TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Vytápění pasivních a nízkoenergetických domů s BeF Therm Passive

Vytápění pasivních a nízkoenergetických domů s BeF Therm Passive

Pasivní domy mají velmi nízké nároky na vytápění. V našich klimatických podmínkách se ale v zimě bez zdroje tepla přece jen neobejdou. Čím více se snižuje energetická náročnost domů, tím více se do interiérů vrací krbové vložky nebo kamna na dřevo, které mají optimalizovaný výkon.

BeF Home neustále inovuje a zdokonaluje své produkty



BeF Therm Passive BeF Therm Passive

Do pasivních a nízkoenergetických domů jsou určené speciální řady krbových vložek. Jednou z nich je naše novinka od BeF Home – BeF Therm Passive. Jedná se o novou řadu krbových vložek, která byla vyvíjena jako to nejlepší, co můžeme navrhnout a vyrobit. BeF Therm Passive jsou krbové vložky zhotovené pro vytápění v pasivních nebo nízkoenergetických budovách, ve kterých se provádí tzv. Blower Door test zjišťující těsnost pláště. Tyto krbové vložky dokáží vyhřát dům za nízkou cenu a současně vytvořit tepelnou pohodu. Vyznačují se maximální těsností topeniště, nízkým výkonem a současně vysokou účinností. Speciálně tvarované bezroštové topeniště krbových vložek BeF Therm Passive je vyloženo masivním akumulačním materiálem Carcon, který optimalizuje tok spalin a zajišťuje dokonalé spalování topiva. Výhodou těchto vložek je proto nízká spotřeba dřeva. Ve standardu je samozřejmostí dvojité prosklení a rovněž zazdívací rámeček nebo dvoubodové zavírání dveří. Externí přívod vzduchu umožňuje připojení elektronické regulace hoření a na výběr jsou tři barvy kličky potažené pravou kůží, díky které už nemusíte používat rukavici při přikládání. BeF Therm Passive disponuje hlubším topeništěm oproti BeF Passive. Vložky jsou konstruovány jak v klasickém, tak rohovém provedení. Samozřejmostí u krbových vložek BeF Therm Passive je splnění těch nejpřísnějších evropských emisních norem a limitů.

Krbové vložky zútulní každý prostor, dodávají interiéru nenahraditelnou atmosféru pohody a tepla domova. Plápolající plameny doprovázené praskajícím dřevem jsou pravým balzámem na duši. Při vhodně zvolené obestavbě je to navíc významný prvek v interiéru.

Potřebujete poradit s výběrem vhodné krbové vložky? Neváhejte se na nás obrátit!