Přímotopné elektrické vytápění je jednoznačně investičně a instalačně nejméně náročné

Jaké jsou trendy v oblasti elektrického vytápění a jak si stojí na trhu v době vysokých cen elektrické energie? Dá se s tím nějak bojovat a jak by se mohla situace vyvíjet do budoucna? O tom všem jsme si povídali s panem Cyrilem Svozilem.

Společnost FENIX Trading je na našem trhu známým dodavatelem elektrického vytápění s širokým portfoliem produktů, jako jsou velkoplošné podlahové systémy ve formě např. topných kabelů, rohoží a folií, elektrické sálavé topné panely, přímotopné konvektory a dalšího doplňkového sortimentu.

V roce 2023 především díky vysokému růstu cen energií poprvé dochází k vyrovnání prodeje počtu tepelných čerpadel s počtem elektrických topných systémů, které dříve v prodejích čerpadla převyšovaly. „Obecně to pro elektrické vytápění není dobrá zpráva, protože jakmile uživatelé tepelných čerpadel zjistí, že při těchto cenách energie zaplatí při průměrné spotřebě domu přes 100 tisíc korun za rok, tak to bude mít za následek trend, o kterém se zatím moc nepíše, a to přechod na pevná paliva jako je dřevo a uhlí. Pokud nedojde ke stabilizaci cen elektrické energie na přijatelné úrovni, tak se obávám, že to bude pokračovat, což je i z hlediska ekologie obrovský krok zpět,“ říká pan Cyril Svozil.

Výhodou elektrických topných systémů, která dříve zvyšovala prodej právě proti konkurenci tepelných čerpadel, je jejich dlouhá životnost a nízké pořizovací náklady. Společnost FENIX Trading je na trhu již 35 let a dlouhou životnost svých systémů může deklarovat z vlastní zkušenosti díky použití v objektu svých kanceláří v Jeseníku, který rekonstruovali v roce 1995. Použité sálavé a podlahové topné systémy zde dodnes fungují bez jediné opravy a výměny.

Ukazuje se také, že pro malé domy do 1 000 m2 s obálkou budovy s hodnotami energetické třídy A nedává tepelné čerpadlo z hlediska provozu velký smysl, protože se nedá s ohřívanou vodou dobře hospodařit a kvůli tomu dochází k velkým ztrátám. Díky tomu zaznamenali různé varianty elektrického vytápění od roku 2012 až do roku 2022 obrovský boom nejen na českém trhu. „Bohužel to skončilo v roce 2023 tím obrovským růstem cen energií související s obrovskou nejistotou, kterou lidé potřebují, když se mají rozhodnout nad investicí, kterou mají provozovat dalších 20 let.“

V Jeseníku hrají velkou roli také obnovitelné zdroje. Vše, co dále nabízí svým klientům, má společnost osobně vyzkoušené. Již v roce 2012 tak byly nainstalovány na výrobním i kancelářském objektu fotovoltaické panely a následně se v roce 2014 začala zabývat i uskladněním vyrobené elektrické energie, což byl ten poslední prvek, který celý okruh uzavíral. Při vlastní výrobě elektřiny jí není možné nikdy zcela spotřebovat v aktuálním čase, proto je vhodné správně nadimenzované bateriové úložiště. Bohužel toto řešení vyžaduje již poměrně vysokou vstupní investici, díky které je ale možné výrazně snížit následné provozní náklady. „I dnes v krizi jsme tak schopní u zákazníků s tímto vybavením držet v celoročním průměru nižší ceny elektrické energie, než jaké byly před krizí. Tím pádem vychází elektrické vytápění u těchto budov jako nejlevnější ze všech zdrojů,“ dodává pan Svozil.

Druhou výhodou elektrického vytápění ze sortimentu společnosti FENIX Trading je z hlediska úspory financí různé omezení topení po místnostech, např. je možné některou místnost vytápět a jinou pouze temperovat. Dále je možné systémy v místnostech kombinovat i s kamny na tuhá paliva. Řídicí systém je natolik chytrý, že pozná jiné tepelné zisky v místnosti a podle toho utlumuje spotřebu energie. Je také schopen reagovat na doby vysokého a nízkého tarifu a podle toho snižovat spotřebu energie tak, aby to uživatel nijak nepoznal. Provozování systému je tedy velmi jednoduché.

Do svého sortimentu se ale společnost snaží zvýšení svých provozních nákladů nepromítat a snaží se dále jít cestou obnovitelných zdrojů. K tomu pan Svozil vysvětluje: „V loňském roce jsme pořídili největší bateriové úložiště, máme velkou fotovoltaickou elektrárnu a také chceme vybudovat vodní elektrárnu, která by měla vykrýt tu dobu, kdy sluníčko nesvítí. Díky tomu máme silovou elektřinu za korunu.“