Podmínky pro elektrické sálavé vytápění novostaveb se od loňského září zlepšily

Instalace elektrických topných systémů v novostavbách nevycházela při výpočtu PENB až do loňského podzimu díky metodice výpočtu a vysokému faktoru neobnovitelné primární energie dobře. Díky novelizaci legislativy jsou však současné podmínky výrazně lepší.

Jak se počítal a počítá energetický štítek nového rodinného domu

Problematika výpočtu energetického štítku budovy je pro laika poměrně složitá, proto se v tomto textu pokusíme ji zjednodušeně a srozumitelně vysvětlit. Nové budovy se dnes hodnotí podle spotřeby energie, která se podle typu paliva nebo typu energie vynásobí určitým konverzním faktorem. Dosavadní a velmi nešťastně řešení vychází právě z konverzních faktorů. Ten díky vysoké hodnotě (původně 3, pak 2,6 a nyní 2,1) elektrické sálavé vytápění poškozoval a nutil majitele ke krokům, které mu stavbu prodražovaly.

Co vytápění pomocí elektrických sálavých topných rohoží, fólií nebo panelů pomohlo?

Možnost započítat od 1. září 2024 do výpočtu PENB celou výrobu fotovoltaiky a tím i snížit spotřebu neobnovitelné primární energie. Doposud to nebylo možné, odečítat se dalo pouze to, co byl daný dům schopen spotřebovat v reálném čase. Což je u fotovoltaiky poměrně málo, protože ona vyrábí nejvíce v létě. V létě však rodinné domy obvykle mají nejnižší spotřebu elektrické energie. I když je ohřev vody celoročně poměrně stabilní, tak klesá spotřeba osvětlení, navíc se netopí. Takže ten přínos fotovoltaiky byl relativně velmi malý. Ale tím, že od 1. září 2024 je možné započítat celou výrobu FVE, tak nyní stačí instalovat na domě malou fotovoltaickou elektrárnu o velikosti řádově 6 kWp. V takové situaci si majitel nového energeticky úsporného domu může dát nainstalovat elektrické sálavé vytápění, a i s touto kombinací splní kritéria pro PENB a pro vydání stavebního povolení.

Tepelné čerpadlo, plyn nebo elektrické sálavé vytápění?

Vzhledem k v úvodu uvedeným nepříznivým podmínkám pro elektrické sálavé systémy (vysoké konverzní faktory) vzniklo u velké části laické veřejnosti přesvědčení, že jediným možným řešením je tepelné čerpadlo. Jak to však ve skutečnosti vypadá, když vezmeme v potaz legislativní změny ze září 2024 a srovnáme přednosti tepelného čerpadla, plynového kotle a přímotopných elektrických systémů?

Tepelná čerpadla prošla v posledních letech boomem, nyní je naopak zájem výrazně nižší, přestože dotace z programu Nová zelená úsporám zůstaly. Za poklesem nejsou vlastnosti tepelných čerpadel. Na vině je hlavně fakt, že tepelná čerpadla byla nabízena nekriticky jako univerzální a nejefektivnější řešení, což není pravda.

Jak tomu už u boomu bývá, obvykle po něm následuje velké rozčarování ze strany uživatelů. Ti vsadili na výsledky, které zdaleka nejsou takové, jak jim bylo při objednávce a instalaci předkládáno. Hlavní příčina nejčastěji spočívá ve zjednodušeném začlenění tepelného čerpadla do topného systému, bez potřebné akumulační nádoby a související regulace.

Současní zájemci o nový systém proto více přemýšlejí nad ekonomikou celého topného systému. Současné novostavby mají nízké energetické ztráty a náklady na instalaci a provoz tepelného čerpadla u nich vychází hůř než u elektrických topných systémů. Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu společnosti FENIX Trading tento zdánlivý paradox vysvětluje: „Sám v oboru vytápění pracuji cca 30 let a dobře znám přednosti i slabiny obou systémů. Mnohaleté zkušenosti z praxe ukazují, že tepelné čerpadlo je ideální do objektů s velkou spotřebou tepla, protože i když je to drahá technologie, tak dokáže energii vyrobit ve srovnání s našimi systémy levněji. V současných médiích se však k mému překvapení objevují doporučení, že tepelná čerpadla jsou vhodná hlavně pro dobře zateplené domy. To považuji za nesmysl, protože hlavní výhoda tepelných čerpadel se zde kvůli nízké potřebě tepla prakticky nedá využít.“

Nízká spotřeba energie vybízí k hledání optimálního řešení topného systému

V současných novostavbách se právě díky menší spotřebě energie (výpočtové tepelné ztráty jsou cca 4,5 kW, reálné ještě nižší) dá uvažovat i o jiných zdrojích než o tepelných čerpadlech. Tradiční je volba vytápění pomocí plynového kondenzačního kotle. Budoucnost plynu jako zdroje nelze odhadnout, ale zatím platí, že plyn jako fosilní palivo bude zatížen emisními povolenkami, takže ten současný cenový rozdíl mezi elektřinou (ta už emisními povolenkami zatížena je) a plynem se sníží.

„Vše výše uvedené vede k našim doporučením pro stavebníky nových domů. My jim radíme, aby nepřemýšleli nad cenou té či oné energie, ale aby přemýšleli nad tím, aby jejich dům tu energii vůbec nepotřeboval. To znamená: zateplujte, dávejte lepší okna, prostě nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nepotřebujete. A peníze, které byste dal případně do tepelného čerpadla, radši dejte do zlepšení obálky domu a třeba do rekuperace. Ale jestliže ten dům potom nebude mít ztrátu ani 4 kW, tak v takovém případě nemá smysl dávat jiné topení než to elektrické,“ říká Miroslav Petr.

Elektrické sálavé vytápění může nabízet několik ekonomických výhod oproti klasickému vytápění, zejména pokud je správně instalováno a kombinováno s obnovitelnými zdroji energie.

nízké provozní náklady kombinace s obnovitelnými zdroji: pokud je elektrické sálavé vytápění kombinováno s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou fotovoltaické panely, mohou být provozní náklady výrazně nižší. efektivní využití energie: sálavé vytápění ohřívá předměty a osoby přímo, což je efektivnější než ohřev vzduchu.

snadná instalace a údržba nízké instalační náklady: instalace elektrického sálavého vytápění je často jednodušší a levnější než u tradičních systémů minimální údržba: elektrické vytápění nevyžaduje pravidelné servisní zásahy.

dlouhodobá životnost životnost komponent: elektrické sálavé systémy vám na rozdíl od kotlů budou sloužit celý život.

flexibilita a přizpůsobivost lokální vytápění: elektrické sálavé vytápění lze instalovat v každé místnosti jinou formou (topné rohože nebo fólie v podlaze, panely na stěnách a na stropech, fólie v sádrokartonových podhledech), navíc vám umožňuje pohodlně vypínat a zapínat ohřev jen v prostorách, které jsou aktuálně používány rychlá a přesná regulace: rychlost reakce je důležitá zejména v případě tzv. energetických zisků, způsobených například větším množstvím lidí v místnosti, přípravou jídla a pod. V takových případech je zapnutí/vypnutí elektrického sálavého topení prakticky okamžité a možnost regulace ze strany zákazníka je maximální.



