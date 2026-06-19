Eletrostatické odlučovače od průmyslu k vytápění domácností, část II: Praxe a perspektivy
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Eletrostatické odlučovače od průmyslu k vytápění domácností, část II: Praxe a perspektivy
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Druhá část analyzuje potenciál koronového výboje vůči plynným znečišťujícím látkám a předkládá kritický přehled komerčních řešení a jejich hodnocení. Jsou diskutovány nevyřešené inženýrské úlohy a perspektivy EO systémů.
1. Problém metriky: hmotnostní koncentrace jako regulační kritérium a její vliv na návrh elektrostatických odlučovačů
Platné evropské i národní předpisy stanovují limitní hodnoty emisí PM výhradně v jednotkách hmotnostní koncentrace (mg/m³ nebo mg/Nm³). V kontextu domácího spalování biomasy však tato metrika vytváří systémové zkreslení. Hmotnostní rozdělení částic ve spalinách malých zdrojů je výrazně posunuto směrem k větším frakcím: částice o průměru 2,5 µm má hmotnost přibližně 15 000krát vyšší než částice o průměru 50 nm.
Z toho vyplývá, že ke snížení hmotnostní koncentrace o danou hodnotu mg/m³ postačuje zachytit relativně malé množství větších částic. Právě tato skutečnost určuje konstrukční logiku stávajících domácích elektrostatických odlučovačů.
To vytváří paradoxní situaci. Toxikologické studie posledních dvou desetiletí přesvědčivě ukazují, že právě ultrajemné částice (< 100 nm) vykazují nejvyšší biologickou aktivitu. Hmotnostní koncentrace ultrajemné frakce je zanedbatelná, avšak její početní koncentrace a celková plocha povrchu – parametry relevantnější z hlediska toxických účinků – mohou po průchodu elektrostatickým odlučovačem optimalizovaným podle hmotnostního kritéria zůstat prakticky nezměněny.
Sériově vyráběné EO jsou navrhovány a dimenzovány tak, aby zajistily splnění normativních požadavků na hmotnostní koncentraci při minimálních rozměrech, spotřebě energie a nákladech. To znamená, konstrukce EO a jeho provozní parametry jsou optimalizovány především pro zachytávání větších frakcí, které nesou hlavní podíl hmotnosti. Ultrajemné částice, které tvoří naprostou většinu z hlediska početní koncentrace, ale zanedbatelný podíl na hmotnosti, tak fakticky nepředstavují konstrukční prioritu.
Kvantitativně lze situaci popsat následovně. Typický domácí elektrostatický odlučovač o délce 500 mm dosahuje účinnosti zachytávání přibližně 90 % z hlediska hmotnosti, což postačuje pro splnění legislativních požadavků. Tentýž odlučovač však může propouštět až 80 % částic z hlediska početní koncentrace, přičemž převládá ultrajemná frakce (20–100 nm). Data projektu FRESBI experimentálně potvrzují, že elektrostatický odlučovač, který formálně snižuje emise PM o 70–80 % hmotnostně a splňuje normy, může mít jen minimální vliv na tuto frakci částic [1].
Regulační rámec tak vytváří iluzi vyřešeného problému, zatímco skutečné snížení toxikologické zátěže může být výrazně menší. Perspektiva zavedení doplňkových regulačních metrik – početní koncentrace částic nebo metriky jejich povrchu – je předmětem diskuse v odborné komunitě. Švýcarsko již zavedlo limity početní koncentrace pro některé kategorie průmyslových zdrojů. Pokud by byly podobné požadavky rozšířeny i na domácí topná zařízení, vyžadovalo by to zásadní přehodnocení konstrukčního přístupu k elektrostatickým odlučovačům.
Druhý problém má fundamentální fyzikálně-chemický charakter. Spaliny ze spalování biomasy obsahují těkavé organické látky (VOC), které se nacházejí v plynné fázi.
Tyto látky po vstupu do atmosféry podléhají fotochemické oxidaci, při níž vzniká sekundární organický aerosol. Rozsah tohoto jevu je značný. Podle Bruns a kol. [2] může atmosférické stárnutí emisí ze spalování dřeva během několika hodin zvýšit celkovou hmotnost organického aerosolu 1,5–5krát ve srovnání s primárními emisemi. Grieshop et al. [3] ve svých experimentech ukázali, že fotooxidace těkavých složek spalin z kamen na dřevo vede ke vzniku sekundárního aerosolu, jehož hmotnost mnohonásobně převyšuje hmotnost primárních částic. Jinými slovy, látky neviditelné pro gravimetrická měření se stávají částicemi až mimo komín – v přízemní vrstvě atmosféry. To znamená, že skutečný příspěvek domácího topného zařízení ke znečištění ovzduší aerosolovými částicemi se může zásadně lišit od hodnot zaznamenaných standardními měřeními na komíně.
Koronový výboj však vytváří podmínky, které aktivně podporují přeměnu těchto par na nové částice.
Klíčovým mechanismem této transformace jsou ionty ve velkém množství generované koronovým výbojem. Koncentrace iontů v oblasti výboje dosahuje hodnot 10⁷–10⁹ cm⁻³, což je o několik řádů více než v přirozené atmosféře (~10³ cm⁻³). Iont nesoucí elektrický náboj interaguje s molekulami plynů a vede ke vzniku nových částic, k němuž by bez přítomnosti iontů nedošlo.
V běžném komíně bez elektrostatického odlučovače dochází při ochlazování plynů rovněž ke kondenzaci, avšak při vysoké koncentraci iontů koronový výboj generuje částice, které by se bez jeho přítomnosti vytvořily až v atmosféře.
Experimentální data potvrzují reálnost tohoto efektu. Mukherjee a kol. [4] pozorovali vznik nových nanočástic (mód 10–30 nm) za elektrostatickým odlučovačem při spalování kusového dřeva v podmínkách vysoké koncentrace těkavých organických látek (fáze roztápění, dohořívání). Podobné výsledky uvádějí Bologa a kol. [5].
Elektrostatické odlučovače ve své současné podobě představené na evropském trhu ovlivňují pouze primární zachytitelné částice a ponechávají mechanismy sekundární tvorby aerosolů prakticky bez kontroly. Mohou tak současně snižovat hmotnostní koncentraci větších částic a zároveň výrazně zvyšovat početní koncentraci ultrajemných částic.
2. Omezení odloučení ultrajemných částic
Skutečnost, že stávající domácí elektrostatické odlučovače propouštějí až 80 % částic z hlediska početní koncentrace, nelze považovat za fundamentální omezení elektrostatického srážení. Fyzika procesu nebrání zachytávání nanočástic – vyžaduje pouze jiné podmínky než u velkých částic.
Nabíjení: čas a pravděpodobnost
Částice vstupující do oblasti koronového výboje získá náboj při srážkách s ionty. U velké částice (> 1 µm) je tento proces rychlý a účinný: představuje velký terč, a mnoho iontů pohybujících se v elektrickém poli dosáhne jejího povrchu během milisekund. Náboj roste úměrně ploše povrchu částice – tedy úměrně druhé mocnině průměru – a rychle dosahuje saturace.
Nanočástice (30–100 nm) jsou stovkykrát menší terč. Pravděpodobnost srážky iontu s takovou částicí za jednotku času je výrazně nižší. Výsledkem je, že nanočástice během stejné doby strávené v oblasti výboje získá mnohem menší náboj.
Toto omezení však není absolutní. Závisí na součinu dvou veličin: koncentrace iontů a času, který částice stráví v oblasti nabíjení. Zvýšením kterékoliv z nich – vyšší hustotou iontů nebo prodloužením zóny nabíjení – se náboj nanočástice zvýší.
Migrace: rychlost a odpor
Po nabití se částice musí přesunout z proudu spalin k odlučovací elektrodě. Rychlost tohoto pohybu (migrace) je určena rovnováhou dvou sil. Elektrická síla přitahuje nabitou částici k elektrodě a je úměrná náboji částice a intenzitě aplikovaného napětí a pole. Aerodynamický odpor prostředí působí proti pohybu a závisí na velikosti částice a viskozitě plynu.
U velké částice s vysokým nábojem je elektrická síla značná a rychlost migrace vysoká – částice rychle dosáhne elektrody. U nanočástice s malým nábojem je elektrická síla nízká a migrace je pomalejší než u velké částice.
Doba potřebná k dosažení elektrody je úměrná vzdálenosti a nepřímo úměrná rychlosti migrace. Rychlost migrace je dána fyzikou nabíjení – její zvýšení je obtížné bez navýšení napětí nebo hustoty iontů. Snížení vzdálenosti je ekvivalentní zvýšení rychlosti migrace nebo prodloužení odlučovací zóny. Tímto způsobem lze zvýšit účinnost bez navýšení napětí, délky zařízení či dodatečné spotřeby energie.
Perspektivy zvýšení účinnosti
U stávajících, jednozónových, elektrostatických odlučovačů probíhá nabíjení a srážení ve stejném objemu, což vytváří fundamentální kompromis. Pro účinné nabíjení je třeba intenzivní koronový výboj, který vyžaduje elektrodu s malým poloměrem křivosti (tenký drát, jehla) a napětí nad prahem koronování. Přítomnost sršící elektrody v odlučovací zóně však omezuje maximální přípustné napětí: tenký drát koncentruje pole a při zvýšení napětí dochází první průraz právě v jeho okolí.
Oddělení těchto zón odstraňuje kompromis a představuje nejefektivnější způsob zvýšení elektrostatického srážení. První zóna – s vysokou hustotou koronového proudu a hustým iontovým oblakem – má jediný úkol: co nejvíce nabít částic. Druhá zóna – odlučovací sekce – je vystavena napětí výrazně vyššímu než zóna nabíjení, čímž se vytvoří silné a rovnoměrné pole. Zvýšená intenzita pole přímo zvyšuje rychlost migrace nabitých částic.
Největší efekt přináší kombinace několika přístupů, včetně pulzního napájení koronového výboje a optimalizace geometrie elektrod. Klíčovou otázkou není technická proveditelnost, ale regulační stimul. Dokud normy hodnotí elektrostatický odlučovač pouze podle hmotnostní koncentrace, výrobce nemá motivaci komplikovat konstrukci pro zachytávání částic, které nemají vliv na normativní hodnotu. Zavedení požadavků na početní koncentraci – již realizované ve Švýcarsku pro průmyslové zdroje – vytvoří potřebný stimul.
Fyzika elektrostatického srážení umožňuje dosáhnout vysoké početní účinnosti – otázkou není, zda je to možné, ale kdy se regulační prostředí stane dostatečným důvodem k jeho realizaci.
3. Potenciál koronového výboje při odstraňování plynných příměsí: od teorie k praxi
Koronový výboj, ležící v základu činnosti EO, představuje zdroj netermálního plazmatu (NTP) – prostředí, v němž urychlené elektrony narážejí na molekuly spalin a generují reaktivní částice: atomární kyslík (O), hydroxylové radikály (OH·), ozón (O₃). Tyto částice jsou schopny oxidovat plynné znečišťující látky, například organické sloučeniny nebo oxidy dusíku. EO tak disponuje potenciálem destrukce plynných příměsí, který je bezpochyby třeba považovat za nevyužitou rezervu technologie.
Zvláštní zájem představuje potenciální působení koronového výboje na kondenzovatelné organické sloučeniny – páry dehtů a uhlovodíků, které mají enormní potenciál tvořit sekundární aerosolové částice. Podle údajů Nussbaumera a Laubera [6] může kondenzovatelná frakce tvořit 30–70 % celkové hmotnosti emisí PM při spalování dřeva. Oxidace těchto par v zóně výboje před jejich kondenzací teoreticky může zabránit vzniku části sekundárních částic, čímž se stírá hranice mezi čištěním plynů a odlučováním prachu.
Nejperspektivnějším směrem vývoje je integrace EO s oxidačním katalyzátorem do jediného hybridního zařízení. V takovém systému NTP generuje reaktivní částice (O₃, OH·, atomární O), které aktivují dále po proudu umístěný katalyzátor, čímž snižují teplotu počátku jeho činnosti. Kim a kol. [7] prokázali synergický efekt: společná účinnost destrukce VOC v plazmově-katalytickém systému převyšovala součet účinností každé složky samostatně o 15–40 procentních bodů.
Pro domácí aplikace je takový přístup přitažlivý z několika důvodů. Zaprvé umožňuje jedním zařízením působit na všechny tři skupiny znečišťujících látek: PM (elektrostatické odlučování), VOC (plazmochemická oxidace + katalýza) a CO (katalytická oxidace s plazmovou aktivací). Zadruhé předběžná aktivace ozónem a radikály ze zóny koronového výboje může kompenzovat pro domácí podmínky charakteristický problém nízké teploty spalin – většina oxidačních katalyzátorů pro CO vyžaduje teplotu nad 200–250 °C pro účinnou činnost, zatímco v reálných komínech teplota nezřídka činí 100–180 °C [8, 9].
Je však třeba zdůraznit, že v současné době je plazmově-katalytický přístup realizován pouze v laboratorních zařízeních. Sériová domácí zařízení kombinující EO a katalyzátor v jednom bloku nejsou na trhu zastoupena. Na cestě k sériově vyráběnému zařízení je nutné vyřešit řadu inženýrských problémů.
Vedlejší produkty neúplné oxidace. Při nedostatečné míře oxidace VOC vznikají meziprodukty – formaldehyd, kyselina mravenčí, acetaldehyd – které mohou být toxičtější než původní sloučeniny. Toto vyžaduje důkladnou analýzu při výběru materiálu katalyzátoru.
Reziduální ozon. Ozon se vytváří nutně v jakémkoli elektrickém výboji a je respirační dráždidlem (limit dle WHO ~100 ppb). V běžném koronovém výboje se jeho koncentrace nepřesahuje 10 ppb, což je bezpečné. Problém může nastat u katalytické konverze, která vyžaduje zvýšené koncentrace ozonu k dosažení požadovaného katalytického efektu. V důsledku toho může reziduální koncentrace ozonu radikálně vzrůst. To může být vyřešeno použitím katalyzátoru na bázi MnO₂, který je schopen efektivně rozkládat ozon na O₂ již při teplotách 100–150 °C.
Deaktivace katalyzátoru. Spaliny ze spalování biomasy obsahují alkalické kovy (K, Na), které působí jako katalytické jedy. Kondenzace dehtů na povrchu katalyzátoru při nízkých teplotách dále snižuje jeho aktivitu. Vicente a kol. [10] uvádějí, že při startu a ukončení hoření mohou látky přítomné ve spalinách otrávit aktivní fázi katalyzátoru, zejména anorganickými sloučeninami. U domácích systémů, kde spalovací cyklus zahrnuje start, ustálený režim a dohasínání, je problém deaktivace kritický a vyžaduje vypracování protokolů ochrany katalyzátoru (např. automatický bypass při startu a dohasínání).
Přesto se právě směr integrace EO s katalytickým prvkem jeví jako nejpravděpodobnější cesta k vytvoření další generace kompaktních systémů komplexního čištění spalin pro domácí topná zařízení.
4. Provoz a údržba
EO nevyžaduje složitou údržbu, avšak vyžaduje dodržování několika základních pravidel, shodných s principy správného používání kamen.
Základem je používání vhodného paliva. Suché dřevo (vlhkost < 20 %) nebo certifikované pelety podstatně snižují intenzitu usazenin na elektrodách. Spalování vlhkého dřeva (> 30 %), domovního odpadu nebo chemicky ošetřených materiálů vede k tvorbě lepivých dehtových usazenin snižujících účinnost filtru.
Důležitý je správný režim roztápění: při nízkých teplotách vzniká více kondenzovatelných organických látek tvořících lepivé usazeniny. Při dušení hoření se charakter částic mění — stávají se více dehtovitými, což urychluje znečišťování elektrod.
Domácí EO vyžadují periodické ruční čištění sběrných elektrod. Podle údajů výrobců činí intervaly 30–80 hodin provozu u kamen spalujících dřevo a 100–200 hodin u peletových kotlů. Některé modely (OekoTube, Kutzner + Weber SF) jsou vybaveny světelnými indikátory znečištění nebo automatickými systémy kontroly proudu koronového výboje signalizujícími potřebu údržby.
EO spotřebovává 20–50 W elektrické energie. Moderní zařízení jsou vybavena bezpečnostními systémy: při odpojení napájení nebo otevření servisního přístupu se vysoké napětí automaticky odpojí. Při odpojení napájení EO přestane odlučovat, ale nebrání volnému průchodu plynů. Při dodržení intervalů údržby činí životnost 10–15 let bez podstatného snížení účinnosti.
Nevyřešené inženýrské úlohy
- Automatické čištění elektrod. Žádné ze sériových zařízení v cenovém segmentu do 50 kW nenabízí plně automatické čištění. Řešení této úlohy je jednou z podmínek přechodu EO z kategorie zařízení pro motivovaného uživatele do kategorie masového produktu.
- Degradace účinnosti při vysokoemisních režimech. Údaje Carrolla a Finnana [11] názorně ukazují, že při vysokých výchozích koncentracích PM EO bez automatického čištění ztrácí provozuschopnost za desítky hodin. EO je tak v současném provedení nejúčinnější ve spojení se spotřebiči zajišťujícími relativně stabilní a čisté spalování, a méně vhodný pro staré spotřebiče s ruční obsluhou — ačkoli právě ty jsou hlavními zdroji emisí. Tento rozpor vyžaduje systémové řešení.
- Standardizace metod hodnocení účinnosti. Absence jednotného zkušebního standardu pro domácí EO ztěžuje korektní srovnání zařízení. Vypracování harmonizované metodiky zohledňující nejen stacionární režim, ale i přechodné fáze a degradaci účinnosti v čase se jeví jako nezbytný krok k formování transparentního trhu.
5. Fakta a mýty
Fakt: reálné snížení emisí PM
Mnoho nezávislých studií – včetně prací provedených Empa [12], TFZ/Bavarian Environment Agency (LfU) [13] – potvrzuje, že správně navržené a instalované domácí EO jsou schopny snížit emise PM o 50–90 %. Rozptyl hodnot je dán rozdíly v konstrukci odlučovačů, typu paliva, režimu spalování a provozních podmínkách.
Je důležité zdůraznit, že účinnost elektrostatického odlučovače je výrazně vyšší v ustáleném režimu spalování. Ve fázích zapalování a dohořívání, kdy je složení a koncentrace částic ve spalinách nestabilní, pracuje odlučovač méně efektivně. Nejde o nedostatek technologie jako takové, ale o důsledek fyzikální podstaty procesu. Informovaný uživatel, který tuto zákonitost chápe, může optimalizovat způsob vytápění tak, aby dosáhl maximální účinnosti čištění.
Fakt: minimální spotřeba energie
Domácí EO obvykle spotřebovávají 20–80 W elektrického výkonu a nepředstavují významnou dodatečnou zátěž pro rozpočet domácnosti. Navíc, uhlíková stopa samotného zařízení je zanedbatelná ve srovnání s množstvím zabráněných emisí, což je důležitý argument pro ekologicky uvědomělé uživatele.
Fakt: minimální aerodynamický odpor
EO prakticky nevytváří tlakové ztráty v komíně. Pokles tlaku se obvykle pohybuje pod 5 Pa, což je pro přirozený tah komína zanedbatelná hodnota. Instalace EO nemůže vést ke zpětnému proudění spalin do interiéru, nedokonalému spalování a následnému zvýšení emisí oxidu uhelnatého.
Fakt: nutnost pravidelné údržby
Tento aspekt bývá v marketingových materiálech často zlehčován, nelze jej však ignorovat. Elektrody se postupně pokrývají vrstvou sazí a popela, což vede ke snižování účinnosti odlučování. Interval mezi čištěními závisí na intenzitě používání, typu paliva a vlhkosti dřeva, v průměru se však pohybuje mezi dvěma týdny až dvěma měsíci.
Mýtus: EO je nebezpečný kvůli vysokému napětí.
Pracovní napětí činí 10–40 kV, avšak proud je omezen na úrovni jednotek mA, což nepředstavuje hrozbu pro život. Moderní zařízení jsou vybavena řadou bezpečnostních prvků: automatickým vypnutím, izolací částí pod napětím apod.
Mýtus: EO generuje nebezpečná množství ozónu.
Koronový výboj skutečně tvoří ozón, avšak jeho koncentrace na výstupu z domácího EO je výrazně pod hodnotou norem WHO.
Mýtus: „jakýkoli EO je vhodný pro jakýkoli kotel a palivo“
Účinnost elektrostatického odlučování kriticky závisí na celé řadě parametrů spalin, které se zásadně liší pro různé typy paliv a konstrukce kotlů. Univerzální elektrostatický filtr neexistuje. Každá instalace vyžaduje analýzu konkrétních podmínek a ideálně volbu odlučovače navrženého pro specifické parametry spalin.
6. Elektrostatické odlučovače v systému environmentální politiky
6.1. Elektrostatický odlučovač není všelék, ale součást mozaiky
Jednou z nejnebezpečnějších mentálních pastí v oblasti životního prostředí je hledání „jednoho univerzálního řešení“. Elektrostatický odlučovač není všelékem na znečištění ovzduší při domácím vytápění. Představuje pouze jeden prvek v komplexní, vícekomponentní strategii, která zahrnuje:
- používání kvalitního, suchého paliva s vlhkostí nejvýše 15–20 %;
- správný provoz kotle nebo kamen (optimální přívod vzduchu, zabránění doutnání);
- pravidelnou údržbu topného systému a komína;
- využívání moderních kotlů s vysokou účinností a systémem sekundárního spalování;
- a v neposlední řadě dodatečné čištění spalin, včetně využití elektrostatických odlučovačů.
Žádný z těchto prvků sám o sobě problém zcela neřeší. V souhrnu však mohou snížit emise o řád a proměnit domácí krb ze zdroje smogu na relativně čistý způsob vytápění.
6.2. Sociální a psychologický aspekt
Nelze opomenout ani lidský aspekt této problematiky. Vytápění dřevem není pouze otázkou techniky, ale také kultury, tradice a emocionální vazby. Krb nebo kamna představují symbol domova, pohodlí a určité nezávislosti. Požadavek „vzdejte se spalování dřeva“ je proto mnohými vnímán jako zásah do životního stylu.
V tomto kontextu může elektrostatický odlučovač sehrát roli „mostu“ – technologického kompromisu, který umožňuje zachovat tradiční způsob vytápění a současně výrazně snížit jeho environmentální dopad. Právě tato „mostová“ funkce je pravděpodobně hlavní hodnotou této technologie – nikoli pouze technickou, ale především sociální.
7. Závěr
Elektrostatický odlučovač představuje pro vytápění domácností technologii schopnou výrazně snížit emise zachytitelných částic v reálných provozních podmínkách, přičemž dosahuje hmotnostní účinnosti odlučování 50–90 % při tlakové ztrátě nižší než 5 Pa.
Tento přehled však identifikuje několik zásadních omezení, která neumožňují považovat elektrostatický odlučovač za úplné řešení problému emisí. Za prvé, současná regulační metrika (hmotnostní koncentrace) vytváří systémové zkreslení: zařízení, které formálně snižuje emise PM o 70–80 % z hlediska hmotnosti, může propouštět až 80 % částic z hlediska početní koncentrace, včetně nejtoxikologicky aktivnější ultrajemné frakce.
Za druhé, koronový výboj může prostřednictvím mechanismu iontem indukované nukleace generovat nové nanočástice z par těkavých organických látek – jev specifický pro elektrostatické odlučovače, který není zachycen standardními zkušebními metodikami.
Za třetí, významná část těkavých organických látek je emitována v plynné fázi a v atmosféře vytváří sekundární organický aerosol, čímž zvyšuje celkovou hmotnost částic 1,5–5krát oproti primárním emisím.
Analýza trhu ukazuje, že sériová řešení jsou již dostupná jak ve formě retrofitních zařízení, tak integrovaných systémů. Legislativní tlak bude pravděpodobně podporovat další rozšiřování této technologie. Pro další generaci elektrostatických odlučovačů je však nezbytný přechod od optimalizace podle hmotnostní koncentrace ke komplexní účinnosti zahrnující i početní koncentraci. To bude vyžadovat zvětšení odlučovací zóny, dvouzónové konstrukce, pulzní napájení a – co je nejdůležitější – integraci s katalytickými prvky pro odstranění plynných prekurzorů sekundárního aerosolu.
Pokud má lokální vytápění biomasou zůstat dostupné a environmentálně přijatelné, elektrostatické odlučování v kombinaci s katalytickou oxidací představuje jeden z klíčových nástrojů pro dosažení této rovnováhy.
8. Poděkování
Tento článek vznikl za finanční podpory projektu SS07010272 – Výzkum vhodných a nevhodných postupů vytápění pevnými palivy, podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).
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The second part analyses the potential of corona discharge for the removal of gaseous pollutants and presents a critical review of commercial solutions and their evaluation. Unresolved engineering challenges and the future perspectives of ESP systems are also discussed.