Pozvánka na odborný kurz Plynárenská praktika nejen pro pedagogy

1.10.2025
Cech topenářů a instalatérů ČR
Odborný kurz je určen nejen učitelům odborných předmětů na SOŠ a SOU, využít jej ale mohou také projektanti a pracovníci instalatérských firem za účelem získání nových informací v oblasti plynárenství.


Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích vzdělávání pro uznání Certifikace CTI ČR a zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci se Středním odborným učilištěm plynárenským 22. října 2025 v Pardubicích.

  • Lektoři: Mgr. Martin Valenta, Ing. Pavel Hrdý, Karel Šplíchal, Jindřich Vlasák, Miroslav Doležal, Mgr. Stanislav Holeček
  • Odborný garant: CTI ČR, ČKAIT
  • Místo konání: Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, Polabiny, Pardubice, PSČ 530 09 (Odborné učebny a specializovaná dílenská pracoviště)

Cílem kurzu je předložení a sdílení rámcových informací takovou formou, aby se účastníci kurzu seznámili se základními požadavky národní a evropské legislativy, týkající se zejména přepravy, distribuce a konečného využití zemního plynu i ostatních topných plynů v plynových spotřebičích i v dopravě, s ohledem na bezpečnost a spolehlivost provozu dle platných norem a certifikací.


