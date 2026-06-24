Nahlédněte do výroby AIC, kde kotle svařují roboti
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Nahlédněte do výroby AIC, kde kotle svařují roboti
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V polské Gdyni používají pro výrobu kondenzačních kotlů skutečně špičkovou technologii. Vše je vyráběno z nerezové oceli a automaticky laserově svařováno roboty. Součástí výrobního areálu je kromě moderních výrobních linek i testovací místnost a oddělení výzkumu a vývoje. Jak výroba probíhá ukazuje naše reportáž přímo z továrny.
Nedaleko města Gdyně se nachází výrobní závody firmy AIC zaměřené na výrobu výměníků tepla pro plynové kondenzační kotle, ohřívače vody a další průmyslové aplikace. Produkty AIC nacházejí využití v domácnostech, hotelech nebo dokonce v továrnách s výrobními linkami pro psí nebo kočičí krmiva.
Vše začíná u nerezového plechu, ze kterého jsou svařovány trubice budoucích výměníků tepla. Poté jsou za studena hydraulicky lisovány do svého specifického tvaru. Na své místo jsou umisťovány a přesně laserově přivařeny automaticky. Výrobky na míru nebo prototypy jsou naopak vyráběny ručně. Hotové výrobky jsou testovány v testovací místnosti, kde je možné simulovat interakci s různými typy vody a ověřit tak jejich chování.
Dodavatelem kotlů AIC pro český trh je společnost Brilon. V nabídce mají například vysoko výkonné kondenzační kotle CoilMaster nebo ohřívače teplé vody Texas. Používané žárotrubné výměníky tepla pracují na principu proudění spalin trubicemi, zatímco kolem nich proudí ohřívaná voda. Kondenzát stéká v trubicích dolů a díky tomu má výměník samočistící efekt, a tedy i delší životnost.