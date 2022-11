TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / BEF KOMPAKT: mezi krbovou vložkou a kamny

Vybírat mezi krbovou vložkou a kamny na dřevo znamená volit mezi velkým krbovým sklem s nerušeným výhledem na oheň na straně jedné, a samostatně stojícím spotřebičem bez nutnosti obestavování s výrazně menším sklem na straně druhé. Lze ale výhody krbové vložky i kamen spojit dohromady?

Topení palivovým dřevem se v dnešní turbulentní době stává stále vyhledávanější alternativou k plynu a elektřině. Řada zákazníků se rozhoduje mezi pořízením krbové vložky a kamen. Oba přístupy přitom mají své přednosti, ale i omezení.

Český výrobce krbů a kamen BeF Home vzal to nejlepší z obou přístupů a vytvořil produktovou řadu BEF KOMPAKT: Kamna založená na jádru klasické krbové vložky. Přednosti systému BEF KOMPAKT vám nyní blíže představíme.

Co je co: Krbová vložka

Pojďme si nejdřív udělat pořádek v pojmech. Pokud chcete v domě topit dřevem a chcete, aby byl zdroj vytápění přímo v pobytovém prostoru, máte na výběr právě mezi krbovou vložkou a kamny. Krbová vložka jsou vlastně taková zvláštní kamna, u nichž se počítá s tím, že budou obestavěna krbovou obestavbou. Z celého spotřebiče pak po obestavění v interiéru vidíte pouze krbové sklo a topeniště. Všechny ostatní části „kamen“ jsou skryty za zdí.

Krbová vložka je vlastně evolucí konceptu klasického krbu a způsobem, kterým jsme schopni přenést krb do moderního domu. Má řadu výhod, z nichž největší je výrazně vyšší účinnost spalování. U zděného krbu většina energie z hoření vyletěla (doslova) do komína. Krbová vložka dokáže naopak většinu energie z hoření udržet v interiéru. V něm přitom navozuje dojem klasického krbového tělesa, které vstupuje do interiéru a dotváří jej jako součást samotné stavby.



Co je co: Krbová obestavba

Krbová obestavba se v dnešní době zpravidla staví ze speciálních tepelně izolačních materiálů, které umožňují realizaci víceméně libovolného tvaru, vyzdění nik, přechodů do další hmoty interiéru, obložení kamenem apod. Stále populárnější jsou také realizace akumulačních krbových obestaveb, které jsou postaveny z akumulační masy, kterou je krbová vložka obložena a které při hoření předává část energie. Ta z akumulační masy po dohoření krbu sálá do prostoru. Výkon z hoření je tak rozložen v čase.

Nevýhodou krbové obestavby je její cena. Náklady na postavení se mohou pohybovat v desítkách tisíc korun, velké akumulační obestavby mohou investora přijít na stovky tisíc korun. Stavba svépomocí je možná, je ale třeba, aby stavebník objektivně zvážil své síly a schopnosti. Špatně postavená obestavba s nedostatečným odvětráním, nevhodně zvolenými materiály a postupy a nedostatečným servisním přístupem se může stát noční můrou majitelů i všech servisních techniků.

Co je co: Kamna

Kamna jsou samostatně stojící spotřebič s finální povrchovou úpravou, který se neobestavuje. Jsou méně náročná na umístění v prostoru. Kamna bývají zpravidla menší než krbová vložka. Etalonem segmentu kamen už dávno nejsou legendární Petry, přesto většinou platí, že poznávacím znamením kamen je menší topeniště s menším (nebo zcela miniaturním) prosklením, alespoň v porovnání s krbovou vložkou.

Tady se dostáváme k hlavnímu úskalí pořízení kamen. Krb nebo kamna mají svou užitnou hodnotu a funkci, která se ale snoubí s estetickou hodnotou v interiéru. Topeniště krbu je zpravidla navrženo tak, aby uživateli nabízelo maximální možný výhled do topeniště, případně ukazovalo oheň z různých úhlů (u rohových nebo vícestranných provedení). Z krbové vložky ostatně nic jiného po jejím obestavení neuvidíte: Krbová vložka „prodává“ velikostí topeniště. Díky tomu krb působí v interiéru v porovnání s kamny robustněji. Nerušený výhled na oheň přes velké sklo je přitom to, za co zákazník při pořízení krbu nebo kamen platí především.



Krbová obestavba vložky BEF PASSIVE V7. Srovnejte ji se stejně velkým topeništěm kamen BEF KOMPAKT 7 PASSIVE. Krbová obestavba vložky BEF PASSIVE V7. Srovnejte ji se stejně velkým topeništěm kamen BEF KOMPAKT 7 PASSIVE.

BEF KOMPAKT: Mezi krbem a krbovou vložkou

BeF Home vzal to nejlepší z obou koncepcí topení dřevem v interiéru a skloubil to do produktové řady kamen BEF KOMPAKT. Kamna BEF KOMPAKT jsou založena na 4 produktových řadách krbových vložek:

BEF FEEL: vyznačuje se mělkým topeništěm a menším výkonem z hoření. BEF THERM: klasická řada krbových vložek s hlubokým topeništěm. BEF PASSIVE: řada krbových vložek s mělkým topeništěm, dvojitým prosklením, sníženým výkonem a utěsněným topeništěm testovaným blower doot testem. BEF THERM PASSIVE: řada krbových vložek kombinujících hluboké topeniště řady BEF THERM s technologií dotěsňování z řady BEF PASSIVE. Je vhodná například pro instalace do větších interiérů vybavených rekuperací.

BEF KOMPAKT používá z těchto 4 řad produktů topeniště 6, 7 a 8 v provedení s rovným sklem nebo s jedním rohem a s otevíráním do interiéru. Jádro krbové vložky je instalováno do ocelového kamnového opláštění, které má precizní povrchovou úpravu a je nabízeno v 8 barevných variantách, které z kamen vytvoří středobod každého interiéru.

Díky tomu nabízí zákazníkovi výhody nižší konečné ceny za realizaci při zachování designových předností klasické krbové vložky, tedy především velkého krbového skla s luxusním výhledem na oheň a všech dalších vlastností a předností krbových vložek BeF Home. U pasivních variant tedy včetně vylepšeného dotěsňování topeniště, které je důležité pro instalace v interiérech vybavených vzduchotechnikou.

BEF KOMPAKT je kamnové řešení bez kompromisů mezi funkčností, estetikou a kvalitou produktu. Pro bližší informace se neváhejte podívat na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého krbaře.