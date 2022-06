TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Kde tornádo vzalo střechu i s komínem

Kde tornádo vzalo střechu i s komínem

Společnost Almeva věnovala postiženým oblastem pomoc v hodnotě 1,2 milionu. Celkem 50 domácností obdrželo 79 komínů nebo jejich součástí.

Výrobce komínů ALMEVA poskytl jihomoravským oblastem, které loni v červnu zasáhlo tornádo, 1,2 milionovou pomoc na výstavbu a opravu zdevastovaných spalinových systémů. Celkem 50 domácností obdrželo 79 komínů nebo jejich součástí. Specialisté z moravské firmy se do postižených oblastí pravidelně vrací a sledují vývoj obnovy domácností.

Dne 24. 6. 2021 zdevastovalo tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku několik vesnic. O život přišlo šest osob, desítky lidí utrpěly zranění a materiální škody se vyšplhaly do stovek milionů.

Rychlá pomoc je dvojnásobná

Moravská společnost ALMEVA se hned druhý den po zásahu tornáda rozhodla poskytnout postiženým pomoc v tom, co umí nejlépe.

„Otevřeli jsme účet na komíny v hodnotě 1 210 000 Kč, přičemž v této hodnotě byly postiženým domácnostem následující týden po tragédii postupně distribuovány naše komínové systémy, aby byly co nejdříve připraveny na novou topnou sezónu,“ říká Pavel Mareček, šéf společnosti ALMEVA.

Od 29. 6. 2021, kdy společnost dodala první komín, byla kontinuálně poskytována pomoc postiženým až do května letošního roku. Ještě dvě domácnosti na svůj komín čekají, jelikož musí počkat, až jejich nové domy budou v takovém stavu, který umožní instalaci nového komínu. Do současné chvíle bylo z cílové částky vyčerpáno 1 194 797 Kč. Téměř celá částka už tudíž byla využita.

„Pro pomoc na místě byl za nás odpovědný kolega Roman Polakov, který na místo pravidelně jezdil. Zároveň byl ve spojení s místními úřady, jež vytipovávaly rodiny, kterým bylo potřeba pomoct. Policie na místě vykonávala kontrolu již po několika týdnech a byla si vědoma, že ALMEVA veze komíny postiženým domácnostem, tudíž vůz společnosti s radostí pouštěla do zasažených vesnic,“ říká Pavel Mareček s tím, že ALMEVA navštěvuje postižené oblasti doposud a sleduje, jak se některé domy po tragédii opravily a jiné byly zcela nově vystavěny. Do dnešního dne však ještě nejsou odstraněny zcela všechny následky řádění tornáda.

„V té době byla celá řada firem, které pomáhaly, ale většinou šlo o formu vyšší slevy. Drtivá většina firem zboží zadarmo nedávala, své služby nabízely za zcela standardních podmínek. V tomto je naše pomoc výjimečná,“ uzavírá Pavel Mareček.

Tornádo rok poté, speciální reportáže 24.5 a 25.5.2022 na estav.tv

Doplnění redakce:

Po roce jsme se do Mikulčic, Moravské Nové Vsi a do Hrušek vypravili s kamerou, protože katastrofu již lze přetavit do odborné roviny a informace využít pro projektování a novou výstavbu a pro fungování obcí a měst.

Již tento pátek!

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit









Mikulčice, foto redakce Mikulčice, foto redakce









Moravská Nová ves, foto redakce Moravská Nová ves, foto redakce