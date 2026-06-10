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Komín CIKO monoTEC. Rychlá realizace, řešení bez kompromisů

10.6.2026
CIKO s.r.o.
Sponzorováno

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Komín CIKO monoTEC. Rychlá realizace, řešení bez kompromisů

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Přední český výrobce komínových systémů, společnost CIKO, představuje komín CIKO monoTEC. Ten přidává k tradičním výhodám komínů CIKO ještě jednu navíc – velmi rychlou montáž.


Komín CIKO monoTEC je obvykle sestavený ze dvou částí, montáž probíhá za pomoci jeřábu. Odpadá tedy vyzdívání komínového tělesa. Časově efektivní technologie provádění přitom neznamená žádné kompromisy z pohledu funkčnosti a nabízí všechny důležité parametry moderního komína s izolovanou izostatickou vložkou.

CIKO monoTEC je univerzálně použitelný komín dodávaný v průměrech vnitřních vložek 160, 180 a 200 mm. Přívod externího vzduchu je řešen komínem bez šachty, komín může mít přirozený i nucený odvod spalin. Splňuje parametry nejvyšší teplotní třídy a odolnosti při vyhoření sazí.

Jako dlouholetý dodavatel komínových systémů pro pasivní domy má společnost CIKO bohaté zkušenosti i s plněním požadavků na Blower door test. „Doporučujeme v této souvislosti zvážit využití možností, které moderní komínové systémy nabízí. Nejde jen o vlastní topení a odvod spalin, ale o ucelený pohled na stavbu a její fungování. Některé aspekty nemusí být ani vázány na vyšší náklady, je to jen o volbě správného řešení,“ vysvětluje Tomáš Drobník ze společnosti CIKO.

V rámci přípravy komína monoTEC jsou volitelným parametrem těsná komínová dvířka, těsná redukce pro napojení spotřebiče, bezpečný prostup CIKO STOPER v parotěsném nebo minerálním provedení a také přerušení tepelného mostu v základové spáře.






Díky použití kvalitních komínových vložek s nízkou nasákavostí není potřeba instalovat větrací mřížku, která je nežádoucí při přívodu vzduchu komínem.

Komínový systém CIKO monoTEC umožňuje volbu všech důležitých parametrů komína a nabízí výběr z několik variant řešení nadstřešní části, se stříškou nebo bez ní. Při použití libovolné varianty nadstřešní části CIKO vzniká kvalitní komínová hlava umožňující tepelnou dilataci komínového průduchu.

www.ciko.cz


CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.

Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...

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