Perspektivy tepelné techniky značek Bosch a Buderus v České republice

V rámci rozhovoru s redakcí TZB-info zmínil Ing. Václav Klein, obchodní ředitel společnosti Bosch Termotechnika, že letos společnost slaví 100 let působení v České republice. Právě v roce 1920 byla v Praze otevřena 1. oficiální pobočka.

Ing. Václav Klein, obchodní ředitel společnosti Bosch Termotechnika, v rozhovoru pro TZB-info

V současné době je společnost Bosch Termotechnika na českém trhu zastoupena značkami Junkers, BOSCH a BUDERUS.

Dlouhodobě úspěšná značka Junkers patří společnosti Bosch od roku 1932. V posledních letech však již nové výrobky na trh uváděny nejsou. Jedná se o ukončení jejích aktivit?





Značka Junkers je více než 125 let odborníkem na teplo a teplou vodu. Od roku 1932 je součástí skupiny Bosch, byla silnou a tradiční značkou, která vynikala svou kvalitou a inovativní sílou. Bosch a Junkers tvořily tandem již více jak 80 let. V roce 2015, za základě rozhodnutí o zjednodušení portfolia značek, začala postupná přeměna značky Junkers na Bosch. Proto začaly být výrobky značky Junkers od roku 2016 i na českém trhu postupně nahrazovány výrobky pod značkou Bosch. Na letošním veletrhu Aquatherm tato přeměna vyvrcholila.

Jaké je aktuální postavení značky Junkers v sortimentu tepelné techniky společnosti - Bosch Termotechnika?

Na veletrhu Aquatherm bylo vidět, že postavení značky Bosch je již dominantní. Ve výstavní expozici byly úspěšné a léty prověřené kondenzační kotle Junkers, ale zbytek sortimentu, tedy nové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, elektrokotle, regulace a další jsou již značky Bosch. Koneční uživatelé se ale nemusí obávat, pro servis značky Junkers se nic nemění. Široká servisní síť bude po celé republice fungovat jako doposud. Stejně tak záměna kotlů Junkers za nové Bosch je naprosto bezproblémová díky stejným připojovacím rozměrům.

Od roku 2004 patří do rodiny značek společnosti Bosch i Buderus. Čím se značka Buderus odlišuje od značky Junkers, případně jejího nástupce Bosch?

Hlavní rozdíl je v distribučním kanále. Zatímco výrobky Buderus prodáváme napřímo montážním partnerům, značka Junkers, resp. Bosch, je nabízena prostřednictvím našich velkoobchodních partnerů. Další rozdíl je v produktovém sortimentu. Zatímco Bosch se zaměřuje zejména na přípravu teplé vody a vytápění v bytech, rodinných nebo bytových domech, Buderus jako systémový dodavatel dokáže nabídnout řešení také komerčním a průmyslovým objektům.

Na loňském podzimním veletrhu ForArch bylo představeno první tepelné čerpadlo značky Bosch pro rezidenční bydlení. Jaké další inovace v tomto segmentu připravujete?

V současné době nabízíme kromě kompaktního provedení tepelného čerpadla také splitovou jednotku. Je to oblast, kde Bosch vidí do budoucna obrovský potenciál, proto investuje přibližně 100 miliónů euro do rozvoje produktů a prodejní sítě. Aktuální vývoj na českém trhu je pozitivní a věříme, že ty nárůsty, které jsme v odvětví tepelných čerpadel avizovali, splníme.

Za delší dobu existence si na trhu vybudovala dobré postavení tepelná čerpadla Buderus. Jedná se o širokou řadu tepelných čerpadel nejen vzduch/voda, ale také země/voda, a to s výkony pro rodinné domy i pro komerční objekty. Na veletrhu Aquatherm jsme prezentovali tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci, a to v instalačně kompletním provedení, včetně vzduchových kanálů, aby si potenciální zájemce mohl vytvořit jasnou představu o budoucí podobě jeho otopného systému.

Do hodnocení energetické náročnosti budov bude zavedeno nové kritérium, a to připravenost budovy na chytrá, tzv. smart řešení propojující nejrůznější systémy. Jaká smart řešení nabízí tepelná technika značky Bosch, případně Buderus?

Když zůstaneme u bytů nebo rodinných domů, tak zákazníky určitě zaujme chytrá regulace Bosch CT200 s aplikací EasyControl, která zajišťuje plynulou regulaci výkonu plynového kotle Bosch a pomáhá tak udržet požadovanou teplotu. Díky aplikaci EasyControl, která je zdarma ke stažení v App Store nebo Google Play, funguje regulátor i jako ekvitermní regulace, a to bez nutnosti instalace venkovního čidla. Aplikace si sama stahuje potřebná data o počasí z aktuální předpovědi počasí v telefonu uživatele.

Nebojím se říct, že se jedná o revoluční způsob ovládání vytápění. Například i díky detekci přítomnosti osob ve vytápěném prostoru. Řídicí jednotka sama rozpozná, jestli je uživatel doma a automaticky přizpůsobí vytápění podle jeho běžného dne. Vytápění se tak spouští pouze tehdy, když je opravdu potřeba. Pokud navíc využije uživatel chytré termostatické hlavice Bosch, může si v každém pokoji nastavit jinou požadovanou teplotu: zatímco například v obývacím pokoji 21 °C, v ložnici 18 °C a v koupelně třeba 24 °C.

V oblasti komerčních objektů nabízí chytré řešení regulace Buderus Logamatic 5000. Logamatic 5000 lze využít pro řízení jednoho kotle nebo i kaskády více kotlů. Díky rozšiřovacím modulům je možné ovládat i otopné okruhy či přípravu teplé vody v zásobníku. Pomocí komunikačního protokolu ModBus TCP/IP je možné připojení na nadřazený systém regulace.

Prestižní světový veletrh ISH 2019 naznačil, že i v oblasti servisu dochází k revolučním změnám. Příkladem je virtuální realita, ve které si může servisní technik nacvičit postup opravy dříve, než vyrazí za zákazníkem. Projevují se tyto změny již i v České republice?

Tak daleko jsme se ještě nedostali. Ale můžeme se pochlubit „servisním klíčem“, který představuje malou revoluci v oblasti servisu. Tento chytrý nástroj o velikosti přibližně krabičky zápalek či kreditní karty, je vybavený vlastní sítí WLAN (Wi-Fi) a umožňuje bezdrátové spojení zdroje tepla s chytrým telefonem nebo tabletem pomocí aplikace. S podporou této aplikací lze provádět veškeré práce: uvedení do provozu, údržbu a opravy u téměř všech kotlů a vybraných tepelných čerpadel přímo na místě u zákazníků. Je tak zaručeno, mimo jiné, i dodržení předepsaného optimálního postupu a případně i minimalizace zákazníkem placeného času servisního technika na odhalení závady. Aplikace také obsahuje modul pro rychlé vyhledávání náhradních dílů.

Diagnostiku lze použít pro kotle a tepelná čerpadla s regulací EMS 2, která je ve výrobcích používána od roku 2002.

Je nutné proškolení na servisní klíč?

Ačkoliv je aplikace a práce s ní intuitivní, tak máme školení na tuto diagnostiku součástí běžných školení. Přece jenom se jedná o servisní záležitost.

Bosch, to však není jen tepelná technika pro rezidenční bydlení a komerční objekty. Vy máte například i širokou nabídku kotlů pro průmysl. Jaké jsou zde aktuální trendy?

Průmyslové kotle Bosch jsou určeny pro velké průmyslové objekty a dálkovou dodávku tepla. V České republice je v provozu 750 instalovaných kotlů a velkých zařízení pro teplou a horkou vodu o výkonu od 1 do 37 tisíc kW. Jedná-li se o výrobu páry, má největší zařízení maximální výkon 55 tisíc kg/hod.

Můžete uvést pár technicky nejzajímavějších aplikací?

Kotle Bosch jsou instalovány mimo jiné na Pražském Hradě. V provozu jsou už 25 let, přitom po celou dobu splňují současné nejnižší emisní požadavky. Také celé letiště Václava Havla je vybaveno tepelnou technikou Bosch. Rovněž řada nemocnic, například ve Fakultní nemocnici Motol jsou tři kotle horkovodní a tři parní kotle. Kotle slouží v několika velkých mlékárnách, pivovarech a dalších zařízeních potravinářského průmyslu, které jsou na nepřetržité dodávce tepla a horké vody zcela závislé. V elektrárnách slouží tepelná zařízení Bosch jako rozběhové zdroje nebo kryjí výkyvy ve spotřebě. Kotle jsou instalovány v teplárnách Brno, Ostrava nebo Písek.

