TZB-info / Vytápění / Elektrické vytápění / Energetický koncept Fenix – průběžné výsledky potvrzují očekávané výhody

Energetický koncept Fenix – průběžné výsledky potvrzují očekávané výhody

Energetická budoucnost jak malých, tak velkých spotřebitelů je v elektřině. Již současné trendy potvrzují, že elektřina jako nejlépe regulovatelná a nejrůzněji využitelná energie v mnoha případech má vedoucí roli v energetickém managementu spotřebitelů a nebo se k této roli blíží.

Rychlejšímu postupu brání několik překážek. V prvé řadě lze jmenovat nejistotu ohledně stability ceny vyráběné elektřiny. Stabilitu zde pomáhá zvyšovat vlastní výroba elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách, a to vzhledem k fixním počátečním nákladům na investici a prakticky nulovým následným nákladům na provoz. Další překážkou je nevyrovnanost mezi aktuální potřebou elektřiny, která se mění doslova minutu od minuty a nabídkou a cenou elektrické energie v daném momentě. Tuto překážku zmírňují nebo dokonce odstraňují bateriová úložiště. Za další překážku lze považovat nutnost optimálně sladit činnost spotřebičů elektrické energie, nabíjení nebo vybíjení baterií, nákup elektrické energie ze sítě nebo naopak prodej do sítě. I tato překážka je stále menší a menší, jak dokazují výsledky z konkrétních realizací. Souběžně s optimalizací řízení pak vzniká možnost snížit sjednaná odběrová maxima na elektřinu ze sítě a tedy poplatky za ně. To už není překážka, ale naopak zisk.

Na trhu lze od více dodavatelů slyšet, že jsou nejlepší, že nabízejí špičková řešení. Potenciální zájemce by se měl proto vždy zeptat: „O co se opírají tato tvrzení, jaké jsou důkazy?“ Jednoznačné odpovědi poskytuje FENIX GROUP a.s. Lze se s nimi seznámit, například i v rámci prezentace Energetický koncept Fenix – pilotní projekty a jejich průběžné výsledky.

Energetický koncept Fenix – pilotní projekty a jejich průběžné výsledky

V prvé řadě jsou uvedeny výsledky optimalizace řízení spotřeby plně elektrifikované kancelářské budovy FENIX GROUP a.s. v Jeseníku, na jejíž střeše je fotovoltaická elektrárna. K vytápění budovy jsou využity elektrické stropní sálavé panely, které prakticky okamžitě reagují na změny potřeby tepla, pokud se poměry ve vytápěných místnostech změní, například příchodem další osoby, zapnutím spotřebiče, změnou osálání sluncem i jen části budovy atd. V této aplikaci byla FVE rozšířena na 32 kWp. Letos v září bylo v areálu FENIX GROUP navíc instalováno zcela nové bateriové úložiště MES s parametry pro využití výkonem 150 kW a s úložnou kapacitou 578 kWh.

Pro průmysl, který se potýká s cenami vstupů, aby si udržel konkurenceschopnost, je přínosné uplatnění bateriových úložišť elektrické energie k omezení odběrů v době špičkových cen elektřiny a souběžné snížení rezervovaného maximálního příkonu, za který se rovněž platí. Velkokapacitní úložiště elektřiny pak mimo jiné slouží i k zajištění provozní zálohy elektřiny, která je nutná pro bezproblémový doběh výrobních technologií bez vzniku havarijních stavů s velkým náklady na jejich odstranění, případně vykrývá krátkodobé výpadky a nerovnoměrnosti v dodávce elektřiny, které ohrožují činnost například robotických pracovišť.



Graf: Příklad vyrovnání odběru elektrické energie výrobním areálem FENIX GROUP a.s. Žlutá křivka ukazuje skutečný průběh spotřeby (po minutách), který ve špičkových hodnotách dosahuje až k 600 kW. Po instalaci úložiště bylo možné rezervovaný příkon snížit nejprve na bezpečných 470 kW, a později po ověření na 450 kW, s tím, že v letním období postačuje 400 kW. Graf: Příklad vyrovnání odběru elektrické energie výrobním areálem FENIX GROUP a.s. Žlutá křivka ukazuje skutečný průběh spotřeby (po minutách), který ve špičkových hodnotách dosahuje až k 600 kW. Po instalaci úložiště bylo možné rezervovaný příkon snížit nejprve na bezpečných 470 kW, a později po ověření na 450 kW, s tím, že v letním období postačuje 400 kW.







Obr.: Stanice DES – 328 kWh/120 kW, která je instalována u bytového objektu se 2 200 m2 vytápěných ploch. Průměrná roční spotřeba elektřiny objektem je 210 MWh, z toho na vytápění jde 100 MWh. Na střeše objektu je FVE s výkonem 16,5 kWp Obr.: Stanice DES – 328 kWh/120 kW, která je instalována u bytového objektu se 2 200 mvytápěných ploch. Průměrná roční spotřeba elektřiny objektem je 210 MWh, z toho na vytápění jde 100 MWh. Na střeše objektu je FVE s výkonem 16,5 kWp

FENIX GROUP se však nevěnuje jen oblasti průmyslu, ale pracuje i na průběžném zdokonalování řízení plně elektrifikovaných obytných domů. Konkrétní pozitivní výsledky jsou zřejmé, jak je vidět například na inteligentním rodinném domě v Omicích u Brna. Fotovoltaická elektrárna na střeše domu nejen slouží k pokrytí spotřeby domu včetně nabíjení elektromobilu, ale v případě ekonomické výhodnosti je prodávána do rozvodné sítě. Není tedy do sítě prodávána jen na základě přebytku vlastní výroby nad spotřebou, čímž majitel FVE vlastně může i dotovat svého dodavatele elektřiny, ale jen tehdy, když se to majiteli FVE se započtením všech jeho nákladů vyplatí. Toto je budoucnost, kterou po zavedení tzv. smart elektroměrů FENIX GROUP očekává a na kterou svá zařízení navrhuje. A podobně příznivý výsledek platí i pro bytové domy.