.D., autorizovaná osoba Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód:26-004-H), autorizující orgán : Ministerstvo průmyslu a obchodu, Elektromechanik/elektromechanička pro TZ – Národní soustava kvalifikací
Kurz bude určen všem, kteří mají zájem servisovat plynové kotle a nesplňují podmínku elektro-kvalifikace.
Vstupní požadavky: Minimální úroveň ukončené střední vzdělání s výučním listem technického směru. Podmínkou je potvrzení od lékaře schopen práce jako elektrikář a práce ve výškách.
Časová dotace: 8 dnů, kurz má teoretickou i praktickou část.
Co bude výstupem kurzu:
- Získání profesní kvalifikace elektro pro servis plynových kotlů
- Přehled o hlavních částech a fungování kotlů
- Související požadavky související s plynovými kotli (spalinové cesty, tlakové nádoby)
Harmonogram
- Získání profesní kvalifikace 26-004 - H Elektromechanik/elektromechanička.
- Orientace v základech elektrotechniky. Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Jištění elektrických zařízení a kladení vedení.
- Ochrana před bleskem a přepětím (LPS). Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci. Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot.
- Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení. Kontroly a opravy elektrických spotřebičů. První pomoc při úrazu elektrickou energií.
- Zkouška z profesní kvalifikace 26-004-H, Elektromechanik/elektromechanička TZ, platnost neomezená.
- Elekrotechnická kvalifikace dle Nařízení vlády 194/2022 Sb. § 6 Elektrotechnik, platnost 3 roky.
