Využití tepla z datového centra pro vytápění městské části
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Využití tepla z datového centra pro vytápění městské části
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Každé datové centrum je zdrojem tepla, které lze využít pro vytápění. Jednou vyrobená elektřina, která se v serverech centra změní na teplo, může být využita dvakrát. I poměrně malé datacentrum může teplem zásobovat tisíce domácností.
Spotřeba elektřiny v datových centrech roste – využití odpadního tepla pokulhává
Statistické údaje o růstu spotřeby energie v datových centrech nemohou nikoho nechat klidným. V současnosti se datová centra podílí 4 až 5 % na světové spotřebě elektřiny. S růstem využití AI se očekává růst spotřeby center o dalších cca 30 %. Strašné na této statistice je to, že datová centra potřebují nejušlechtilejší formu energie, elektřinu, která se v nich mění na odpadní teplo. Zatímco v případě nařízení o ekodesignu se zainteresované strany dohadují například i o 1 % účinnosti plynových kotlů, aby se snížila spotřeba zdroje energie, tak využití elektřiny, respektive odpadního tepla z datacenter není tak přísně sledováno. Respektive existuje zákonný požadavek na využití odpadního tepla, ale lze se mu ekonomickou rozvahou vyhnout. K zájmu o zvýšené využití odpadního tepla má přispět směrnice o energetické účinnosti budov, EPBD 4.
O to vzácnější a důležitější jsou příklady, které ukazují, že to jde. Investor, jednoduše řešeno, nesmí uvažovat a působit jen v rámci datacentra, ale v širším kontextu a místní komunita musí být těmto řešením nejen nakloněna, ale i je chtít. Není lepší využít například 2 MW neustále vznikajícího odpadního tepla z datacentra po přidání pouhé cca 1/7 elektřiny, než stavět samostatný zdroj tepla s tím, že prakticky stejné množství tepla z datacentra se vyfoukne do ovzduší? Emise, to přece nejsou jen CO2, F-plyny aj., hluk, ale i teplo.
Pokud se spojí síly majitele, investora a místní komunity, pak to jde
V modelovém berlínském kampusu Ringberlin byl 29. května 2026 spuštěn průkopnický energetický projekt společnosti GASAG Solution Plus. Ve spolupráci s DATA2HEAT se Ringberlin stane jednou z prvních komerčních čtvrtí v Berlíně, která bude využívat odpadní teplo z přímo sousedícího datového centra v Marienparku k vytápění. V první implementační fázi bude touto energií zásobován vznikající makerspace s rozlohou přibližně 17 000 metrů čtverečních v hale 2. Tím se stane největším makerspacem v Evropě, centrem výroby, vývoje, řemesel, kreativních průmyslů a technologických inovací. Dlouhodobým cílem je zásobovat teplem celou čtvrť.
Památkově chráněná hala 2 modelového kampusu Ringberlin se v současné době modernizuje a rozšiřuje v souladu s pokyny pro ochranu památek. Díky přímému přístupu k veřejné dopravě, možnostem elektromobility a konceptům sdílení by se v budoucnu mělo do kampusu městskou dopravou pohodlně dostat více než 5 000 lidí bez aut a šetrným způsobem.
„Využití odpadního tepla z datových center je klíčovou součástí klimaticky neutrálního zásobování teplem, zejména v Berlíně. GASAG SoluEon Plus již v jiných projektech prokázal, jak lze toto teplo efektivně a cenově dostupné využít. Ve spolupráci s DATA2HEAT inteligentně propojujeme průmyslové zdroje energie s okolními městskými částmi v Mariendorfu. Lokálně dostupné zdroje tepla budou nepostradatelné pro energetická řešení budoucnosti,“ říká Georg Friedrichs, generální ředitel společnosti GASAG AG.
Datová centra nepřetržitě chladí své servery na přibližně 20 °C. Tím vzniká odpadní teplo, které se odebírá z chladicích procesů pomocí výměníků tepla a přenáší se do nového teplonosného média, obvykle vody. Takto ohřátá voda dosahuje teploty kolem 28 °C a poté může být nízkoteplotní sítí transportována do budov a obytných zón.
Přímo v budovách nebo v okrskových stanicích zvyšují teplotu vody tepelná čerpadla z uvedených cca 28 °C na úroveň potřebnou pro vytápění, obvykle okolo 50 °C. Vzhledem k malému rozdílu teplot pracují tepelná čerpadla voda-voda s velmi vysokým topným faktorem okolo 7.
Otázka k zamyšlení: O kolik se prodraží investice do datacentra, aby se odpadní teplo z něj dalo využívat tepelnými čerpadly s topným faktorem okolo 7 ve srovnání s tím, kolik stojí hlubinný vrt, aby na něj napojené tepelné čerpadlo mělo stejnou účinnost?
S investicí přesahující 60 milionů eur do modelového kampusu Ringberlin poskytuje stát Berlín prostřednictvím senátního ministerstva pro ekonomiku, energetiku a veřejné podniky financování GRW podporu ve výši přibližně 36 milionů eur. Toto financování bude přímo prospěšné pro výstavbu dotovaných částí startup centra.
O Ringberlinu
Modelový kampus Ringberlin na Ringstraße v berlínské čtvrti Mariendorf je ve vlastnictví německé skupiny Schindler Group. Ta je součástí globálně působící společnosti Schindler, která se zabývá výtahy a eskalátory. Startup centrum, které se buduje v bývalé výrobní hale (hala 2) v areálu kampusu, si pronajme společnost Ringberlin Halle 2 Projektgesellschaft mbH, jejíž většinu vlastní nezisková organizace Bildung und Kultur Mariendorf GmbH. Po dokončení rekonstrukcí a rozšíření bude 17 000 metrů čtverečních pronajímané plochy pronajato generálnímu podnájemci pro provoz startup centra jakožto prostoru pro inovativní malé podniky, startupy a podnikatele.
Sponzorem projektu pro celý modelový kampus Ringberlin je společnost Ringberlin Projektentwicklungsgesellschaft mbH a developerem projektu je společnost KOIMO Development GmbH, Berlín.
Více o projektu: https://ringberlin.de/