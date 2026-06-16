Elektrostatické odlučovače od průmyslu k vytápění domácností část I: Principy
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Elektrostatické odlučovače od průmyslu k vytápění domácností část I: Principy
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Zařízení pro vytápění domácností spalující biomasu patří k nejvýznamnějším zdrojům emisí jemných částic (PM2,5) v topné sezóně. Zpřísňování evropských i národních předpisů spolu s vyčerpáním potenciálu konstrukční optimalizace spalovacích zařízení činí sekundární technologie čištění spalin nezbytností, přičemž elektrostatické odlučovače (EO) jsou v tomto ohledu perspektivní technologií. Tento článek je sestaven ze dvou částí. První část systematizuje údaje o vlastnostech aerosolových částic z malých zdrojů spalování biomasy, popisuje princip elektrostatického odlučování, popisuje konstrukční typy domácích EO.
1. Úvod
V roce 2017 připadalo přibližně 43 % energie vyrobené z pevné biomasy v zemích EU-28 na domácí kotle a kamna a více než 50 % veškeré spalované biomasy bylo spotřebováno právě v domácnostech [1]. Problém emisí tuhých částic (PM) z domácích topidel na biomasu zůstává nevyřešen. Podíl lokálních topenišť na celkových emisích PM v topné sezóně může přesahovat 90 % [2]. Epidemiologické studie, včetně [3], potvrzují, že jemné částice PM2,5 – hojně emitovaných malými zdroji spalování – pronikají do dolních dýchacích cest a při chronické expozici zvyšují riziko ischemické choroby srdeční, chronické obstrukční plicní nemoci a karcinomu plic.
Podle výzkumů se emise z malých zdrojů za laboratorních podmínek (stabilní režim, optimální palivo, kvalifikované seřízení) výrazně liší od reálného provozu, charakterizovaného kolísáním teploty, proměnlivou kvalitou paliva a nekvalifikovanou obsluhou. Terénní měření v 111 domácnostech v Moravskoslezském kraji [4], a také Rakouska a Štýrska [5] potvrzují, že skutečné emise PM z domácích spotřebičů převyšují hodnoty získané při certifikaci 2–5krát.
Současná konstrukční řešení (optimalizace spalovací komory, regulace přívodu vzduchu) mohou zlepšit kvalitu spalování, avšak jejich potenciál je omezený, zejména u spotřebičů s ruční obsluhou. Proto je stále větší pozornost věnována sekundárním opatřením – technologiím zpracovávajícím spaliny již po jejich vzniku. Patří k nim elektrostatické odlučovače (EO) zachycující tuhé částice.
EO se pro čištění spalin v průmyslu používají již více než století. V posledních letech však tentýž fyzikální princip – nabíjení a usazování částic v elektrickém poli – nachází uplatnění ve zcela jiném měřítku: v domácích krbových kamnech a kotlích na pevná paliva.Cílem tohoto článku je systematizace údajů o vlastnostech aerosolových částic z malých zdrojů spalujících biomasu z hlediska jejích elektrostatického odlučování, popis principu činnosti a konstrukčních typů domácích EO a rovněž přehled současného stavu trhu a směrů výzkumu.
2. Tuhé částice: chemické složení a frakce
Tuhé částice (particulate matter, PM) z malých zdrojů spalování biomasy zahrnují čtyři základní frakce: elementární uhlík (saze, EC), organický uhlík (OC) ve formě kondenzovaných dehtů, uhlovodíků a produktů pyrolýzy, anorganické soli (převážně chloridy a sírany draslíku – KCl, K₂SO₄) a popelové prvky – oxidy křemíku, vápníku, hořčíku a rovněž stopové prvky (Zn, Pb, Cd) přecházející z paliva [4, 10].
Poměr frakcí je určován fází spalování. Při roztápění převládá organická frakce. Podle údajů Orascheho a kol. [6] celková koncentrace 16 prioritních organických látek ve fázi roztápění dřevěných kamen činí 50–500 µg/m³, což je o 1–2 řády vyšší než ve stacionárním režimu. Ve fázi stabilního hoření s vysokou teplotou plamene roste podíl elementárního uhlíku a při dohoření koksu se zvyšuje obsah anorganických částic.
Distribuce částic podle velikosti ve spalinách malých zdrojů se liší výraznou dualitou: hlavní podíl částic podle počtu připadá na ultrajemnou a jemnou frakci (20–300 nm), zatímco podle hmotnosti významně přispívají i částice 1–10 µm. Mediánový počtový průměr při spalování suchého dřeva v krbových kamnech činí 50–200 nm [7]. Při roztápění vznikají organické aerosoly se širokým rozložením 30–500 nm; ve stacionárním režimu jsou charakteristické sazové aglomeráty a anorganické částice s mediánovým průměrem 80–150 nm; při dohoření se opět zvyšuje podíl hrubých popelových částic . Tato proměnlivost v průběhu jednoho topného cyklu představuje jednu z hlavních obtíží pro systémy čištění.
3. Legislativní kontext
Hlavní hnací silou rozšiřování sekundárních opatření je zpřísňování požadavků na emise z malých zdrojů spalování. Evropská legislativa v oblasti emisí z malých spalovacích zdrojů se postupně zpřísňuje. Normativní rámec se utváří na dvou úrovních: celoevropské a národní, přičemž národní požadavky řady zemí podstatně převyšují celoevropské.
Směrnice EU o Ekodesignu [8, 9], která plně vstoupila v platnost v roce 2022, stanovuje limitní hodnoty emisí pro nové kotle a krby [10].
Národní legislativní limity nebo velmi důležité limity dotačních programů mohou být přísnější než celoevropské. Příkladem je např. italský systém hvězdičkové klasifikace. V hustě osídlených oblastech Pádské nížiny, trpících zimním smogem, regionálními zákazy spotřebičů s nízkým hodnocením fakticky činí sekundární systémy čištění nezbytnou podmínkou zachování spotřebiče v provozu. Zvláště je třeba zmínit ustanovení V Německu (Bundes-Immissionsschutzverordnung, 1. BImSchV [11]) byly v letech 2024–2025 zpřísněny požadavky na stávající topná zařízení starších typů, podle něhož mohou být stacionární vestavěné krbové a kachlové vložky dovybaveny EO.
Tento regulační rámec není abstraktní „ekologickou politikou“ – má přímý dopad na tržní hodnotu nemovitostí, možnost získání stavebních povolení a v konečném důsledku i na každodenní život majitelů domů.
4. Omezení primárních opatření
Spaliny vznikající při hoření paliva by v ideálním případě obsahovaly pouze oxid uhličitý a vodní páru. Reálný provoz domácích spotřebičů je od tohoto ideálu daleko. Spaliny představují složitý vícefázový systém zahrnující PM, volatilní i plynné znečišťující látky. Složení tohoto systému je určováno podmínkami spalování, které závisejí na konstrukci spotřebiče, druhu a vlhkosti paliva, režimu provozu a kvalifikaci uživatele.
Zpřísnění regulačních požadavků vyvolává přirozenou otázku: proč nelze limity splnit zdokonalením konstrukce samotného zařízení bez použití doplňkových čisticích systémů? Analýza ukazuje, že potenciál primárních opatření – optimalizace spalovací komory, systému přívodu vzduchu a vyzdívky – se z několika důvodů blíží fyzikálnímu limitu.
I při optimálně navržené spalovací komoře proces spalování dřeva nevyhnutelně prochází fázemi roztápění, doplňování paliva a dohořívání, během kterých se teplota a koncentrace kyslíku výrazně odchylují od optimálních hodnot. Nejmodernější krbová kamna při typové zkoušce podle ČSN EN 16510-1 v ustáleném režimu vykazují emise PM na úrovni 15–25 mg/m³. Tatáž kamna však během fáze roztápění generují PM 200–1 000 mg/m³ – o jeden až dva řády vyšší [5]. Standardní metodika typové zkoušky hodnotí zařízení převážně v ustáleném režimu, což maskuje reálnou situaci: podle terénních měření skutečné celkové emise během celého provozního cyklu překračují laboratorní hodnoty 2–5krát.
Opatření snižující emise CO a VOC (zvýšení teploty spalování, prodloužení doby průchodu spalin zónou vysokých teplot) často vedou k nárůstu NOx a k vyššímu podílu anorganických částic. Naopak snížení teploty pro kontrolu NOx zhoršuje úplnost spalování. Výrobce se tak ocitá před úkolem vícekriteriální optimalizace, kde současné dodržení všech limitů (PM, CO, OGC, NOx, účinnost) pouze pomocí konstrukce topeniště se blíží teoretickému maximu.
Legislativa již vyžaduje dodržení limitů nejen při jmenovitém, ale i při sníženém výkonu. Právě při sníženém výkonu konstrukční řešení účinná v nominálním režimu přestávají fungovat. Proto dosažení současně všech limitů je prakticky nedosažitelné bez sekundárních opatření, které jsou konstrukční nezbytností pro další generaci domácích topných zařízení.
5. Fyzikální princip EO
Aby bylo možné věcně diskutovat o možnostech a omezeních elektrostatického odlučování, je nejprve nutné porozumět fyzice procesu, na němž je tato technologie založena.
EO je v podstatě zařízení, které využívá sílu elektrického pole k odstraňování suspendovaných částic z proudu plynu. Princip jeho činnosti lze rozdělit do několika fází.
Základem konstrukce EO jsou dva klíčové prvky: sršící a usazovací elektrody, mezi nimiž je přiloženo vysoké napětí vytvářející elektrické pole. Vysoké napětí je obvykle v rozsahu přibližně 10 až 50 kV. V okolí sršící elektrody vzniká oblast koronového výboje, kde dochází k ionizaci molekul plynu a vzniku proudu nabitých iontů. Koncentrace vznikajících iontů je dána intenzitou elektrického pole a geometrií elektrod: elektrody s menším poloměrem zakřivení jsou za jinak stejných podmínek účinnějšími generátory iontů.
Když plyn obsahující suspendované částice prochází oblastí tohoto elektrického pole, ionty narážejí na částice a předávají jim náboj. Náboj získaný částicí je úměrný její velikosti – menší částice nesou menší náboj.
Po nabití částic, elektrické pole ovlivňuje jejich chování: nabité částice se následně pohybují (driftují) v elektrickém poli směrem ke usazovací elektrodě s opačnou polaritou. Rychlost tohoto pohybu je určována rovnováhou elektrostatické síly a síly aerodynamického odporu plynu vůči pohybu částice a závisí na velikosti částice, jejím náboji a intenzitě elektrického pole. Právě tento parametr je, jak bude dále ukázáno, klíčový pro pochopení skutečné účinnosti zařízení.
Částice se konečně na povrchu elektrody usadí a udržují se na povrchu elektrody působením elektrických a adhezních sil. Postupně se částice shromažďují a vytvářejí při tom vrstvu usazeného materiálu, kterou je nutné pravidelně odstraňovat – mechanický, v případě domácích EO převážně ručním čištěním.
Elegance této metody spočívá v tom, že umožňuje zachytávat velmi jemné částice – až do nanometrových rozměrů, a to při minimálním aerodynamickém odporu. EO prakticky nevytváří tlakové ztráty v komíně, a tedy nenarušuje tah ani nevyžaduje použití ventilátorů.
Účinnost elektrostatického odlučování závisí na velikosti usazovací plochy, migrační rychlostí částic a průtoku plynu. Z toho vyplývá zásadní závěr: účinnost odlučování je nelineární – dosažení posledních procent účinnosti vyžaduje nepoměrně větší zvětšení plochy elektrod nebo zvýšení energetické náročnosti.
Z tohoto důvodu je třeba tvrzení některých výrobců o „99,9 % účinnosti“ vnímat s určitou mírou skepse. V laboratorních podmínkách, při monodisperzním aerosolu a stabilním proudění, jsou takové hodnoty dosažitelné. V reálném komíně, charakterizovaném turbulencí, kolísáním teploty a proměnlivým složením částic, však budou výsledky zpravidla výrazně skromnější.
6. Komerční řešení domácích EO
Obr. 2: Retrofitní zařízení pro instalaci do spalinového traktu
Obr. 3: Integrované zařízení
Na evropském trhu jsou domácí EO zastoupeny třemi konstrukčními skupinami lišícími se místem instalace, a tím i oblastí použití [1]:
Retrofitní zařízení na komínovém nástavci (viz Obr. 1) se montují na horní část komínového tělesa bez zásahu do vnitřní části traktu. Do této skupiny patří např.: OekoTube-Outside (OekoSolve AG, Švýcarsko), Airjekt 1 Outdoor Top (Kutzner + Weber, Německo), ePURO TOP (Schiedel, Rakousko) a ESP-10 (Exodraft, Dánsko). Výhodou je jednoduchost montáže a kompatibilita s širokou škálou stávajících komínů. Omezením je práce při snížených teplotách spalin, což zvyšuje podíl kondenzovaných organických usazenin na elektrodách a zkracuje intervaly mezi čištěními.
Retrofitní zařízení pro instalaci do spalinového traktu (viz Obr. 2) se umísťují za výstupem z kotle – na kouřovém hrdle, v kotelně nebo na půdě. Představitelé: OekoTube-Inside (OekoSolve), Airjekt 1 Ceramic (Kutzner + Weber), ESP-25 (Exodraft). Tento typ pracuje při vyšších teplotách spalin, což snižuje intenzitu kondenzace dehtových látek. OekoTube-Inside je určen pro výkon obsluhovaného spotřebiče do 100 kW a je dostupný s poloautomatickým systémem čištění.
Integrovaná řešení (viz Obr. 3) se projektují jako součást spalinového traktu spotřebiče ve stadiu výroby. Integrace umožňuje optimalizovat odlučovač a jeho parametry pro konkrétní kotel. Nevýhodou je, že zařízení je dostupné pouze s novým spotřebičem.
Technické parametry hlavních typů komerčních zařízení jsou shrnuty v Tab. 1. Je třeba zdůraznit, že deklarovaná účinnost uvedená výrobci byla dosažena za různých podmínek testování, což omezuje možnost přímého srovnání. Objem nezávislých údajů o účinnosti domácích EO se mezi zařízeními podstatně liší.
|Parametr
|OekoTube-Outside
|OekoTube-Inside
|Airjekt 1
|ePURO TOP
|Exodraft ESP-10 / ESP-25
|Spartherm
|Typ instalace
|Ústí komína
|Spalinová cesta
|Ústí/cesta
|Ústí komína
|Ústí/cesta
|Do kotle
|Výkon spotřebiče, kW
|do 50
|do 100
|do 50
|do 50
|do 10 / do 25
|závisí na modelu
|Deklarovaná účinnost PM
|50–80 %
|50–80 %
|do 90 %
|do 90 %
|neuvedeno
|do 80 %
|Spotřeba energie, W
|≈30
|≈30
|≈40
|≈30
|neuvedeno
|≈30
Dvouleté terénní zkoušky v Grazu [12] jsou nejdelším nezávislým výzkumem. Tři zařízení OekoTube (dvě na nástavci, jedno v traktu) byly instalovány na starých kotlích a kamnech spalujících dřevo s vysokými výchozími emisemi. Účinnost odlučování ve vybraných testovacích cyklech se ukázala jako srovnatelná s laboratorními údaji výrobce. Současně výzkum odhalil, že při vysokých koncentracích organických aerosolů a sazí – charakteristických pro staré spotřebiče – docházelo k poruchám způsobeným intenzivním znečištěním elektrod.
Projekt FRESBI [13] zkoumal frakční účinnost OekoTube-Inside a dvou EO Filterbox (Schräder) při práci s automatickými kotli na biomasu. Výsledky potvrdily charakteristický propad frakční účinnosti v rozsahu 0,2–2 µm s minimem kolem 0,7 µm.
Zkoušky [14] představují zvláštní zájem jako výzkum vlivu druhu paliva na dlouhodobou účinnost. U dřevěného paliva s nízkými výchozími emisemi (< 10 mg/nm³) se účinnost OekoTube na úrovni přibližně 70 % udržovala stabilně. Avšak při spalování vrby (výchozí emise > 100 mg/nm³) účinnost zařízení s ručním čištěním klesla na nulu po 50 hodinách provozu a u kostřavy (> 300 mg/nm³) – již po 10 hodinách.
U ostatních sériových zařízení – Airjekt 1, ePURO TOP, Exodraft ESP a rovněž integrovaných řešení Spartherm – nebyly v otevřeném přístupu nalezeny recenzované publikace s výsledky nezávislých zkoušek.
7. Závěr
V první části článku byly systematizovány údaje o vlastnostech aerosolových částic z malých zdrojů spalování biomasy, byl popsan princip elektrostatického odlučování, a byly prodiskutovany konstrukční typy domácích EO.
Analýza trhu ukazuje, že sériová řešení jsou již dostupná jak ve formě retrofitních zařízení, tak integrovaných systémů. Legislativní tlak bude pravděpodobně podporovat další rozšiřování této technologie. Pro další generaci elektrostatických odlučovačů je však nezbytný přechod od optimalizace podle hmotnostní koncentrace ke komplexní účinnosti zahrnující i početní koncentraci.
V navazující druhé části bude pozornost věnována potenciálu koronového výboje vůči plynným znečišťujícím látkám a bude předložen kritický přehled komerčních řešení a jejich hodnocení. budou diskutovány nevyřešené inženýrské úlohy a perspektivy EO systémů.
Poděkování
Tento článek vznikl za finanční podpory projektu SS07010272 – Výzkum vhodných a nevhodných postupů vytápění pevnými palivy, podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).
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Oba predložené texty (Časť I aj Časť II) sú odborne na vynikajúcej úrovni, logicky štruktúrované a opierajú sa o exaktné fyzikálne princípy a relevantné dáta. Téma je vysoko aktuálna. Po odbornej a faktickej stránke sú články bezchybné.
Residential biomass combustion appliances are among the most significant sources of fine particulate matter (PM2.5) emissions during the heating season. The tightening of European and national regulations, together with the exhaustion of the potential for design optimisation of combustion devices, makes secondary flue gas cleaning technologies a necessity, with electrostatic precipitators (ESPs) representing a promising solution in this context. This paper is composed of two parts. The first part systematises data on the properties of aerosol particles from small-scale biomass combustion sources, describes the principle of electrostatic precipitation, and presents the design types of residential ESPs.