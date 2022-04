TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Krbové vložky do pasivních a nízkoenergetických domů

Krbové vložky do pasivních a nízkoenergetických domů

Pasivní domy mají velmi nízké nároky na vytápění. V našich klimatických podmínkách se ale v zimě bez zdroje tepla přece jen neobejdou. Živý oheň má zároveň své neopakovatelné kouzlo. Lidstvo provází už desetitisíce let. Své místo by tedy měl mít i v moderním domě. Odpovědí na tuto potřebu jsou krbové vložky nebo kamna na dřevo, které mají optimalizovaný výkon.

Do pasivního domu patří pasivní krb

Do pasivních a nízkoenergetických domů jsou určené speciální řady krbových vložek od BeF Home. Jedná se o nové řady krbových vložek, které byly vyvíjeny jako to nejlepší, co můžeme navrhnout a vyrobit. BeF Passive, BeF Therm Passive, BeF Double Feel Passive a BeF Twin II Passive jsou krbové vložky zhotovené pro vytápění v pasivních nebo nízkoenergetických budovách, ve kterých se provádí tzv. Blower door test zjišťující těsnost pláště.

Tyto krbové vložky se vyznačují maximální těsností topeniště, nízkým výkonem a vysokou účinností spalování. Speciálně tvarované bezroštové topeniště krbových vložek je vyloženo masivním akumulačním materiálem Carcon, který optimalizuje tok spalin a zajišťuje dokonalé spalování topiva. Výhodou těchto vložek je proto nízká spotřeba dřeva.

Ve standardu je samozřejmostí dvojité prosklení a rovněž zazdívací rámeček nebo dvoubodové zavírání dveří. Externí přívod vzduchu umožňuje připojení elektronické regulace hoření. Samozřejmostí je velká variabilita výběru příslušenství a designu krbové vložky. Zákazník může volit zazdívací rám různých velikostí, vybírat mezi černým komaxitovým a nerezovým rámem, zvolit si provedení kličky, nebo třeba tvar a barvu vyzdívky topeniště. Vložky jsou konstruovány jak v klasickém, tak v rohovém provedení. K dispozici je i řešení s výsuvem dveří do krbové obestavby. Samozřejmostí u krbových vložek BeF Home je splnění nejnovějších evropských emisních norem a limitů.

Krbové vložky zútulní každý prostor, dodávají interiéru nenahraditelnou atmosféru pohody a tepla domova. Plápolající plameny doprovázené praskajícím dřevem jsou pravým balzámem na duši. Při vhodně zvolené obestavbě je to navíc významný prvek v interiéru.

