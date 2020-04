TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Komínové systémy a vývoj trhu

Komínové systémy a vývoj trhu

Na otázky redakce TZB-info, které se týkají nabídky komínových systémů, nových výrobků, vývoje trhu odpovídá Pavel Mareček, jednatel společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.

Záznam živého rozhovoru na veletrhu Aquatherm Praha 2020 lze shlédnout zde:

TZB-info: Jak vnímáte současnou pozici společnosti Almeva na českém trhu?

Pavel Mareček, jednatel společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.: „Myslím, že mohu s hrdostí konstatovat, že podle našeho uvážení jsme v současnosti s jen malým odstupem dvojkou na trhu se spalinovými systémy. K tomuto postavení nám pomohla i loňská akvizice firmy Tech Trading Group a.s., kterou byl rozšířen náš sortiment o keramické komínové systémy známé na českém trhu pod značkami EUROKOMÍNY, případně Stavoline, Komi Šamo, Uni Komín apod. Současně jsme získali i zastoupení výpočetního software Kesa Aladin, dánských spalinových ventilátorů Exodraft a německých výrobců šamotových vložek a cihel Hart Keramik a Wolfshoehe. Sledujeme, jaké nové podněty nám vývoj trhu nabízí a na ně reagujeme.“

TZB-info: Jak vnímáte rozdíl před fúzí a po ní?

Pavel Mareček: „Rozhodnutí fúzovat je vlastně výsledkem historického vývoje. Před 24 lety jsem založil firmu na keramické komíny. Před 15 lety jsem na mezinárodním veletrhu ISH ve Frankfurtu poprvé kontaktoval firmu Almeva. Mimochodem, toto považuji za významnou výhodu veletrhů. A postupně jsme tak dali dohromady portfolio, že nyní máme vlastně všechno. A tak se hodně lišíme od konkurence. Prostě všechno, co je ke spalinové cestě nutné, to máme.“

TZB-info: Ať jsme konkrétní, jaké komínové systémy máte nyní v nabídce.

Pavel Mareček: „Máme komínové systémy k jakémukoliv spotřebiči. Málo se ví o tom, že každá budova by v podstatě měla mít záložní komín. To souvisí s tím, že každá budova by měla mít možnost použít záložní zdroj energie. Stačí si vzpomenout na nedávné vichřice, s tím spojené výpadky energií. V takovém případě například i jen narychlo instalovaná jednoduchá kamna pomohou zajistit základní teplo v hlavní místnosti, ohřát minimální množství vody, uvařit jednoduché jídlo, a tak překlenout krizové období. I pro současnou situaci s velkým rizikem životně nebezpečné nákazy může být výhodné raději vybýt výhodné raději využít všechny možnosti k tomu, aby se člověk vyhnul nutnosti jít do obchodu, mezi lidi. Takže budova s komínem je určitě funkčnější a zvyšuje jistotu a bezpečí pro nenadálé příhody.

Komíny, respektive jak se dnes správně odborně říká spalinové cesty, máme jak pro spotřebiče na pevná paliva, tak plynná paliva. Máme je i pro kapalná paliva, byť těchto zdrojů je cca jen 0,2 %, i v důsledku mediálně známých afér s lehkými topnými oleji. Jednoznačně musím ale říci, že každý spotřebič má svoji konkrétní spalinovou cestu.“

TZB-info: Kdo jsou vaši zákazníci a jakým způsobem u vás nakupují?

Pavel Mareček: „Jsme známí tím, že distribuční cestu hierarchizujeme. Na nejvyšším místě je u nás výrobce kotlů, který má největší podporu. Pak je to velký velkoobchod s řadou prodejen, menší regionální velkoobchod, pak velká montážní firma, menší instalační firma až i koncový zákazník, pro kterého máme vždy veřejně dostupnou jednotnou ceníkovou nabídku. Nemáme tedy pro každého, kdo přijde s poptávkou, ty nejlepší cenové podmínky. Stejně tak si řídíme i cenovou politiku u e-shopů. Aby výrobky byly prodávány za správnou cenu a nedocházelo k cenové konkurenci tam, kde nemá být.

Cenové zvýhodnění se samozřejmě týká instalačních firem, neboť je to tak na trhu všeobecně zavedeno a bohužel dnes není reálné, aby si řemeslníci za práci řekli skutečně tolik, jaké mají náklady. Takže si fakturují nižší cenu za práci a zbývající část nákladů jim pokrývá sleva na materiálu.“

TZB-info: Při příležitosti veletrhu Aquatherm jste získali zajímavé ocenění. O jaké jde?

Pavel Mareček: „Od Cechu topenářů a instalatérů ČR jsme získali Certifikát známky Kvalita Garantována CTI ČR, a o na „koleno 87° pro vložkování, redukované DN 80/60“. Ocenění nám slavnostně předal prezident CTI ČR Bohuslav Hamrozi.

Jde o prvek spalinové cesty pro plynové kondenzační kotle, jehož přednosti ocení řemeslník při vložkování starého komína, a to nejen v těsných prostorách. Při vložkování komínu se část kolena upevní na spodní část vložky, ta se spustí až k sopouchu, tj. otvoru v komínu u kotle. Rozměr nasazené části kolena je přizpůsoben k tomu, aby prošel běžně vložkovanými komíny. Do části kolena na vložce se pak sopouchem našroubuje rovný horizontální díl. Proto není nutné provádět zásahy do stávajícího sopouchu. Vybourávat větší otvor a posléze zase okolo potrubí stěnu vyzdít, vymalovat, obložit obkladačkami atp. Na spodku kolena je plastová lišta ve tvaru jazýčku, pomocí které se koleno kotevními prvky fixuje.

Ocenění nás samozřejmě moc těší, a bereme ho jako výraz spokojenosti řemeslníků s našim výrobkem.“