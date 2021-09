TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Krby BeF Home: S žárem v srdci, vstříc budoucnosti

Krby BeF Home: S žárem v srdci, vstříc budoucnosti

Technologie moderního bydlení se za poslední dvě dekády proměňují k nepoznání. Moderní stavby dostaly mozek, který řídí všechny všechny jejich funkce, jsou efektivnější a úspornější. K mozku ale patří i srdce, kterým je například krbová vložka s živým, opravdovým ohněm.

Moderní dům nás zbavuje nutnosti činit stovky a tisíce zbytných úkonů. Můžeme na dálku ovládat termostat, kontrolovat bezpečnost domu, zapínat a vypínat systémy vzduchotechniky, řídit výkon a zapínání zbytných spotřebičů nebo třeba proměnit svůj dům v koncertní sál. Moderní dům je takový malý zázrak moderní techniky. Má v něm ale své místo místo něco tak na první pohled archaického, jako je živý oheň ze spalování palivového dřeva?

Rozhodně ano. Živý oheň prostě ke kvalitnímu bydlení patří. Už odnepaměti dodává lidským příbytkům všech civilizací i kultur duši. A rezignovat na duši nebo srdce místa, kde se odehrává většina našeho života, lze jen stěží označit za pokrok. Jenže řada systémů moderního domu si s ohněm, dnes uzavřeným do krbové vložky nebo kamen, příliš nerozumí, nebo se s ním dokonce pere.

V BeF Home jsme se rozhodli mozek a srdce domu spojit do nového a funkčního partnerství. Představujeme proto několik produktových řad krbových vložek, kamen a chytrého příslušenství, které vám umožní mít ve svém domě krb a nerezignovat přitom na výhody dalších moderních technologií, ani na váš vysoký standard bydlení. Váš dům by totiž neměl fungovat jen napůl.

Krb pro pasivní dům?

Lze si do domu s perfektní izolací a téměř nulovými energetickými ztrátami pořídit krbovou vložku? A lze ji i komfortně a plnohodnotně provozovat bez toho, abychom si z obýváku za pár minut nevyrobili velkou horkovzdušnou troubu?

Právě to se totiž může stát, pokud do nízkoenergetického, nebo dokonce pasivního domu nainstalujete klasický krb. Z jeho hoření budete mít jedoduše více energie, než kolik váš dům potřebuje. Vy přitom nechcete v krbu topit třeba jen několik minut, chcete mít krásný výhled na velké krbové sklo a přitom potřebujete zachovat tepelný komfort.

Špatné řešení

Příliš velký výkon z hoření můžete rozložit v čase pomocí akumulace. Ta se zpravidla skládá z velké masy akumulačního materiálu (šamotu, různých betonových tvárnic, apod.). Akumulace se při hoření krbu nebo kamen nahřívá a akumuluje do sebe část energie z hoření. Jakmile spotřebič vyhasne, akumulace začne do prostoru energii vydávat a třeba dalších 10 hodin sálá a topí pomaleji, než by topila klasická kamna bez akumulace.

Problémy akumulací

Problémy akumulačních řešení jsou v zásadě dva: Prvním je fyzika. Energii, kterou do sebe akumulace přijme, zase celou vydá – a nevypnete ji. I když už máte tepla tak akorát, bude vám do prostoru dodávat třeba několik dalších hodin další a další energii.

Druhým problémem akumulačních řešení jsou pořizovací náklady. Masa třeba několika set kilogramů akumulačních nástavců může násobně překročit cenu samotného spotřebiče, nemluvě o obtížích s instalací, logistikou, nebo třeba statikou – nezapomínejme, že plochu třeba dvou metrů čtverečních můžete zatížit až vyššími stovkami kilogramů hmoty.

Pokud instalujete krb v pasivním domě, je spíše pravidlem, že bude muset rovněž fungovat v součinnosti s nějakou vzduchotechnikou. Některé rekuperace se ale s běžným krbem rády „hádají“ a přes krbová dvířka buď přifukují, nebo naopak odsávají z topeniště vzduch. Výsledkem jsou problémy s hořením, zakuřování do místnosti, ale i zkrácení životnosti samotné vzduchotechniky.

Lépe a…

BeF Home zvolil při řešení problému krbu v pasivních domech jiný přístup. Navrhli jsme několik produktových řad krbových vložek a kamen, která mají už od základu snížený topný výkon a zároveň jsou díky novému designu dveří výrazně těsnější, něž klasické krbové vložky.

Řady BEF PASSIVE a BEF THERM PASSIVE (a pasivní kamna BEF KOMPAKT PASSIVE) testujeme na splnění blower door testu. Nemusíte tedy mít obavu z toho, že by váš pasivní dům neprošel certifikací, hlavně se ale vyhnete problémům s hořením krbu právě kvůli vlivu vzduchotechniky. Naše pasivní krby si s klimatizací prostě rozumějí!

Krbové vložky z řady BEF PASSIVE se vyznačují mělčím topeništěm, díky kterému vám nabízejí asi o čtvrtinu nižší výkon ve srovnání s krbem se stejnou velikostí skla. Pasivní krbové vložky mají v základu rovněž dvojsklo, které zlepšuje kvalitu splování v samotném topeništi a zároveň opět pomáhá snížit množství energie předávané do místnosti.

Výsledkem je vysoká účinnost spalovaní, která znamená splnění všech emisních limitů a snižení spotřeby dřeva při zachování optimálního topného výkonu.

… Chytřeji!

Krbová vložka v moderním domě musí být spojením emoce a rozumu. Na trh proto uvádíme řadu chytrého příslušenství BEF HOME NETWORK, které vám dává možnost ovládat a kontrolovat váš krb prostřednictvím mobilní aplikace. V tuto chvíli je pro zákazníky k dispozici wifi teploměr T-METER, který v reálném čase zobrazuje informaci o teplotě v krbu a notifikací vás upozorní na vyhasínání. Máte tak neustálý přehled o teplotě hoření a přikládáte jen tehdy, když je to opravdu potřeba a snižujete tak dále riziko přetopení interiéru, ale i celkovou spotřebu dřeva.

Horkou novinkou je uvedení automatického výsuvu krbových dvěří, ovládaného rovněž z prostředí aplikace. Přikládání totiž musí být pohodlné a bezpečné. Připravujeme pro vás ale řadu dalších funkcí, které budou integrovány do prostředí naší aplikace.

Krbová vložka je krásná i praktická – a díky BeF Home má své právoplatné místo i v 21. století a ve vašem domě. Bez kompromisů a polovičatých řešení!