Teplovodní krby jsou hitem u rodinných domů, v rekreačních objektech se objevují v pětině případů

Návrat českých spotřebitelů k tuhým palivům pro vytápění s sebou nese i rostoucí poptávku po krbových vložkách zajišťujících kompletní ohřev vody v domácnosti. Po těchto teplovodních systémech sahají zejména rodinné domy s minimálními tepelnými ztrátami, a to zhruba v 80 procentech. U rekreačních staveb se objevují pouze v případě, že v nich lidé tráví delší časové úseky. Nárůst poptávky se přitom propisuje i do dalších způsobů vytápění dřevem, oproti minulým rokům je letos zájem výrazně vyšší i mimo topnou sezonu.

Zatímco v minulých letech se lidé často zaměřovali na způsoby vytápění plynem či elektřinou, v posledních měsících se vrací k pevným palivům, nejčastěji ke dřevu. „Nárůsty poptávky po systémech vytápění dřevem jsou enormní. Trend je přitom jasný, uživatelé letos více než v minulých letech upřednostňují akumulační teplovodní systémy, zejména pak krby, které jim zajistí vytopení celého objektu včetně vody. U tohoto řešení sledujeme nyní meziroční nárůst poptávky o 30 procent,“ nastínil Michal Geisler, vedoucí obchodu společnosti Hoxter, která se zabývá výrobou teplovodních krbových vložek.

Teplovodní akumulační krby přitom do svých domácností volí především obyvatelé rodinných domů. „Tento typ objektů tvoří celých 80 procent využití tohoto způsobu vytápění. Zbytek připadá zejména na chalupy a jiné rekreační objekty, typicky se však jedná o luxusnější stavby vyšší hodnoty, ve kterých uživatelé tráví delší časové úseky,“ uvedl Michal Geisler. Právě délka pobytu v daném objektu je přitom z hlediska efektivního využití teplovodního systému klíčová. Maximální ohřátí akumulačních nádrží a jejich plné využití totiž podle vedoucího obchodu společnosti Hoxter zpravidla zabere delší čas. I to je důvod, proč se teplovodní systémy objevují především v rodinných domech, kde lidé tráví nejvíce času.

Využívání v objektech s malými tepelnými ztrátami





Teplovodní krbové vložky se zpravidla umisťují do obestavby, jejíž součástí bývá také akumulační materiál, který následně sálá nakumulované teplo do místnosti. Zásadní součástí systému je však teplovodní výměník, který umožňuje ohřívání vody v připojených akumulačních nádobách. Tato voda po ohřátí směřuje do radiátorů či podlahového vytápění, kromě toho ji ale systém využívá i k běžnému užitku, například pro sprchování či umývání nádobí. Krbová vložka se tak stará o kompletní ohřev vody a vytápění v interiéru.

Většinu případů využití teplovodního krbu v současnosti tvoří domy s minimálními tepelnými ztrátami. Právě na tyto typy staveb je systém primárně dimenzován, ať už větším použitím akumulačních prvků či lepším odizolováním prosklení topeniště, ze kterého se neuvolňuje tolik tepelné energie do místnosti a nepřetápí se tak interiér. „Tento faktor je důležitý zejména proto, že teplovodní krbové vložky umisťují uživatelé rodinných domů i rekreačních objektů často do obývacího pokoje. Přesněji na rozhraní obývacího pokoje a technické místnosti,“ uvedl jednatel společnosti Hoxter Petr Banasinski.

Právě v tomto prostoru jsou pak umístěné akumulační nádrže spolu s dřevem na přikládání. „V těchto případech lidé využívají systému zadního přikládání, tedy z technické místnosti. Zadní dvířka jsou při pohledu zepředu přes prosklení prakticky neviditelná,“ nastínil další trend jednatel společnosti Hoxter s tím, že takové řešení lidem umožňuje udržovat obytné prostory čisté bez nutnosti skladování paliva.

Další nárůst zájmu na podzim?

Podle výrobců krbových a kamnových systémů lze přitom v letošním roce pozorovat i jiný, dosud nevídaný trend. „Mnohem více lidí než v minulosti se o zařízení či úpravu systému vytápění zajímá i nyní v letních měsících. Dříve tyto věci řešili zpravidla začátkem topné sezony, zdaleka se to přitom netýká pouze teplovodních krbů. Lidé zároveň čím dál častěji přicházejí na to, že při dodržování základních pravidel správného spalování, je vytápění v krbových či kamnových systéme velmi ekologické,“ sdělil Michal Geisler.

Hlavním důvodem rostoucího zájmu o tato řešení je však v těchto měsících růst cen energií, který zůstává tématem i mimo topnou sezonu. „Bude velmi zajímavé sledovat, jak se nejen kamnářské odvětví vyrovná s očekávaným nárůstem poptávky okolo září a října, ke kterému každoročně dochází. Snažíme se být připravení, ale je otázkou, jestli nárůst poptávky zvládne celý trh,“ uzavřel vedoucí obchodu společnosti Hoxter.