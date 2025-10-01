Pozvánka na odborný kurz Plynárenská praktika nejen pro pedagogy
Odborný kurz je určen nejen učitelům odborných předmětů na SOŠ a SOU, využít jej ale mohou také projektanti a pracovníci instalatérských firem za účelem získání nových informací v oblasti plynárenství.
Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích vzdělávání pro uznání Certifikace CTI ČR a zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci se Středním odborným učilištěm plynárenským 22. října 2025 v Pardubicích.
- Lektoři: Mgr. Martin Valenta, Ing. Pavel Hrdý, Karel Šplíchal, Jindřich Vlasák, Miroslav Doležal, Mgr. Stanislav Holeček
- Odborný garant: CTI ČR, ČKAIT
- Místo konání: Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, Polabiny, Pardubice, PSČ 530 09 (Odborné učebny a specializovaná dílenská pracoviště)
Cílem kurzu je předložení a sdílení rámcových informací takovou formou, aby se účastníci kurzu seznámili se základními požadavky národní a evropské legislativy, týkající se zejména přepravy, distribuce a konečného využití zemního plynu i ostatních topných plynů v plynových spotřebičích i v dopravě, s ohledem na bezpečnost a spolehlivost provozu dle platných norem a certifikací.
