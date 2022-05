TZB-info / Vytápění / Elektrické vytápění / Inteligentní rodinný dům v Omicích u Brna generuje po roce provozu první zajímavé výsledky

Inteligentní rodinný dům v Omicích u Brna generuje po roce provozu první zajímavé výsledky

V domě, který od Vánoc 2020 bydlí a užívá majitel a jeho partnerka, je jediným energonositelem elektrická energie. Vědci a dodavatelé technologií tady už více jak rok 24 hodin denně sledují kromě jiného spotřebu elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřebu vody či kvalitu vnitřního prostředí.

Tato, a mnoho jiných dat spolehlivě poskytuje uživateli řídicí systém iCOOL4 na hardwaru firmy TECO – obojí kvalitní české výrobky. Inteligentní rodinný dům je vybaven FVE s výkonem 9,7 kWp od společnosti S-Power Energies, domácím bateriovým úložištěm firmy AERS (do září typ AES s kapacitou 11,25 kWh, od září 2021 pak stanice HES s kapacitou 41,4 kWh), rekuperační vzduchotechnickou jednotkou WAFE a elektrickým sálavým vytápěním z produkce společnosti Fenix Group. Z výčtu je na první pohled zřejmé, že na domě se sešli výhradně čeští výrobci, což je určitě velmi dobrá zpráva pro všechny stavebníky, kteří by o podobně řešeném rodinném domě uvažovali.

Majitelé domu mají za sebou první rok bydlení a k veřejnosti se dostávají první dílčí výsledky

Zajímavé poznatky například prezentuje graf měsíční bilance elektrické energie rodinného domu v Omicích v prvním roce provozu. Odběr ze sítě se díky ziskům z fotovoltaických panelů v průběhu léta snížil. Zároveň je z dat vidět efektivita bateriového systému AES a HES (AES v objektu do začátku září, poté nahrazen systémem HES), poměr zisku z FV a přetoků zpět do sítě ukazuje efektivitu uskladnění přebytků el. energie do bateriového úložiště. Tento poměr se po využití systému HES, který má skoro čtyřnásobnou kapacitu baterie, výrazně zlepšil.

Akumulační stanice HES je chytré, na síti nezávislé energetické úložiště pro domácnost

Díky integrovanému systému kontroly s adaptivní logikou s ním lze regulovat a optimalizovat tok energie, maximalizovat míru energetické soběstačnosti domácnosti a zároveň ukládat energii, vyrobenou fotovoltaickými panely. Elektřina z panelů dodává elektrickou energii přímo tam, kde je potřeba. Nebo může současně nabíjet akumulátory a zároveň vykrývat spotřebu objektu. Přebytečná vyrobená elektrická energie může být vracena přímo do distribuční sítě (pokud má domácnost smlouvu s distributorem). Nedostatek elektrické energie v akumulační stanici naopak může být kompenzován z veřejné sítě. Stanice HES se dodává v provedení vše v jednom: akumulační stanice je samostatně stojící zařízení o rozměrech 600×600×1 920 mm. Obsahuje moduly pro sběr energie z PV, 3fázový střídač s možností nesymetrického zatížení/odběru, sadu akumulátorových bloků a nabíječ. Stačí jej kabely propojit s FV panely a domácím rozvaděčem.

Sankey diagramy za měsíce září 2021 a leden 2022 ukazují měsíční sumu toků elektrické energie od zdrojů el. energie (vlevo) ke spotřebičům

Ztráty jsou způsobené částečně uskladněním elektrické energie do baterií, částečně samotným provozem HES systému. Vrácená energie z FV jsou přetoky zpět do elektrické distribuční sítě. Zajímavá je ve srovnání s relativně nízkou spotřebou velkých spotřebičů (pračka, sušička, trouba, varná deska apod.) poměrně vysoká spotřeba zásuvek, ale je potřeba si uvědomit, že mezi spotřebiči zapojenými do zásuvek jsou kromě běžné domácí elektroniky i mohutná rozvaděčová skříň, sauna nebo trvale zapnuté zobrazovací jednotky. Mezi významné spotřebiče patří i nabíjení elektrického vozidla.

Stanice HES v Omicích má kapacitu až 41 kWh

Na zdejším trhu není volba tak velké kapacity pro rodinný dům obvyklá. Běžný je dvoj až trojnásobek výkonu solárních panelů, v našem případě je kapacita domácího bateriového úložiště až čtyřnásobná. Pohled na volbu větší, než běžné kapacity se však změní, když vezmeme v úvahu, že majitel může nakupovat ceny tzv. bez dodavatele na denním spotovém trhu. Tam jsou rozdíly mezi cenami v průběhu 24 hodin až trojnásobné a nákup velkého množství el. energie, akumulované ve velkokapacitní baterii „za levno“ (např. v noci), a následný prodej v průběhu dne vyrobené energie za výrazně vyšší ceny je ekonomicky velmi výhodný. Finance vložené do velkokapacitní baterie se tak rychle vrací. Jelikož je HES v Omicích intenzivně a úspěšně využívána právě při spotovém obchodování s elektřinou, bude zajímavé do budoucna detailně sledovat, jak se prakticky nonstop provoz bateriového úložiště v režimu UPS projeví na spotřebě a cyklování baterie.

Více informací o inteligentním domě v Omicích včetně dalších dílčích výstupů a dat z provozu domu najdete na stránkách Fenix Group (www.fenixgroup.cz) a UCEEB (www.uceeb.cz).

PROJEKT CAMEB: nákup elektrické energie na spotovém trhu pro RD Omice

Fáze 1. – výhodný nákup – kvalifikované užití – výsledky

Nákup silové el. Energie na spotovém trhu – 02/2022 2,71 CZK/kWh Ceníková cena dle tarifu ČEZ – roční fixace 5,05 CZK/kWh Úspora 47 %

Fáze 2 – výhodně nakoupit, kvalifikovaně spotřebovat a výhodně prodat – výsledky

Nákup silové el. Energie na spotovém trhu – 1–17. 4./2022 1,62 CZK/kWh Zápočet výhodných prodejů – výsledná cena za kWh 0,61 CZK/kWh Ceníková cena dle tarifu ČEZ – roční fixace 5,05 CZK/kWh Úspora 88 %