Energetický koncept Fenix – příklady plné elektrifikace budov a návratnosti

Společnost FENIX, specialista na sálavé vytápění, nabízí řešení na snižování energetické náročnosti celých budov. Spojení výroby energie z obnovitelných zdrojů ve spojení s domovní baterií, elektrickým vytápěním, ventilací a tzv. chytrou sítí přináší výrazné úspory pro domácnosti, středně velké společnosti i výrobní areály.

Řešením a odpovědí na probíhající změny v české i evropské energetice je podle Cyrila Svozila jr., který je od ledna letošního roku předsedou správní rady FENIX Group, plná elektrifikace domácností, středně velkých společností i výrobních areálů. „Tedy kombinace elektrických sálavých topných systémů (ať už podlahových či stropních instalací nebo v podobě sálavých panelů) s přesným ovládáním, které umožní řídit teploty, a tedy i spotřebu v objektu, zcela dle vlastního přání společně s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a inteligentním bateriovým úložištěm. Zdůrazňuji inteligentním, protože tzv. ‚hloupou‘ akumulaci zvládne opravdu každá baterka, nicméně nakládání s akumulovanou energií v návaznosti na spotové ceny jedné kWh na trhu a obchodování s nimi – to je klíč k zajímavé návratnosti. Elektrické sálavé topné systémy mají zase oproti např. tepelným čerpadlům nespornou výhodu v perfektní regulaci a jejich rychlému náběhu a doběhu, který je téměř okamžitý. Jinými slovy nabízí zákazníkům, aby si sami zvolili, jaká má být teplota v konkrétní místnosti v konkrétní hodinu a kolik tedy bude za vytápění platit. Kombinace sálavého topení s FVE a baterkou je něco, co vede k žádoucí míře soběstačnosti a ke značným úsporám a naši zákazníci na celém světě to oceňují,“ řekl Cyril Svozil jr.

Majitelé rodinných domů oceňují unikátní algoritmus bateriových stanic HES

Dům soukromého investora v Omicích byl dokončen v roce 2020 a dle PENB, zpracovaného dle Vyhlášky 78/2013 Sb., spadá objekt do kategorie B, tepelná ztráta objektu byla při energeticky vztažné ploše 163 m2 a venkovní teplotě −15 °C výpočtem stanovena na 4,4 kW. Dům je trvale obýván dvěma osobami. Vybaven je střešní FVE, bateriovou stanicí HES (Home Energy Storage) firmy AERS (člen skupiny FENIX Group) s kapacitou 41,1 kWh, ventilací s rekuperací a elektrickým sálavým vytápěním z produkce FENIX Trading. Za 12 měsíců loňského roku spotřeboval majitel domu celkem 16 312 kWh (cca 11 MWh bez spotřeby elektromobilu). Na fakturách pak zaplatil za rok včetně poplatků a DPH částku 40 974 Kč, průměrná cena za 1 kWh, dosažená díky FVE, baterii a chytrému řízení, tak činila 2,50 Kč. Rodinný dům v Omicích je příkladem moderní plně elektrifikované stavby, ve které volba vhodných technologií, a hlavně jejich funkční propojení a řízení, přispívají k velmi zajímavým provozním nákladům bez negativního vlivu na komfort uživatelů.

Multifunkční plně elektrifikovaný dům na ulici Slezská v Jeseníku a středně výkonové úložiště MES

Polyfunkční starší budova, která prošla rekonstrukcí v polovině 90. let, má užitnou podlahovou plochu cca 2 000 m2 vytápěných ploch. 1. NP je využíváno jako zázemí tenisového klubu, ve 2. NP jsou zejména kancelářské prostory a v podkroví je několik bytových jednotek. Celý objekt je vytápěn elektrickým přímotopným vytápěním, ohřev TUV je realizován pomocí lokálních elektrických bojlerů. Celková roční spotřeba elektrické energie je ve výši cca 200 MWh, podstatná část této spotřeby se odehrává v zimním období. Na střeše budovy s jihovýchodní orientací je od léta 2023 instalována fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 32,2 kWp.

Na podzim roku 2023 bylo k objektu doplněno univerzální bateriové úložiště MES v kontejnerovém provedení s kapacitou 576 kWh a výkonem 150 kW. Hlavním úkolem tohoto úložiště je pracovat s přebytky energie z FVE a aktivně využívat spotových cen elektrické energie. Vzhledem k relativně vysoké spotřebě energie se obvykle realizuje akumulace levnější energie z distribuční sítě v nočních nebo poledních hodinách, která se následně využívá ke kompenzací spotřeby v ranní a večerní špičce. Při příznivých cenách dochází i k prodeji energie zpět do sítě (omezeno hodnotou rezervovaného výkonu výrobny na cca 35 kW). Kombinace sálavého vytápění, FVE, bateriového úložiště MES a nákupu elektrické energie na spotovém trhu i tady přináší výrazné úspory – cena za elektrickou energii se v období 12/2023 až 03/2024 pohybovala v rozmezí 2,80–3,80 Kč včetně DPH a poplatků.

Díky bateriovým systémům firmy AERS a jejich unikátní koncepci a řídicímu algoritmu funguje Energetický koncept FENIX i ve výrobním závodě společnosti FENIX v Jeseníku

Ve výrobním závodě FENIX s.r.o. s roční spotřebou energie cca 2,3 GWh (elektrická energie je hlavním a jediným zdrojem energie pro provoz včetně vytápění) fungovala fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště SAS už dříve, předloni firma ve svém areálu posílila výkon FVE a rozšířila kapacitu baterií instalací dalších dvou venkovních kontejnerových úložišť SAS. V současnosti tak má zdejší fotovoltaická elektrárna výkon 891 kWp, bateriové úložiště narostlo na kapacitu 2,95 MWh a výkon 4× 360 kW (1 440 kW). Systém byl koncipován s cílem maximálního využití vlastní vyrobené energie přímo v areálu ve spojení s automatickou optimalizací nákupu a dodávky elektrické energie v rámci spotového trhu.

V praxi je Energetické centrum FENIX spravováno řídicím systémem, který zajišťuje monitoring aktuální spotřeby a výroby FVE. Současně jsou vždy na následující den načítány tzv. spotové hodinové ceny silové elektřiny a vyhodnocována předpověď osvitu – na základě těchto informací pak algoritmus vygeneruje plán chování, který určuje časy, kdy se bude bateriové úložiště dobíjet ze sítě či z přebytků FVE, kdy bude baterie kompenzovat spotřebu areálu a tím snižovat odběr z distribuční sítě a kdy naopak bude bateriové úložiště dodávat přebytečnou energii do sítě za výhodnou cenu. Celý proces je zautomatizovaný a nevyžaduje ruční zásahy.

Roční provoz nového Energetického centra FENIX ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku dokazuje, že spojení OZE a chytrého velkokapacitního bateriového úložiště může díky nákupu energie na spotovém trhu přinést malým a středně velkým průmyslovým firmám významné snížení nákladů na energie. Bez investice do Energetického centra (FVE, úložiště, aktivní SPOT) by náklady na elektřinu dosáhly cca 14 mil. Kč bez DPH (při spotřebě 2,3 GWh a vládou zastropované ceně silové elektřiny), reálné náklady byly přitom necelých 7 mil. Kč. Za rok 2023 tak vychází roční úspora cca 7 mil. Kč. Investiční náklady do Energetického centra (po odečtení dotace 11,5 mil.) byly 45,5 mil. Kč bez DPH, aktuálně tak v tomto případě vychází návratnost 6,5 roku. Pozitivní jsou také data z prvních měsíců letošního roku – v lednu 2024 stála firmu každá kWh elektrické energie 3,72 Kč (včetně DPH a poplatků), v únoru 3,15 Kč/kWh a v březnu už cena klesla na 2,73 Kč/kWh.

Podrobné výsledky bilance všech pilotních projektů společnosti FENIX Group najdete na www.fenixgroup.cz, přehled a parametry bateriových úložišť HES, MES a SAS na stránkách firmy AERS (www.aers.cz).