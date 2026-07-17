CIKO KOMÍNÁTOR: Profesionální nástroj pro přesnou konfiguraci komínových sestav
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CIKO KOMÍNÁTOR: Profesionální nástroj pro přesnou konfiguraci komínových sestav
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Digitální konfigurátory se pomalu stávají standardem v technických oborech — od TZB po stavební systémy. CIKO KOMÍNÁTOR představuje specializovanou online aplikaci určenou pro návrh, kalkulaci a správu komínových sestav. Oproti běžným kalkulačkám nabízí detailní práci s komponenty, kontrolu kompatibility, exporty pro firemní systémy i možnost přímé objednávky.
CIKO KOMÍNÁTOR je specializovaná online aplikace určená pro odbornou tvorbu nabídek komínových sestav. Jde o webový konfigurátor, který nevyžaduje instalaci a je dostupný v běžném prohlížeči, přičemž umožňuje jak rychlou tvorbu standardních sestav, tak detailní práci s jednotlivými komponenty. Po registraci lze aktivovat Partnerskou zónu, která rozšiřuje možnosti aplikace o archiv nabídek, katalog systémových komponent CIKO i uživatelsky definované položky, a také o firemní nastavení, které se automaticky propisuje do výsledných dokumentů. Díky tomu mohou firmy standardizovat způsob tvorby nabídek a eliminovat chyby vznikající ručním přepisováním.
Aplikace nabízí dva základní způsoby sestavení komína. První je tvorba pomocí průvodce, který uživatele provede třemi kroky od zadání základních parametrů přes volbu systému až po výběr nadstřešní části a příslušenství. V prvním kroku se definuje výška komína, typ (cihelný nebo nerezový) a případně počet průduchů či instalační šachta. Druhý krok se zaměřuje na volbu konkrétního systému – u cihelných komínů jde o systémy 3V UNIVERSAL, TEC, PRAKTIK, GAS nebo EASY, u nerezových o systémy COMPLEX, BASIC a BASIC 9005. Součástí volby jsou parametry jako způsob využití, průměr průduchu, počet připojení, tloušťka izolace nebo umístění vymetacích dvířek. Třetí krok nabízí kompatibilní nadstřešní části, ukončení, prostupy STOPER a další příslušenství, včetně možnosti přidat vlastní komponenty. Průvodce je optimalizovaný pro běžné zakázky, ale umožňuje následné ruční úpravy.
Druhý způsob tvorby nabídky je ruční sestavení z komponent, které je určeno pro odborníky pracující s atypickými zakázkami, kombinovanými systémy nebo specifickými požadavky na skladbu komína. Uživatel zde pracuje s katalogem komponent CIKO i vlastními položkami, které lze filtrovat podle kódu, názvu nebo skupiny zboží. Ruční režim umožňuje přidávat komponenty, měnit jejich množství, duplikovat je pro rozlišení lakovaných a nelakovaných částí, upravovat pořadí přetažením, vkládat oddělovací řádky pro logické členění sestavy a doplňovat poznámky. U nerezových komínů lze přidat i atypický díl, který je nutné ručně ocenit podle výrobních možností. Povrchové úpravy se řeší označením komponent barvou RAL a následným vložením příplatku, který se automaticky ocení podle množství upravovaných dílů. Pokud se lakuje většina sestavy, lze úpravu doplnit hromadně a následně ji ručně odstranit u dílů, které lakování nevyžadují.
Po dokončení návrhu se přechází do finalizace, kde aplikace provede výpočet sestavy podle zadaných parametrů. Zde lze doplnit identifikaci zákazníka, poznámky, slevy a další informace, které se následně propíší do PDF výstupu. Hotovou nabídku lze uložit do archivu, exportovat v několika formátech nebo odeslat zákazníkovi. K dispozici je standardní PDF sestava, jednoduché PDF bez položkových cen, PDF bez cen, pro výměnu mezi uživateli aplikace, CSV pro import do firemních systémů a také ZIP balíček obsahující všechny výstupy včetně verzí se slevami. Nabídku lze rovněž odeslat přímo zákazníkovi emailem nebo využít funkci „Objednat v CIKO“, která slouží jako zjednodušený způsob objednávky zboží.
CIKO KOMÍNÁTOR tak představuje robustní profesionální nástroj, který umožňuje odborníkům navrhovat komínové sestavy s vysokou přesností, kontrolou nad komponenty a možností integrace do firemních procesů. Kombinace průvodce a ručního režimu pokrývá jak standardní, tak vysoce specifické zakázky, a díky exportním formátům i přímému odesílání se konfigurátor stává součástí kompletního obchodního a technického workflow. Pro projektanty, montážní firmy i obchodní partnery je to efektivní způsob, jak zrychlit práci, minimalizovat chyby a standardizovat nabídky napříč týmem.
CIKO KOMÍNÁTOR je dostupný na adrese kalkulace.ciko-kominy.cz.
Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...