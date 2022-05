TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Několik jednoduchých tipů, jak vybírat krbovou vložku a nepřebrat

Několik jednoduchých tipů, jak vybírat krbovou vložku a nepřebrat

Toužíte-li po krbové vložce a jste ve fázi vybírání, tak tenhle stručný rádce je určený právě vám!

Sálavé teplo z pomalu hořícího a praskajícího dřeva, sklenička a dobrá kniha: Existuje lepší nápad na strávení pátečního večera? Nutnou podmínkou ideálního pátku je vlastnictví lahve s ušlechtilým obsahem, knihy s moudrým obsahem a krbu s obsahem hořícího dřeva. V BeF Home v Kotvrdovicích vám můžeme pomoct s tím posledním.

Aby pěkný pátek klapnul, je potřeba nepodcenit přípravu. Stejně, jako si pečlivě vybíráte své knihy a drink, nesmíte podcenit ani důkladnou a správnou volbu krbu.

1. Pokud stavíte nový dům, je dobré plánovat dopředu. Než kopnete do země, nemusíte mít už vybraný konkrétní spotřebič, je ale dobré si s projektantem připravit například přívod externího vzduchu základovou deskou a mít alespoň přibližnou představu o topném výkonu krbu či kamen a o umístění komínového tělesa.

Karel z hospody, který vám levně prodá svou starou litinovou vložku z chalupy, nebo zlevněný asijský import z nejbližšího hobbymarketu, vám dobrou službu neudělají. Do puntíku tady platí slova Tomáše Bati: „nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat levné věci“.

To první, čím se všechny solidní krbové vložky vyznačují, je externí přívod vzduchu. Příprava pro něj je dnes už nezbytnou podmínkou pro instalaci drtivé většiny krbových vložek. Díky externímu přívodu vzduchu si krb nebere pro své hoření vzduch z interiéru, ale zvenčí. Není tak ovlivněn spotřebiči měnícími tlak vzduchu, hlavně ale nesnižuje množství kyslíku v samotném interiéru.

Krb hořící na vzduchu z místnosti není nebezpečný pro vaše zdraví, ale po nějaké době provozu začne mít kvůli poklesu množství kyslíku v uzavřené místnosti problémy s hořením. Pokud je venku sychravo, je inverze nebo máte problémy s tahem komína, může vám krb bez externího přívodu vzduchu udělat z obýváku udírnu.

Všechny krbové vložky BeF Home jsou uzpůsobeny pro připojení externího přívodu vzduchu a jejich design s ním počítá. Nejčastějším řešením je zabudování trubky pro přívod externího vzduchu do základové desky novostavby s výstupem na fasádě. Stále častější řešení například u bungalovů je pak přívod vzduchu přes těleso komína v rámci dvoukomorového řešení.

2. Jakmile se blíží k dokončení hrubá stavba, je na místě začít řešit konkrétní typ spotřebiče. Zvlášť u novostaveb platí, že méně (výkonu z topení) je někdy více. Spojte se svým krbařem a svěřte se mu se svými přáními a představami! Můžete samozřejmě kontaktovat i nás, finální objednávku krbové vložky a instalaci ale provádí vždy právě krbař.

K pěknému pátečnímu večeru se nedoberete, pokud si ze svého obyváku uděláte horkovzdušnou saunu. Po dvou takových zážitcích, kdy vám vložka o výkonu 14 kW váš nový dům s tepelnou ztrátou 4 kW přetopí, si jej už potřetí nezapálíte. A to je škoda!

3. Řada zákazníků začíná tímhle bodem: Výběrem a stavbou komína. Prosíme, nedělejte to. Platí zásada, že komín se vybírá ke spotřebiči. Ne naopak. BEF FEEL 6 na 8metrovém komíně o průměru 200 mm fungovat nebude a vy i my z toho budeme zbytečně nešťastní. Jestli potřebujete vyřešit komín, obraťte se třeba na CIKO Komíny. Jsou to profíci a své práci rozumí.

Volba správného komína (o správném průměru, účinné výšce a dalším) je pro funkci celé soustavy krb – komín zásadní. Správnou funkci celého systému vám ověří výpočet spalinové cesty, který vám váš kominík nebo krbař připraví. Obecně platí zásada, že se zapojuje stejné do stejného: je-li sopouch krbové vložky o průměru 150 mm, zapojuje se do 150 mm kouřovodu. Ještě jednou platí: Nebojte se zeptat! Špatná otázka je jen ta, která nezazní!

Stejně to funguje i u rekonstrukcí. Vždy doporučujeme vyvložkování na průměr odpovídající zvolenému spotřebiči. Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete starší komín vyvložkovat, musíte k němu volit odpovídající spotřebič. Obzvlášť v případě, kdy jste s možností volby komína limitovaní, je příprava a konzultace s krbařem a kominíkem nezbytná!

4. Stavíte pasivní dům? Nebo plánujete mít nainstalovanou vzduchotechniku? Podívejte se na naše řešení krbových vložek pro pasivní domy. Naše pasivní krbové vložky se vyznačují sníženým výkonem z hoření v porovnání se stejně velkým klasickým krbem a výrazně lepší těsností topeniště, kterou zajišťuje nový design dveřního rámu.

Všechny pasivní krbové vložky jsou testovány, aby prošly blower door testem. Díky tomu mohou bez problémů fungovat v prostředí se změnami tlaku vzduchu, které klasické krby nesnášejí dobře.

5. Máte vše rozmyšleno, máte hotovou přípravu na přívod externího vzduchu a vybráno řešení komína? Dejte svému krbaři zelenou! Objednávku začneme okamžitě zpracovávat. Krbovou vložku zdarma doručíme na libovolnou adresu v ČR. Samotná instalace krbové vložky či kamen a stavba obestavby je rychlá. Výrobní termíny pro většinu našich produktů jsou v tuto chvíli 10 pracovních dní od objednání.

Živý oheň doprovází lidstvo od úsvitu dějin a tak spojte se se svým krbařem ještě dnes! Seznam našich partnerů najdete na www.krby-bef.cz.