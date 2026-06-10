Komín CIKO monoTEC. Rychlá realizace, řešení bez kompromisů
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Komín CIKO monoTEC. Rychlá realizace, řešení bez kompromisů
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Přední český výrobce komínových systémů, společnost CIKO, představuje komín CIKO monoTEC. Ten přidává k tradičním výhodám komínů CIKO ještě jednu navíc – velmi rychlou montáž.
Komín CIKO monoTEC je obvykle sestavený ze dvou částí, montáž probíhá za pomoci jeřábu. Odpadá tedy vyzdívání komínového tělesa. Časově efektivní technologie provádění přitom neznamená žádné kompromisy z pohledu funkčnosti a nabízí všechny důležité parametry moderního komína s izolovanou izostatickou vložkou.
CIKO monoTEC je univerzálně použitelný komín dodávaný v průměrech vnitřních vložek 160, 180 a 200 mm. Přívod externího vzduchu je řešen komínem bez šachty, komín může mít přirozený i nucený odvod spalin. Splňuje parametry nejvyšší teplotní třídy a odolnosti při vyhoření sazí.
Jako dlouholetý dodavatel komínových systémů pro pasivní domy má společnost CIKO bohaté zkušenosti i s plněním požadavků na Blower door test. „Doporučujeme v této souvislosti zvážit využití možností, které moderní komínové systémy nabízí. Nejde jen o vlastní topení a odvod spalin, ale o ucelený pohled na stavbu a její fungování. Některé aspekty nemusí být ani vázány na vyšší náklady, je to jen o volbě správného řešení,“ vysvětluje Tomáš Drobník ze společnosti CIKO.
V rámci přípravy komína monoTEC jsou volitelným parametrem těsná komínová dvířka, těsná redukce pro napojení spotřebiče, bezpečný prostup CIKO STOPER v parotěsném nebo minerálním provedení a také přerušení tepelného mostu v základové spáře.
Díky použití kvalitních komínových vložek s nízkou nasákavostí není potřeba instalovat větrací mřížku, která je nežádoucí při přívodu vzduchu komínem.
Komínový systém CIKO monoTEC umožňuje volbu všech důležitých parametrů komína a nabízí výběr z několik variant řešení nadstřešní části, se stříškou nebo bez ní. Při použití libovolné varianty nadstřešní části CIKO vzniká kvalitní komínová hlava umožňující tepelnou dilataci komínového průduchu.
Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...